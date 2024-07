VUČIĆ JASAN: Otvoreno vam kažem, nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka, sve ćemo dati da to izbegnemo

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Palati Srbija gde se osvrnuo na stravične napade iz BiH.

Foto Novosti

- Ja 12 godina slušam kako sam držao snajper. Kad im kažem, pokažite mi to, koga briga, nastavljaju da lažu. oni bi da nam kažu, mi smo mnogo jači...Ja neću da pričam na takav način i da govorim koliko se smer snaga promenio. Ja vam otvoreno kažem, mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka. Sve od sebe ćemo da damo da to izbegnemo. Nada se da im neće pasti na pamet da ukidaju RS. Neću da pričam koliko je naša namenska industrija jaka, odnos 4 prema 1. Nema te drugu temu, što se ne bavite izgradnjom puteva. Šta ste izgradili? E pošto nemamo to, imamo Vučića i Srebrenicu - istakao je Vučić.