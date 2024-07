VUČIĆ O NAPADIMA IZ SARAJEVA: Tako vam strane službe rade, nađu najgori ološ...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja komentarisao i kampanju iz Sarajeva koja se danima vodi protiv njega.

Foto: Novosti

- Očekivana kampanja, sve o čemu sam govorio, što sam opisao i napisao. Mogli ste da vidite istinitost svake tvrdnje dva sata nakon moje konferencije. Neće se to promeniti. Nemam problem sa tim da budem gromobran za sve vrste udara na našu zemlju. Inače, Srbije nema ni u jednoj presudi u genocidu u Srebrenici. Vi ste pomenuli izvesnog gospodina Bogdanovića.Trebalo bi da komentarišem jednog notornog narkomana. Sećate se kada sam bio u Londonu, doveli mi Sandulovića u publiku, koji kaže kako ja progonim najvećeg srpskog opozicionara. Tako vam strane službe rade, nađu najgori ološ. Ucenjuju, vi ćete da govorite to i to. Važno je da govorite protiv Vučića. Ne želimo da ratujemo. Neću da se pravdam zbog jedne normalne stvari. Oni koji su u ratu bi da optuže Srbiju koja ne bi da ratuje - jasan je Vučić.