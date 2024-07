VULIN PORUČIO HELEZU I BEĆIROVIĆU: Koliko god se trudite da posvađate Srbe sa Bošnjacima uzalud je

POTPREDSEDNIK Vlade Republike Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin odgovorio je Zukanu Helezu koji je današnju konferenciju za novinare predsednika Srbije nazvao "morbidnim javnim nastupom".

Foto: Tanjug/Printskrin

- Ne znam gde je Helez na jugu Srbije video autobus iz filma "Ko to tamo peva" ali ako nije slagao, kakav mu je običaj, onda je verovatno bio na krajnjem jugu Srbije između Prištine i Prizrena. Ako je išao do Niša pa južnije, kretao se auto putevima kakvih u BiH nema ni po kvalitetu ni po dužini i neće ih biti još za dugo, osim ako ih Srbija ne izgradi. Kao bivši ministar odbrane odlično znam čime raspolaže ministar Helez i toplo mu preporučujem da se bavi voznim parkom i tehnikom u Ministarstvu odbrane BIH čijom ispravnošću ne može da se pohvali. Nego, šta bi sa dokazima za Helezove tvrdnje da je Aleksandar Vučić nosio snajper? Pošto ih nema biće da je i to slagao. I da objasnimo i Helezovu laž da niko iz BiH nije prelazio da ratuje u Srbiji. Na žalost jeste, bilo je državljana BiH bošnjačke nacije koji su u redovima UČK učestvovali u ubistvima vojnika, policajaca i srpskih civila svih vera na KiM tokom 1998. i 1999. I nagradno pitanje za Heleza Zukana, navedite jedan veći teroristički napad islamista na prostoru Evrope u poslednjih 20 godina a da u njemu nije korišćeno oružje poreklom iz BiH ili da u napadu nije učestvovao nosilac pasoša BiH. Mislite o tome. I da ne bude zabune, koliko god da se Helez i Bećirović trude da Srbe posvađaju sa Bošnjacima uzalud je, mi njihov režim sa bošnjačkim narodom nećemo izjednačiti - poručio je Vulin.

