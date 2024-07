VAŽNO OBRAĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Nećemo da nasedamo na provokacije - čuvaćemo mir (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je, u obraćanju javnosti, o važnim projektima za Srbiju, stanju finansija, ali i o pritiscima i napadima na Srbiju.

O Ekspu

Predsednik je najavio da će već od danas ili sutra građani moći u svakom trenutku da prate kako napreduju radovi na gradilištu za Ekspo.

- Moći ćete koliko danas-sutra da pratite radove, da u svakom trenutku pratite kako rade. Biće postavljeni reflektori i radiće se u tri smene - rekao je predsednik i posebno istakao ogroman trud, rad i energiji radnika preduzeća koji učestvuju u ovome.

- Beskrajno sam im zahvalan na tome što po ovako teškim uslovima, po ovoj vrućini, naporno rade i ne prekidaju radove, znajući da nam je svaki dan potreban - naveo je Vučić.

O stanju finansija

Predsednik je izjavio da je Srbija, kada se radi o finansijskom stanju, više nego likvidna.

- Što se finansija tiče, stojimo dobro. Što se struje tiče, zimski rekordi potrošnje se obaraju, ne samo mi, već ceo region, Evropa. Mi verujemo da ćemo otvaranjem Bloka 3, izlaskom iz remonta HE Bajine Bašte uspeti da rešimo to. Uskoro krećemo u dodatne akcije oko nabavke lekova, mi ćemo morati da obezbedimo svoju zemlju - rekao je.

- Želim da kažem da smo kupili pet tona zlata, vrednosti 380 miliona, time su nam rezerve na apsolutno najvišem nivo. Devizne rezerve su nam 27,6 što je takođe rekordan nivo. Dinarska štednja je 2012. godine bila 17,9 milijardi dinara, danas je devet puta veća nego tada. Devizna štednja je 2012. godine bila 8,3 miliona evra, danas je veća od 15 - naveo je Vučić.

On je istakao da i poslednji izveštaj MMF-a govori o izuzetnoj situaciji u Srbiji.

Poseta Egiptu

Predsednik je najavio posetu Egiptu i sastanak sa predsednikom Abdelom Fatahom el-Sisijem, kao i ugovor o slobodnoj trgovini sa ovom zemljom.

- U subotu i nedelju biću u dvodnevnoj poseti Egiptu. Ono što je za naše građane posebno važno, to je ugovor o slobodnoj trgovini. Imaću razgovor sa predsednikom Sisijem - kazao je.

Govoreći o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Egipta, naveo je da će naši poljoprivredni proizvodi imati apsolutno zeleno svetlo za ulazak na egipatsko tržište. On je dodao da će, između ostalog, bez ikakvih carina moći da se izvezu sveže jabuke, smrznute maline, drugo smrznuto voće, višnje, kupine, borovnice, suve šljive, prerade živinskog mesa, margarin u većim pakovanjima, kašice za bebu, marmelada, voda, kajmak, slične mlečne prerađevine.

- Reč je o ogromnom tržištu koje svake godine raste za tri miliona stanovnika, a danas je oko 106-107 miliona stanovnika. Posao države je da našim privrednicima omogućimo lakši pristup.

Kako je rekao, posle Egipta, odlazi u London, gde je sastanak Evropske političke zajednice 17. i 18. jula.

- A već 19. jula očekujemo veliku posetu ovde u našoj zemlji. Posle toga očekujemo važna otvaranja, velike ekonomske događaje za našu zemlju - istakao je Vučić.

O napadima na Srbiju

Predsednik je izjavio da su Srbija, njeni građani i srpski narod juče u Srebrenici bili izloženi ne samo pogrdama, već i najdirektnijim pretnjama.

- Jasno je da se Srbija suočava sa političkim izazovima koje nije ni stvorila, niti je odgovorna. Sukob u Ukrajini mnogi su u okruženju pokušali da iskoriste za napad na Srbiju. Mi smo pre 24 sata imali priliku da pratimo događaje u Srebrenici. I umesto da to bude prilika za reči pomirenja, Srbija, njeni građani i srpski narod bili su izloženi pogradama, neistinama, direktnim pretnjama. U toku dve i po godine mogli ste da čujete bezbroj puta da se Srbija naoružava, sprema sa ratne sukobe - kazao je.

Objasnio je da se za sve to vreme događa, kako je naveo, "moralno sakaćenje Srbije", odnosno "vermahtizacija Srbije", koju čine mnogi iz regiona.

- Moralo je za sve to vreme da se desi moralno sakaćenje Srbije. To moralno sakaćenje oni u okruženju, videćete da se oni uvek pozivaju na međunarodnu podršku, tog dela međunarodne zajednice koji je dominantan. Na koji se to način radi - od revizionizma, zaboraviti Jasenovac, Jadovno... Pod dva ruski agenti, to je važno da se pokaže. Takođe, lažno optuživanje Srbije da želi rat. Tu je naravno i nedostatak demokratije, diktatura...Ne bi li se tražilo od Zapada a priori podrška protiv Srbije. Za to da bi se ostvarilo potrebno je ekonomsko slabljenje Srbije. Kao se ono postiče - usporavanje evropskih integracija Srbije i naravno minijature o kojima sam govorio, poput jadarita...Za sve ovo potrebna je političko-medijska agresija. Mediji - evropski, svetski, regionalni i srpski. Kod nas možete da čujete da sam ubica, diktator. Pogledajte kako funkcionišu glavni mediji u Sarajevu, Podgorici, Zagrebu, Prištini. Šta god dobro da uradite, to mora da se prikrije. Pogledajte, RS donela odluku da odloži sednicu o razdruživanju. Jeste primetili da to nigde nije vest? Sve ima za cilj - priželjkivanje sukoba i intervencija Nato. Pošto je Srbija i dalje isuviše mala, važno je da isprovociraju, da Nato interveniše. Ono juče se nedvosmisleni pozivi na sukobe. Srbija je dobra samo kada njihove želje ispunjava - rekao je predsednik Vučić

"Nećemo da nasedamo na provokacije, niti da ratujemo sa Bošnjacima"

Predsednik je poručio da Srbija neće da naseda na provokacije koje dolaze iz BiH, niti da ratuje sa Bošnjacima.

- U međuvremenu smo shvatili da kada neko donese rezoluciju o Jasenovcu, da to nisu civilizacijske vrednosti, već udar na Evropu. Kažete "velikodržavna politika režima u Beogradu". Na čemu se zasniva ta politika? Uvek smo podržavali suverenitet i teritorijalni integritet BiH, poštovali Dejton. Smeta vam znam šta. Zato što želite da srušite Dejton i uništite RS. Šta je to što mislite da implementirate? Nestanak Srbije, nestanak RS. Mi Srbi smo dovoljno mudri i znamo šta nam je činiti. Onda govorite o sličnostima događaja 1992. i danas. Kažu "Vučićeva velikosrpska deklaracija", fini ljudi su Nataša Kandić, Čanak, a Vučić je zlikovac. Ja 12 godina slušam kako sam držao snajper. Kad im kažem, pokažite mi to, koga briga, nastavljaju da lažu. Oni bi da nam kažu, mi smo mnogo jači...Ja neću da pričam na takav način i da govorim koliko se omer snaga promenio. Ja vam otvoreno kažem, mi nećemo da ratujemo protiv Bošnjaka. Sve od sebe ćemo da damo da to izbegnemo. Nada se da im neće pasti na pamet da ukidaju RS. Neću da pričam koliko je naša namenska industrija jaka, odnos 4 prema 1. Nema te drugu temu, što se ne bavite izgradnjom puteva? Šta ste izgradili? E pošto nemamo to, imamo Vučića i Srebrenicu - rekao je.

"Zašto niko nije otišao u Bratunac?"

Predsednik je upitao međunarodnu zajednicu zašto pre pet, šest dana, kada je bila godišnjica, niko od njih nije otišao u Bratunac da položi cvet ili venac na grobove žrtava Nasera Orlića.

- Ja sam bio u Srebrenici, izrazio saučešće majkama i jedva preživeo, onaj ko je bio tamo, zna kako je bilo. Imam pitanje za međunarodnu zajednicu, pošto je bilo obeležavanje događaja u Bratuncu, što niste tamo išli da položite cvet ili ipak ljudski životi ne vrede jednako?

Predsednik je podsetio na jezive zločine Nasera Orića i upitao kako za ovo niko nije odgovoran. On je pročitao svedoičenja bošnjačkih vojnika, o tome na koji način su Orlić i muslimani ubijali Srbe.

- Još imamo živih svedoka, presuđena stvar, kao kod Gotovine, niko nije kriv. Mnogo teške priče. Šta ćemo sa ovim? Mi ćemo da čuvamo mir po svaku cenu, a hoću li da popustim pod pritiscima, neću. Ne mogu velike sile da menjaju istinu, da jedan narod isključivo optužuju za događaje u bivšoj Jugoslaviji - kazao je Vučić i dodao da je pripemljena detaljna analiza o svemu.

- Sa kolikom pažnjom i posvećenostu su želeli da sruše Dejtonski sporazum kako bi srušili Republiku Srpku. Srećan sam što sam mogao da budem na strani mnogostradalnog srpskog naroda, ali i stradalnog bošnjačkog naroda. Niko ne sme da pomisli, dirne bilo koga zato što je Bošnjak u ovoj zemlji.

- Vidite da je reč o brutalnoj kampanji, da ovo nema veze ni sa čim. Nemojte da vam pričam da kažu da nije ni bilo napada, da je to Vučić organizovao. Nema kraja lažima. Valjda ćemo dočekati da se ovaj sukob u Ukrajini okonča, možda će nam se neko izviniti. Ponosan na Srbiju, njenu pristojnost, odvažnost, poštovanju međunarodno-pravnih normi. Samo hoću da kažem da ni Bog silu ne voli. Sačuvaćemo Srbiju i brže je razvijati - poručio je predsednik.

O Muniri Subašić

Upitan da prokomentariše to što je Munira Subašić izjavila da očekuje kaznu Alaha za njega zato što se nije priključio rezoluciji o Srebrenici, predsednik kaže:

- Ja sam i gospođi Subašić i svima koji su pretrpeli gubitke, izrazio saučešće, pružio ruku i poklonio se senima njihovih najmilijih. Ne znam zašto je morala da pominje moju decu. O tome da će Alah da me kazni, hvala na tome. Ja težu reč za majku koja je tako stradala da izgovorim, neću. Ja nisam veliki vernik, ali u Boga verujem i moliću se Bogu da ta vrsta fatve se ne odnosi na moju decu. Jeste videli da je došlo do preokreta? Prvo je rečeno - nisi sam Vučiću, imaš i decu, imaćeš i unučiće, pa je tek posle toga bilo, deci sve najbolje, Vučiću da ga Alah kazni. To da li će mene Alah da kazni ili Bog, na Bogu je, ne na Muniri Subašić.

- Juče je Zaracin rekao - nemam ništa ni protiv Srba ni protiv Srbije, ali se u Srebrenici dogodio genocid. Kako si došao do toga? Kako si se setio da to ima veze sa Srbijom, kada si nam ranije govorio da to nema veze sa kolektivnom krivicom. Inteligentan je on, mogao je sam da smisli. Samo da dobro vidite da su od početka znali na šta su mislili.

O izjavi Ponoša

Predsednik je izjavio da je Zdravko Ponoš čovek koji je uništio Vojsku Srbije, a da je na narodu da proceni kako je on kao predsednik služio zemlji.

Vučić je, komentarišući izjavu Zdravka Ponoša da je "Vučićeva vlast slugeranjski režim koji služi stranim kompanijama", rekao:

- Znamo da nisam nikome drugom služio sem svom narodu, to možete da vidite i po tome, mislim da će se uskoro pojaviti podaci o tome. Za svih prethodnih 12 godina da vidite koliko sam bio napadan i upravo iz svih tih zemalja, okruženja, Srbije, na koje sve načine, pa neka ljudi procene kome sam služio. A ja mislim i ponosan sam na činjenicu da znam da sam radio za svoj narod, za građane Srbije, da sam služio svom srpskom narodu, verno, podano i posvećeno, borio se svakoga dana za interese svoga naroda, a što se tiče multinacionalnih kompanija, sramota mi je da na to je odgovaram. Ne interesuju mene multinacionalne kompanije. Interesuje me samo novac za Srbiju i ekonomski napredak Srbije. To je jedino što mene zanima, i ništa drugo.

O napadu u Srebrenici

Predsednik se još jednom osvrnuo na napad na njega, pre devet godina:

- Pitajte Filipa Vujanovića, pitajte Bila Klintona, pitajte kako im je bilo, gledali su sa 100 metara udaljenosti. Davutoglu me je tri puta pozivao da dođem u Srebrenicu, kaže to je važno zbog mira. Ja došao, vidim odjednom on beži od mene, svi se sklanjaju. Svi koji su me pozivali, samo se izgubiše. Očigledno da su razne službe sve znale. Valjda tako u civilizovanim državama se odnosite prema stranim zvaničnicima.

O izjavama Džefri Saksa

Predsednik je izjavio da je izjava profesora Univerziteta Kolumbija Džefri Saksa da je cilj NATO bombardovanja Srbije bio da se Srbija razbije, veoma vredna i važna izjava.

- Rekao je dve važne stvari, a to je da je protivno Povelji UN napadnuta Srbija, da se išlo na razbijanje Srbije. To je bila suština. Da li je jedan deo te priče da se postavi baza... Suština je razbijanje Srbije - kazao je.

Prema njegovim rečima, biće sve više takvih istina i mi ćemo insistirati na njima.

- Mi tu nemamo drugog saveznika, osim istine, prava i pravde. Za nas je važno da ne širimo mržnju ni prema kome, hoću da govorim o miru, napretku. Da vidite kako ćemo pokušavati da se borimo sa velikim problemom, a to je prirodni priraštaj. U junu je inflacija na 3,8 posto, još nismo zadovoljni. Moramo da je spustimo ispod 3 posto - naveo je.

