MODRICE OD KURTIJEVOG ''LAGODNOG ŽIVOTA'': Kako Srbi "uživaju u plodovima razvoja" na KiM - Ove godine napadnuti 67 puta

NA Kosovu i Metohiji, od početka godine, bilo je 67 etnički motivisanih napada na Srbe, što znači u proseku svaki treći dan tokom 2024.

Foto: Novosti

Poslednji se dogodio pre tri dana, kada je muškarac albanske nacionalnosti napao Mladena Đošića u selu Donja Brnjica, nadomak Prištine i naneo mu telesne povrede, a policija je privela oca pretučenog mladića koji je pritrčao da zaštiti sina?!

Pre toga, u povratničkom selu Ljubožda u opštini Istok obijene su i opljačkane porodične kuće Žarka Zarića i Radovana Ristića, domaćinstva Marinka Blagojevića i Tomislava Radivojevića, dom Miodraga Kostića iz Plementine, kao i Božidara Vanića i Ranka i Srđana Milićevića u Donjoj Brnjica, grupa Albanaca pretukla je i opljačkala dvadestogodišnjeg Petra Kostića na parkingu u Kosovskoj Mitrovici...

Albanac iz Suve Reke ispalio je nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u selu Donja Bitinja, u opštini Štrpce, a na zidu kuće Svetislava Stojkovića postavio nadgrobni venac. U mestu Zupče, u opštini Zubin Potok, obijena je i opljačkana Crkva Svetih otaca, koja se više puta našla na meti napada, temelji srpskog manastira Bogorodice Hvostanske u mestu Studenica su ograđeni, a na tabli na albanskom jeziku napisano je da je reč o bazilici. Tzv. kosovska policija upadala je u ambulante, apoteke, pošte, zaustavljana su vozila sa dinarima, srpska roba je zabranjena, grupa albanskih mladića kamenovala je Osnovnu školu "21. novembar" u Gojbulji, ručne bombe bačene su u nekoliko dvorišta srpskih porodica.

I u ovakvoj atmosferi linča, premijer privremenih institucija na Kosovu i Metohiji Aljbin Kurti rekao je juče da opasnost po mir dolazi od ekspanzije Srbije i Rusije, a da Beograd "laže da Kosovo sprovodi etnično čišćenje ili pogrome nad srpskim stanovništom".

Foto: D.Z. Mladen Đošić posle napada

- U stvari, tačno je suprotno - mi smo takođe obezbedili da svi naši građani, uključujući etničku srpsku zajednicu, uživaju u plodovima našeg razvoja - opisao je Kurti "lagodan život" Srba, od kojih je inače već 14 odsto moralo da napusti domove zbog maltretiranja Prištine.

Advokat Dejan Vasić, koji u sudskim procesima zastupa veliki broj Srba koje je Priština optužila za navodne ratne zločine tokom sukoba na KiM, rekao je da je samo tokom ovog proleća bilo šest takvih predmeta koji se vode pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini. On je rekao da je saslušan određeni broj svedoka u predmetu Dragiše Milenkovića, Slađana Trajkovića, Muhameda Alidemaja, Dragiše Đokovića i okončan predmet Zlatana Arsića, a još nije počeo predmet Gavrila Milosavljevića.

Trojica oslobođena OD kada su sudije Euleksa predale mandate lokalnim pravosudnim organima, donete su svega tri oslobađajuće presude protiv Srba za navodne ratne zločine. Oslobođeni su Milorad Zajić u Peći, Bogdan Mitrović u fazi istrage i Zlatan Arsić. Osmorica su pravosnažno optužena, zasad.

Po pravilu, Priština "ratne zločine" otkriva kada onaj koji ih je navodno počinio dođe da traži imovinu koja mu je oteta. Onda se odjednom, preko dve decenije kasnije, pojavljuju "svedoci". I pored toga što se velika većina prethodnih sudskih procesa za navodne ratne zločine završila okrivljujućim presudama protiv Srba, Vasić veruje da će u ovim sporovima uspeti da odbrani svoje klijente.

- Nikad u životu nisam pomislio da će neko biti osuđen, a da za to ne postoje nikakvi dokazi, nikad. Siguran sam da ćemo sve ove predmete gde su dokazi klimavi, svedoci nesigurni, da ćemo te ljude odbraniti i pokazati šta je istina. Svi ovi predmeti bazirani su na izjavi jednog ili dva svedoka koji su u principu prilično niskih kredibilnosti i odbrana će to pokazati bez greške. To će biti jasno i veću i tužilaštvu, publici, svima. A sve iza tog je odluka suda - rekao je Vasić i dodao da osuditi bilo koga ko nije kriv samo zbog toga da bi se ispunila nečija politička statistika nije pravda.