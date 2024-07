BRNABIĆEVA RAZOBLIČILA LAŽI ĐILASA I OPOZICIJE O RIO TINTU: "Toliko o tome koliko nisu znali šta se dešava..."

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić je tokom svog obraćanja istakla da oseća potrebu da odgovori na neistine koje je izgovorio Dragan Đilas.

- Osetila sam potrebu da odgovorim na neistine Dragana Đilasa koji je izjavio da nije istina da je Demokratska stranka izdala dozvolu Rio Tintu. Našla sam dokument iz APR-a. U Republici Srbiji osnovana je ćerka Rio tinta - Rio Sava 16. maja 2001. Ko je tada bio na vlasti? Ko je doveo Rio tinto u Srbiju? 8. jun 2004. godine doneta prva dozvola - Vlada Republike Srbije daje istražnu dozvolu, predsednik Vlade tada je bio Vojislav Koštunica. 17. januar 2005. - odobrava se istraživanje Rio tintu u okviru proširenih granica, ministri Radomir Naumov, Aleksandar Popović, premijer Koštunica. Samo da ljudi shvate, predsednik Boris Tadić, u tom trenutku Dragan Đilas već u politici, on je direktor Narodne kancelarije predsednika republike. 26. septembar 2005. odobravaju se geološka istraživanja na teritoriji opštine Loznica. Na vlasti isti. Nakon toga 2006. godine donosi se novi zakon o rudarstvu. Do tada je važilo - eksploataciona dozvola se dobija kroz proces javnog nadmetanja ili prikupljanjem ponuda, posebno u slučaju kada se daju mineralne sirovine od strateškog značaja. Te 2006. izmenon zakona o rudarstvu ovo se ukida, već se uvodi pravilo da onaj ko ima istražnu dozvolu, ima pravo na eskploataciju. 15. januara 2007. odobravaju se dodatna nova istražna polja Rio tintu. 4. januara 2008. odobrava se nastavak geoloških istraživanja na dodatnih devet polja. Šta, gopsodine Đilas, Demokratska stranka nije znala o čemu se radi? Ministar za zaštitu životne sredine iz Demokratske stranke. Te 2008. godine, Miloš Jovanović je već bio savetnik u Vladi. 28. avgust 2008. odobravaju se dodatna istraživanja Rio tintu. Tu je već predsednik vlade Mirko Cvetković iz Demokratske stranke. 15. septembar 2009. novih osma istražnih tačaka. 14. april 2011. godine, nove stražne tačke. I dalje na čelu vlade Mirko Cvetković. Ono što je zanimljivo, DS pridaje ministarstvo za zaštitu životne sredine i rudarstvo, Oliver Dulić na čelu. tada se ponovo menja Zakon o rudarstvu, 2011. vlast Demokratske stranke. 22. novembra 2011. u Skupštini se usvaja objedinjeni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Odmah nakon toga, u paralelnom procesu, vlada usvaja strategiju 2012. - nacionalnu strategiju održivog korišćenja resursa i dobara. Ti isti ljudi su sada protiv. Kada su grešili - tada ili sada? Ili je sve politički oportunizam? U celu investiciju ušla je jedna od vodećih svetskih rudarskih komapnija, a sada ne znaju za Rio tinto? 1. februara se odobrava izvođenje radova u ležištima većih obima.

- Toliko o tome koliko nisu znali šta se dešava. Nešto nisam videla tada Srđana Milivojevića, Mariniku, Borka Stefanovića, zelenovića da viče "ne damo Jadar". Marko Blagojević, kum Dragana Đilasa, prodao je zemlju. Prodali svoju zemlju a sad izašli i bune se protiv Rio tinta. Gospođa Tepić sa gospodinom Božidarom Đedovićem, koji je prodao svoju zemlju, kaže - stop Rio tintu. Reč je o mužu Dijane Đedović. Ovde važi pravilo "uzmi pare, pa pljuj onoga kom si prodao".

- 2017. godine Đilas jedini ne menja svoju priču i kaže hajde da pričamo o koncesiji, ajde da pričamo o fabrici baterija. Onda Borko Stefanović kaže, ali tada Đilas nije znao za posledice na životnu sredinu. On 2023. ponavlja Đilas to i kaže da je to razvojna šansa. Evo toliko o tome da DS nisu imali veze sa tim. Nego nešto 11 godina nisu bili protiv, nego za. Valjda je važnija vaša politička budućnost nego nacionalni interes.

