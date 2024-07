VUČIĆ O REZOLUCIJI O JASENOVCU: Smeta vam zato što želite da srušite Dejton i uništite RS

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Palati Srbija

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

- U međuvremenu smo shvatili da kada neko donese rezoluciju o Jasenovcu, da to nisu civilizacijske vrednosti, već udar na Evropu. Kažete "velikodržavna politika režima u Beogradu" na čemu se zasniva ta politika. Uvek smo podržavali suverenitet i teritorijalni integritet BiH, poštovali Dejton. Smeta vam znam šta. Zato što želite da srušite Dejton i uništite RS. Šta je to što mislite da implementirate? Nestanak Srbije, nestanak RS. Mi Srbi smo dovoljno mudri i znamo šta nam je činiti. Onda govorite o sličnostima događaja 1992. i danas.

- Kažu "Vučićeva velikosrpska deklaracija", fini ljudi su Nataša Kandić, Čanak, a Vučić je zlikovac. Ja 12 godina slušam kako sam držao snajper. Kad im kažem, pokažite mi to, koga briga, nastavljaju da lažu. Oni bi da nam kažu mi smo mnogo jači... Ja neću da pričam na takav način i da govorim koliko se omer snaga promenio. Ja vam otvoreno kažem, mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka. Sve od sebe ćemo da damo da to izbegnemo. Nadam se da im neće pasti na pamet da ukidaju RS. Neću da pričam koliko je naša namenska industrija jaka, odnos 4 prema 1. Nemate drugu temu, što se ne bavite izgradnjom puteva. Šta ste izgradili? E, pošto nemamo to, imamo Vučića i Srebrenicu.