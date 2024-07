"JA DOŠAO, VIDIM ODJEDNOM ON BEŽI OD MENE, SVI SE SKLANJAJU" Vučić o napadu u Srebrenici: Pitajte Bila Klintona kako mu je bilo

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se u Palati Srbija gde je prokomentarisao i napad u Srebrenici.

Foto: Profimedia`

- Pitajte Filipa Vujanovića, pitajte Bila Klintona, pitajte kako im je bilo, gledali su sa 100 metara udaljenosti. Davutoglu me je tri puta pozivao da dođem u Srebrenicu, kaže to je važno zbog mira. Ja došao, vidim odjednom on beži od mene, svi se sklanjaju. Svi koji su me pozivali, samo se izgubiše. Očigledno da su razne službe sve znale. Valjda tako u civilizovanim državama se odnosite prema stranim zvaničnicima - rekao je Vučić.