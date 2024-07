VUČIĆ O KLETVAMA MUNIRE SUBAŠIĆ: Možete li zamisliti kakva bi hajka bila na nas, da sam to rekao ja ili bilo ko iz Srbije

PREDSEDNK Srbije Aleksandar Vučić boravi u poseti Egiptu, odakle se obratio javnosti. Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je između ostalog komentarisao i kletve Munire Subašić na račun njega i njegove dece.

Foto: Novosti/Profimedia

- Moramo da biramo reči da budemo pažljivi. Možete li zamisliti kakva bi hajka bila na nas, da sam ja rekao ili bilo ko iz Srbije, "molim boga da kazni nekog od predsednika bilo koje države". Nastranu to što je došlo, videli ste i sami do preokreta uz korišćenje dve tehnike oko igre oko dece i mene i tako dalje. O tome neću ni da pričam. Ali ono što je nedvosmisleno i što vam je potpuno jasno i što je jasno napisano - "očekujem da ga Alah kazni", na šta sam mirno reagovao, nikoga ne optužujući ni za šta - rekao da niko na kugli zemaljskoj, najmanje ja, ali nije to ni gospođa Subašić, da može da donosi odluku u ime boga. To će Bog da odluči a ne neko od nas smrtnika - rekao je Vučić.

- To samo pokazuje kakav se tip kampanje vodi. Videli ste šta je bilo kod medija u regionu nakon konferencije za novinare. Morali su da lažu i izmišljaju moje reči, a da nigde nisu stvarno preneli ono što sam rekao - dodao je on.