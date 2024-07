ISTINA ISPLIVALA NA VIDELO: Suprug vođe Đilasove stranke u Loznici prodao zemlju Rio Tintu, a sad vodi kampanju protiv te kompanije

BOŽIDAR Đedović, čija je supruga Dijana Đedović, vođa SSP-a u Loznici koja je na poslednjim izborima ubedljivo izgubila, prodao je zemlju i kuću Rio Tintu.

Foto: Printskrin Nova S

"Novosti" su imale uvid u dokumenta koja jasno pokazuju da je Božidar Đedović prodao zemlju i kuću Rio Tintu. Marinika Tepić je objavila i fotografiju sa Đedovićem sa protesta u Loznici.

Podrška borbi za život!

Stop rudniku litijuma! pic.twitter.com/uQQncRVxMh — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) June 28, 2024

Kao po pravilu, istaknutiji ljudi koji vode kampanju protiv Rio Tinta su bili baš oni ljudi koji imaju kupoprodajne ugovore sa ovom kompanijom i koji su za to uzeli ogroman novac.

Podsećamo, lider SSP-a Dragan Đilas danas oštro kritikuje iskopavanje litijuma, a nekada ga je zdušno podržavao i govorio kako je to velika razvojna šansa za Srbiju.

Kao jedan od lidera, a kasnije i predsednik DS-a, direktno je učestvovao u dovođenju Rio Tinta u Srbiju.

U intervjuu listu „Nedeljnik“, od 19. oktobra 2017. godine, Đilas je izjavio: „Evo, potvrđeno je da je kod Loznice otkriveno drugo po veličini nalazište litijuma u svetu i najveće u Evropi. Hajde da pričamo o koncesiji na te rudnike, ali da fabrika baterija bude kod nas, zato što su one u svim mobilnim telefonima i električnim automobilima. Zar to nije šansa za Srbiju? To će da zaposli hiljade i hiljade ljudi i napravi brend od naše zemlje. Zamislite u svakom mobilnom telefonu ili u automobilu deo na kome piše „Made in Serbia". To su teme koje su nam danas potrebne, a ne da ljudi koji ne podržavaju ovu vlast obraćaju pažnju na to šta kaže Vučić, Vesić i Mali“.