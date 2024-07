AMBASADOR SALAH: Istorijska poseta Vučića Egiptu, biće potpisani važni sporazumi

AMBASADOR Egipta u Srbiji Basel Salah ocenio je danas da će poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kairu biti istorijska i naglasio da će tom prilikom biti potpisani sporazumi u brojim oblastima na dobrobit obe zemlje i oba naroda, a koji bi između ostalog trebalo da doprinesu i da se trgovinska razmena poveća četiri puta.

-Poseta predsednika Vučića će biti kao nijedna do sada viđena poseta Bliskom istoku i Africi. Iskreno smo bili dirnuti količinom velikodušnosti i srdačnosti u Beogradu 2022. tokom susreta predsednika El Sisija sa prijateljem, predsednikom Vučićem, rekao je Salah u intervjuu za Tanjug pred odlazak predsednika Srbije u posetu Kairu.

Vučić će od danas do 14. jula boraviti u zvaničnoj poseti Arapskoj Republici Egipat, a Salah je dodao da je to prva poseta predsednika Srbije Egiptu posle 14 ili 15 godina.

Ambasador jedne od politiciki i ekonomski najuticajnijih zemalja na afričkom kontitnetu, ali i u regionu Bliskog istoka podsetio je da Egipat i egipatski narod Srbiju smatraju veoma važnim prijateljem i veoma bitnim partnerom i saveznikom.

On je naglasio da je poseta veoma važna za obe države i da će tokom nje biti potpisano nekoliko sporazuma u različitim oblastima - na polju investicija, trgovine, obrazovanja, visokog obrazovanja, rada, kulture.

-Srbija je najveća država na Zapadnom Balkanu, ogroman ekonomski svetionik koji obećava budućnost, rekao je on i dodao da je upravo prirodno da se takve činjenice oslikavaju i na predsedničke posete.

Prijateljstvo i partnerstvo naše dve zemlje i tokom prethodne tri godine svedočilo je političkom, društvenom i ekonomskom momentumu kakav do sada nije viđen i prirodno je da se ta činjenica, kako je naglasio, odrazi na dubilju saradnju na različitim poljima.

-Već postoje zajednički projekti i saradnja, koji se ostvaruju od istorijske posete predsednika El Sisija Srbiji, prve posete jednog predsednika Egipta Beogradu nakon 35 godina. Tada smo potpisali 13 sporazuma, uključujući i Deklaraciju o strateškom partnerstvu.

Očekujemo da potpišemo još toliko tokom posete predsednika Vučića Egiptu, u različitim oblastima, među kojima su trgovina, investicije, razvoj, rad, kultura, saradnja između muzeja, saradnja između Etnografskih muzeja, ekonomska saradnja, i carina, rekao je ambasador i dodao da ne zna broj na koliko memoranduma o razumevanju i saradnji je radio tokom prethodnih par nedelja.

Kako je naglasio, u te sporazume o saradanji uključeni su i sporazumi o bratimljenju naših gradova.

-Saradnja Srbije i Egipta je dublja od saradnje Beograda i Kaira, kao naša dva glavna čvorišta, i ona ide i ka lokalu i drugim gradovima, rekao je Salah.

Sporazum o slobodnoj trgovini je, kako je naglasio, strateški i istorijski važan za obe države.

-Lično radim na tom sporazumu poslednje dve godine, čak i pre posete predsednika Sisija Srbiji. Pregovarački timovi dva ministarstva za trgovinu detaljno su radili na njemu. On pokriva robu i usluge na različitim poljima uključujući poljoprivredu, duvan, industrijske proizvode, hotelske i usluge menadžmenta, sve što ima dodatu vrednost za obe države, rekao je on.

Salah je naglasio da će sporazum definitivno imati jak efekat na nivo trgovinske razmene između dve države i verovatno će je učiniti četiri puta višom nego što je trenutno.

-Srbija ima mnogo proizvoda koji su nama u Egiptu potrebni i Srbiji je potrebno puno proizvoda iz Egipta. Srpske jabuke su jedan od najboljih proizvoda na svetu i stanovništvo Egipta će imati privilegiju da uživa u njima. S druge strane, vi nemate mango, mi imamo više od 20 vrsta, a čija veličina ide i do veličine lubenice, rekao je Salah i naglasio da će građani Srbije imati priliku da probaju egipatski mango po niskoj ceni kada se ukinu porez i carine.

Ambasador zemlje čiji je broj stanovnika početkom 2020. prešao 100 miliona, kaže da je za njihovo tržište veoma važno srpsko žito, ali i naglašava da mora da se reši problem visoke cene transporta kako ono ne bi izgublo na konkurentnosti.

-Srpsko žito jedno je od najboljih i najkvalitetnijih na svetu, to je žito prve klase, a mi smo jedan od najvećih, ako ne i najveći uvoznik na svetu. Uvozimo ga iz različitih izvora i naporno sam radio da uvozimo žito iz Srbije koja je kao izvoznik već akreditovana u egipatskom sistemu uvoza. Naš glavni izazov je bio i jeste, a to je ono što pokušavam da rešim, logistika transporta, rekao je on.

Ambasador je napomenuo da konkurentnost srpskog žita poništavaju troškovi logistike i transporta do egipatskih luka.

-Pokušavamo da nađemo kreativne ideje kako da rešimo taj problem, bilo transportom rekama ili drumom do luka u drugim državama i onda da ga uvezemo u Egipat, rekao je Salah.

Ambasador navodi da je na agendi predsednika poseta i novoj administrativnoj prestonici Egipta Novom Kairu koji je mega projekat, megalopolisa gde bi prema dogovoru trebalo da bude izmeštena i ambasada Srbije.

-Kažu to je grad koji je četvrta generacija, ima sedam miliona ljudi, veći je i od Singapura i već je počeo da funkcioniše i čitava vlada tu radi, naveo je ambasador.

Prema njegovim rečima, poseta Novom Kairu je velika prilika da se razmene iskustva vezana za realizaciju velikih, mega projekata, kakvi postoje i u Srbiji.

-Predsednik Vučić je veoma zaintresovan da obiđe ovaj mega projekat da bi sa nama podelio svoja iskustva, i naučio iz egipatskog iskustva. Mi učimo iz srpskog iskustva. Vi ste već izgradili puno mega projekata u Srbiji, o kojima sam obaveštavao Kairo. Poseta novoj administrativnoj prestonici sa svim što ona predstavlja sjajna je prilika da razmenimo iskustva, naglasio je on.

Salah je rekao i da su intenzivnim pregovorima sa srpskom ambasadom u Kairu da nađu novu vrhunsku zgradu za ambasadu koja bi odražavala naše prijateljstvo i partnerstvo.

On je podsetio i da je zgrada egipatske amabasade u kojoj su smešteni u Beogradu već šest decenija, svedok istorije i istorijskog obraćanja predsednika Josipa Broza Tita i Nasera stanovnicima Jugoslavije.

Na pitanje vezano i za ličnu inicijativu za uvođene direktnih letova do Luksora i Asuana kaže da bi to moglo da se desi do kraja godine, i da su prilično daleko odmakli, pogotovo što je za turiste iz Srbije već otvorena nova moderna destinacija na Mediteranu na severnoj obali između Aleksandrije i Marsa Matruh.

Kako kaže, zahvaljujući toj novoj prilično uspešnoj avio liniji otvorenoj prošle godine puno srpskih turista uživa na Mediteranu što je potpuno drugačije iskustvo od Hurgade i Šarm el Šejka.

-U Hurgadi i Šarm el Šejku more je tamno i mirno sa veoma žutim peskom, a na Mediteranu je kristalno svetlo plavo, sa plažama sa belim peskom, kao da ste na Karibima, naveo je ambasador.

Prema njegovim rečima, u Egiptu ne zaboravljaju turiste koji vole kulturu, koji su veoma zaintresovani da vide nova arheološka nalazišta, i zato njima nude Luksor i Asuan, koji imaju najveće otvorene muzeje na svetu, koji su puni i bogati egipatskom istorijom, naročito Dolina kraljeva u kojoj je otkriveno skoro 40 grobnica kraljeva i kraljica.

-To je lokalitet koji bi srpski turisti definitivno trebalo da obiđu. Čak i ja kad god odem tamo naježim se kad vidim te grobnice, artefakte, hramove koje su izgradili kraljevi, naveo je ambasador i dodao da se nada da će do kraja godine do te dve destinacije postojati direktna avio linija u partnerstvu sa Er Srbijom.

