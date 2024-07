"OPOZICIJA NEMA CRVENE LINIJE, DOZVOLJENO JE SVE" Brnabić: Da li su napadi na Danila Vučića deo kampanje koju je najavio Zvicer?

PREDSEDNICA Narodne skupštine upitala je danas da li su najnoviji napadi na sina predsednika Aleksandra Vučića deo medijske kampanje koju je najavio Radoje Zvicer.

Brnabićeva je u Jutarnjem programu televizije Pink rekla da ne može da razume zašto je tema broj jedan u jednom delu javnosti sin predsednika republike, te dodala da je dobro što niko ne zna kako se zovu deca predstavnika opozicije i da je to odlika normalnog društva.

- Prvo bih upitala nešto ljudski, a to je zašto se bavite sinom predsednika Republike? Je l' vam nije dovoljno da svaki dan pljujete njegovog oca? On jeste političar i donedavno je vodio najveću stranku u Srbiji, sam je odlučio da se bavi politikom, trpi svakodnevno udarce na sebe i nikada se ne oglašava osim kada mu napadnu porodicu. Dobro je što niko od nas ne zna da li recimo Srđan Škoro ima decu, kako se zovu i tako treba da bude u normalnom društvu. Ali naša opozicija nema crvene linije, dozvoljeno je sve, dozvoljeno je da pretite deci Aleksandra Vučića, da govorite da mu otac nije otac, da mu je majka sumnjivog morala... Cilj svega jeste da se povredi Aleksandar Vučić - rekla je Brnabićeva i nastavila:

- Postavljam pitanje kao i nakon prvog istupa Srđana Škora, kada je rekao da Danilo Vučić treba da se tušira uranijumom. Moje bazično pitanje kao predsednice skupštine jeste zašto vi ovo radite? Zašto se bavite Danilom Vučićem? Koji vam je on povod dao da se bavite njime? Danilo Vučić nije javna ličnost, zbog čega se vi bavite njime? Kako to doprinosi boljoj atmosferi u društvu? Kako to doprinosi demokratskijem društvu? Da, štite ga Kobre, zato što je štićena ličnost, jer je njegov otac objavio rat organizovanom kriminalu i mafiji. Zbog toga ga štite kobre. Zašto nikad ne kažete hvala zato što je Aleksandar Vučić to uradio? On je bio jedna od ključnih ličnosti koja nije samo zadala najbolniji i najstrašniji udarac mafiji u Srbiji, već u čitavom regionu, klanu koji je jedan od najorganizovanijih na čitavom evropskom kontinentu. To je uradio Aleksandar Vučić, otac Danila Vučića. Je l' vam zato smeta Danilo Vučić, je l' ga zato napadate? Pošto smo mi od Zvicera čuli da će oni dan za danom zadavati strašne medijske udarce Aleksandru Vučiću. Je l' to to što se dešava, jesu to ti medijski udarci? Pošto ja ne mogu da razumem zbog čega je Danilo Vučić tema broj jedan iz dana u dan u njihovim tajkunskim medijima. Ja kao predsednica skupštine pokušavam da smanjim tenzije u društvu, da kroz dijalog razgovaramo na inkluzivan način. Zašto je Danilo Vučić tema, osim ako ne želite da zadajete udarce ispod pojasa predsedniku Vučiću? Mi to nikada nećemo raditi, ne znamima me da li decu imaju Marko Vidojković, Kulačin, Đilas… - rekla je predsednica parlamenta.

Brnabićeva je potom primetila da postoje dvostruki aršini, te da je pretnja nečijoj deci ako kažete da je neko lopov, a ako kažete da nečije dete treba da se tušira uranijumom, to je onda kritičko mišljenje.

- Da li mislite da je narod Srbije toliko glup, da misli da je pretnja nečijoj deci kada se kaže Đilase lopove, a kada se kaže da neko dete treba da se tušira uranijumom, to onda predstavlja kritičko mišljenje. Šta je vama sve dozvoljeno, a šta nekom drugom nije dozvoljeno? Još jednom pitam zbog čega, da li je to deo kampanje koju je Zvicer najavio protiv predsednika u medijima? Ovo više nije ni dehumanizacija, već vi činite njegov život kao čoveka i roditelja nemogućim. Je l' cilj da on kaže ne mogu više ovo da trpim, udarce na moju decu, nebitno koliko godina imaju? Niko ni iz opozicije da kaže - pa dosta, mi nećemo da živimo u ovakvoj zemlji, zemlji kakvu želi Šolak. Đilas je rekao da hoće, on se izjasnio. Šta rade ostali – Pavle Grbović, Miroslav Aleksić i drugi? Svako od nas će raditi za onakvu zemlju u kakvoj želi da žive njegova deca. U Šolakovoj i Đilasovoj zemlji ne postoje crvene linije. Narod će umeti to da vrati demokratski na sledećim izborima - zaključila je Brnabićeva.

