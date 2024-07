VUČIĆ O IZJAVI DŽEFRIJA SAKSA: Rekao je dve važne stvari, to je bila suština

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se iz Palate Srbije gde je prokomentarisao izjavu Džefrija Saksa.

Foto: Printskrin

- Rekao je dve važne stvari, a to je da je protivno Povelji UN napadnuta Srbija, da se išlo na razbijanje Srbije. To je bila suština. Da li je jedan deo te priče da se postavi baza, ne znam, suština je razbijanje Srbije. Mi tu nemamo drugog saveznika, osim istine, prava i pravde. Za nas je važno da ne širimo mržnju ni prema kome, hoću da govorim o miru, napretku... Da vidite kako ćemo pokušavati da se borimo sa velikim problemom, a to je prirodni priraštaj. U junu je inflacija na 3,8 posto, još nismo zadovoljni. Moramo da je spustimo ispod 3 posto - istakao je Vučić.