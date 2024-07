"POLITIČKO LICEMERJE" Brnabić: Nije istina da je Rio Tinto dovela SNS, već Demokratska stranka (VIDEO)

PREDSEDNICA Skupštine Srbije i potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić istakla je danas da nije istina da je bilo ko iz SNS doveo Rio Tinto u Srbiju, već da je to učinila Demokratska stranka u saradnji sa DS S i G17 plus i onima koji su od 2001. do 2012. bili na vlasti i da drugačije tvrdnje predstavljaju političko licemerje.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Osetila sam potrebu da odgovorim na neistine Dragana Đilasa koji je izjavio da nije istina da je Demokratska stranka izdala dozvolu Rio Tintu. Našla sam dokument iz APR-a. U Republici Srbiji osnovana je ćerka Rio tinta - Rio Sava 16. maja 2001. Ko je tada bio na vlasti? Ko je doveo Rio tinto u Srbiju? 8. jun 2004. godine doneta prva dozvola - Vlada Republike Srbije daje istražnu dozvolu, predsednik Vlade tada je bio Vojislav Koštunica. 17. januar 2005. - odobrava se istraživanje Rion tintu u okviru proširenih granica, ministri Radomir Naumov, Aleksandar Popović, premijer Koštunica. Samo da ljudi shvate, predsednik Boris Tadić, u tom trenutku Dragan Đilas već u politici, on je direktor Narodne kancelarije predsednika republike. 26. septembar 2005. odobravaju se geološka istraživanja na teritoriji opštine Loznica. Na vlasti isti. Nakon toga 2006. godine donosi se novi zakon o rudarstvu. Do tada je važilo - eksploataciona dozvola se dobija kroz proces javnog nadmetanja ili prikupljanjem ponuda, posebno u slučaju kada se daju mineralne sirovine od strateškog značaja. Te 2006. izmenon zakona o rudarstvu ovo se ukida, već se uvodi pravilo da onaj ko ima istražnu dozvolu, ima pravo na eskploataciju. 15. januara 2007. odobravaju se dodatna nova istražna polja Rio tintu. 4. januara 2008. odobrava se nastavak geoloških istraživanja na dodatnih devet polja. Šta, gopsodine Đilas, Demokratska stranka nije znala o čemu se radi? Ministar za zaštitu životne sredine iz Demokratske stranke. Te 2008. godine, Miloš Jovanović je već bio savetnik u Vladi. 28. avgust 2008. odobravaju se dodatna istraživanja Rio tintu. Tu je već predsednik vlade Mirko Cvetković iz Demokratske stranke. 15. septembar 2009. novih osma istražnih tačaka. 14. april 2011. godine, nove stražne tačke. I dalje na čelu vlade Mirko Cvetković. Ono što je zanimljivo, DS pridaje ministarstvo za zaštitu životne sredine i rudarstvo, Oliver Dulić na čelu. tada se ponovo menja Zakon o rudarstvu, 2011. vlast Demokratske stranke. 22. novembra 2011. u Skupštini se usvaja objedinjeni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Odmah nakon toga, u paralelnom procesu, vlada usvaja strategiju 2012. - nacionalnu strategiju održivog korišćenja resursa i dobara. Ti isti ljudi su sada proti. Kada su grešili - tada ili sada? Ili je sve politički oportunizam? U celu investiciju ušla je jedna od vodećih svetskih rudarskih komapnija, a sada ne znaju za Rio tinto? 1. februara se odobrava izvođenje radova u ležištima većih obima.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Toliko o tome koliko nisu znali šta se dešava. Nešto nisam videla tada Srđana Milivojevića, Mariniku, Borka Stefanovića, Zelenovića da viče "ne damo Jadar". Marko Blagojević, kum Dragana Đilasa, prodao je zemlju. Prodali svoju zemlju a sad izašli i bune se protiv Rio tinta. Gospođa Tepić sa gospodinom Božidarom Đedovićem, koji je prodao svoju zemlju, kaže - stop Rio tintu. Reč je o mužu Dijane Đedović. Ovde važi pravilo "uzmi pare, pa pljuj onoga kom si prodao".

- 2017. godine Đilas jedini ne menja svoju priču i kaže hajde da pričamo o koncesiji, ajde da pričamo o fabrici baterija. Onda Borko Stefanović kaže, ali tada Đilas nije znao za posledice na životnu sredinu. On 2023. ponavlja Đilas to i kaže da je to razvojna šansa. Evo toliko o tome da DS nisu imali veze sa tim. Nego nešto 11 godina nisu bili protiv, nego za. Valjda je važnija vaša politička budućnost nego nacionalni interes.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- Upravo ste me optužili da radim za privatnu kompaniju, a ne za narod. Ja radim u interesu građana Republike Srbije. Što se 2017. tiče i potipisivanja sporazuma sa Rio tintom. Ja prisustvujem potpisivanju, u pres sali Vlade, sve pozvala, sve medije. Tada niko nije protiv, već se priča kako je to ogromna šansa za Srbiju. Bila sam u sali Skupštine grada Loznice 2021. godine, izašla sam i rekla Rio tinto je završio studiju opravdanosti. Opet me niko nije pitao za zaštitu životne sredine, niko nije došao iz Gornjih Nedeljica. Uvek transparento radila u interesu građana. Bila u Londonu, na sastanku sa Rio tintom, da obezbedim da ovde bude čitac lanac vrednost, a ne da izvozimo sirovinu. Niko me ni tada nije pitao za životnu sredinu. Radili smo sve tako da sve ostane u Srbiji, da sve mora da bude u skladu su najvišem standardima. 2022. sam stavila tačku zbog toga što je bilo potpuno jasno da je ta tema politizovana. Od jednom Rio tinto crni đavo, al neću ja da branim Rio tinto. Kako ovi što su pričali 2012. da je rudarstvo najviše potencijal, odjednom protiv Rio tinta.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

Na pitanje novinara "Novosti" kako komentariše izjavu Zlatka Kokanovića da Olaf Šolc i Ursula fon der Lajen nisu dobro došli u Srbiju, ako dolaze zbog litijuma, Brnabić kaže:

- Zanimljivo da to dolazi od čoveka koji je doveo Violu fon Kramon, koja je najveći lobista za nezavisno Kosovo. Ne postoji veći lobista od nje. Nju je doveo, branio je sekirom, valjda od svojih komšija. Ali Ursula fon der Lajen, žena koja kaže, ako išta ima veze sa litijumom, kaže da to mora da se uradi u skladu sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Nije dobro došla, ali najveći lobista je dobro došla i od komšija je brani sekirom. Olaf Šolc je predsednik vlade Nemačke, zemlje čije komanije zapošljavaju u Srbiji preko 90.000 ljudi. Za mene je on prilično dobrodošao. Da li se politički ne slažemo po mnogim stvarima - da. Da li nam je važna zemlja - apsolutno. Dakle Viola je dobro došla, ali Usrula i Šolc nisu. Ja ne znam koliko nam je EU dala novca na projekte za zaštitu životne sredine. Izjava krajnje nekorektna i krajnje licemerna. Ja kada sam dolazila u Loznicu 2021., nisam videla gospodina Kokanovića, niko nije došao da mi kaže u tom trenutku, ljudi nemojte, ovo je loše. To je bilo 2021. godine, kada su oni prodavali svoju zemlju. I ovaj Đedović, što mu je žena bila kandidat za gradonačelnika Loznice, i Marko Blagojević, prodao zemlju za 717. 000 evra. Ovi Petkovići, što danas govore protiv Rio tinta. Tada je Rio tinto bio dobar. Šta se onda desilo? Ja u Skupštini grada Loznice, svi presrećni, ne mogu da veruju da se to dešava Srbiji.