AMERIKA ĆUTI DOK BOŠNJACI RUŠE DEJTON: Muk na Zapadu posle otvorenih poruka iz Sarajeva da je sporazum iz 1995. godine greška

NA maltene svaki "mig" iz Banjaluke ka Beogradu, zapadna mašinerija reaguje kritikama da se ruši Dejtonski sporazum. Na "mine" koje stižu iz Sarajava - muk!

Foto: Fejsbuk

Tako je i ovih dana dok je u glavnoj ulozi ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sa izjavama da se od BiH pravi nova država kojoj je Dejtonski sporazum samo smetnja i - greška!

- U Dejtonu je neko strašno pogrešio, znamo i ko je, ne želim se na to vraćati. Lakše bi BiH bilo napraviti sad od početka, da nije Dejtona.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je "mnogo opasna" izjava Zukana Heleza i upitao zvaničnike SAD zašto ne reaguju tim povodom.

- Postavljam pitanje Amerikancima, pomoćniku državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Džejmsu O'Brajenu i svima koji se bave Balkanom, zašto se ne oglašavaju. Hajde da vidimo da li će da se oglasi ambasador SAD u BiH Majkl Marfi koji dnevno napiše 500 traktata o Miloradu Dodiku, a na ovako nešto neće da reaguje.

Vučić je upitao "ko onda urušava mir u BiH i ko hoće nešto drugo osim mira i zajedničkog života".

- Ne mislim da to hoće Bošnjaci, nego njihovo rukovodstvo i neki sa Zapada koji misle da su mnogo pametni i da mogu da se igraju vatrom optužujući druge da se igraju vatrom. Oni sve vreme optužuju srpsku stranu da ruši Dejtonski sporazum. Srbi hoće da čuvaju "Dejton", a oni kažu da je loš.

Nekadašnji ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović rekao je, za "Novosti", da Zapad ćuti na izjave iz Sarajeva, jer su oni "osvojena grupa, teritorija" i "partneri da suzbijaju srpski uticaj i snagu srpskog političkog elementa na Balkanu".

- Sa druge strane nas potiskuju, sprečavaju nas da vratimo Kosovo i Metohiju, koje su nam na silu oteli. Za Sarajevo je Dejtonski sporazum privremeno rešenje koje je služilo da se zaustavi rat i nastupi mir. Haris Silajdžić je posle potpisivanja "Dejtona" odmah rekao da on ne valja za Bošnjake i to je ponavljao više puta. Oni neprekidno izražavaju negodovanje zbog sporazuma, a Zapad reaguje prećutno stvaranjem stranih predstavnika kako bi im dao punomoćstvo za odvrću slavinu od dejtonskog vina, da ga prazne od suštine i da po interesu Zapada dovedu BiH do centralizovane zemlje koja će biti partner Zapada u potpunosti. Upravo tu se isprečio "Dejton" sa državnošću entiteta koje sada pokušavaju da prevedu na administrativne jedinice. Federaciji koju čini većinski narod to ne smeta i smatraju da imaju pravo da vladaju celom Bosnom, ali RS ne odgovara. Proces demontiranja "Dejtona" sada se nastavlja namerama da se RS oduzume imovina i prebaci upravljanje na centralni nivo, što znači da joj se stavlja nož na grlo i ukoliko bi se to sprovelo Srpska bi prestala da postoji.

Inače, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a zbog nametanja odluka visokih predstavnika u BiH, Republika Srpska je ostala bez više od 90 nadležnosti koje su joj bile zagarantovane tim dokumentom i Ustavom BiH koji je sastavni deo "Dejtona".

Među najvažnijim nadležnosti koje su oduzete Srpskoj su vojska i sistem odbrane, pravosuđe, poslovi iz oblasti bezbednosti, naplata poreza. Nametnuto je i kakav mora da ima grb, zastavu i himnu. Veliki udar na Banjaluku bilo je oduzimanje nadležnosti iz oblasti pravosuđa: odlukom visokog predstavnika osnovani su Sud i Tužilaštvo BiH i Visoki sudski i tužilački savet koji imenuje nosioce pravnih funkcija u celoj BiH. Prema Dejtonskom sporazumu, bio je planiran samo Ustavni sud, dok ostale nadležnosti pripadaju entitetima.

Osnivanjem Suda i Tužilaštva BiH nastalo je pravosuđe BiH koje se pokazalo kao jedan od najvećih neprijatelja Srpske, pogotovo u mnogim procesima vezanim za ratne zločine u kojima su Srbima određivane drakonske kazne, a bošnjački vojnici su oslobađani.