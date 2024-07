SVE ISTO KAO I KOD NAS! Pogledajte kako su "objektivni" mediji u SAD izveštavali o atentatu na Trampa

SUDEĆI po načinu kako su samoprozvani "objektivni" i "nezavisni" mediji u Sjedinjenim Američkim Državama izveštavali o pokušaju ubistva predsedničkog kandidata Donalda Trampa, može se reći da je situacija ista kao u srpskim medijima naklonjenim opoziciji - na delu je potpuna relativizacija nasilja i mržnje prema onima koji su sa druge strane, čak i kada se desi tako strašan događaj kao što je sinoćni pokušaj ubistva.

O ovome svedoči i objava koja se pojavila na društvenoj mreži "Iks" i koja slikovito prikazuje kako su američki mejnstrim mediji izveštavali o ovome neposredno nakon što je pucano na Trampa:

NBC: „Zvuci puške čuju se na Trampovom mitingu“

BBC: Tramp "dobro" nakon pucnjave na mitingu u Pensilvaniji

ABC Nevs: „Bajden je informisao o incidentu na Trampovom mitingu poslanike koji osuđuju nasilje“

CNN: Tramp povređen u incidentu na skupu u Pensilvaniji

NBC Nevs: „Ažuriranja uživo: Tramp je 'dobro' nakon pucnjave na mitingu u Pensilvaniji”

CBS Nevs: „Tramp siguran nakon što je hitno izveden sa mitinga kada je pucano“

"Apsolutno nerealno", ocenjuje kreator objave - influenser Met Volas, sa 1,8 miliona pratilaca.

I predsednik Vučić govorio je o ovakvom stanju stvari obraćajući se iz Kaira. Vučić je ovo ocenio kao "perverznu inverznost".

- Iskoristio sam sintagnu "perverzno inverzno". Sve što nam govore i sve što se radi sve je suprotno. Svi u tzv. "voke" liberalni pokretima koji pričaju protiv agresije su u stvari najagresivniji. Kada vam kažu "da te kazni Alah" oni kažu da je to plemenito i da je krov onaj koji je meta tog napada, zašto ne znate; kada vam kažu da decu treba da vam tuširaju uranijumom, nije kriv onaj ko je to rekao, treba stati u zaštitu takvih, treba osuditi onoga ko treba da bude ubijem osiromašenim uranijumom - rekao je Vučić i dodao:

- Podsetiću vas na reakcije zbog jednog običnog udarca običnog i to ne nekoga ko je posebno istaknut, koji smo mi svi osudili, policija uhapsila, uradila svoj posao, sudovi osudili... A ne atentata poput atentata na Fica, Trampa. I to gle čuda uvek na one koje su osuđivali za tobožnje nasilje. Ovo je čisti akt mržnje. Videli ste čoveka koji je to uradio, on je rekao "ja mrzim Trampa, ja mrzim republikance". Bukvalno je sve obrnuto naopačke. Kada bilo ko od nas kaže da je za mir, Orban ili bilo ko od nas - "ne ne, ti nisi za mir - ti si protiv naše pobede nad Rusijom". Kada vam neko govori o nezavisnim institucijima, vi unapred znate da su veoma zavisni, mediji isto. Samo napravite inverziju i sve znate šta je istina.

- Kada vam neko govori o velikim kućama slobode, vi odmah znate da su to kuće neslobode. Sve je naopačke okrenuto. Izvrnuli su svet, zato dolazi do revolucije u svesti ljudi širom sveta. Zato ljudi traže stvarnu slobodu sve više, zato se ljudi bore za slobodu sve više. I ne možete više to da zaustavite. Zato se ljudi bore za slobodu sve više i to ne možete da zaustavite. Danas u svetu postoji krik slobodarskih opredeljenih ljudi i zemalja koji neće više poslušno da služe onima koji misle da moru da narede šta hoće i kako hoće. Ljudi hoće svoje živote nazad, neće da im lažna elita onih koji su unazadili svet u prethodnim decenimama određuje sudbinu. Ljudi hoće da se oni pitaju. I zato će slobodarski pokreti širom sveta i borba za svoje mišljenje i stav da budu nešto što će da prevladava u budućnosti. Zato se plašim za sve. I kada sam vam govorio o katastrofi i nisam slučajno govorio o katastrofi koja tek sledi - naveo je predsednik Srbije.