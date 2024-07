VULIN O PRESUDI ŠALJI: Ostaje bez odgovora odakle u Kukešu logor OVK i da li je neko iz države Albanije i NATO snaga odgovoran za to

"PRIPADNIK tzv. OVK Pjetr Šalja pred sudom u Hagu osuđen je na 18 godina zatvora jer je u logoru u Kukešu mučio Šiptare za koje je OVK smatrao da su ili lojalni Srbiji ili da nisu lojalni OVK", poručio je potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin povodom presude Specijalizovanog veća Kosova u Hagu bivšem pripadniku OVK Pjetru Šalji na 18 godina zatvora zbog zločina nad kosovskim albanskim pritvorenicima u Kukešu, u Albaniji, u leto 1999. godine.

"Ma kako bila blaga kazna to je bar neka uteha za žrtve, ali ne može biti ni utehe ni opravdanja što ni jedan pripadnik OVK nije osuđen za brojna zverstva prema Srbima svih vera, prema vojnicima, policajcima i civilima 1998, 1999. Presuda Šalji otvara brojna pitanja, a prvo je da li je u logorima OVK bilo Srba i koji sud će to utvrditi i kazniti. I ostaje bez odgovora odakle na teritoriji Republike Albanije u Kukešu logor OVK i da li je neko iz države Albanije i NATO snaga odgovoran za to i da li će odgovarati. A za one koji su zaboravili, blizu Kukeša je nekažnjeno postojala Žuta kuća. Samo da ne zaboravimo mi Srbi, svi ostali već jesu", naveo je potpredsednik Vulin.

