SRPSKE PORODICE HOĆE DA OGLOBE I SA 8.000 EVRA! Priština namerava da sankcioniše sve građane koji su bojkotovali nedavni popis na KiM

PRIŠTINSKE vlasti spremaju se za još jedan udar na naš narod na Kosovu i Metohiji: otvoreno su zapretilE kažnjavanjem svih građana koji su bojkotovali majski popis. S obzirom na to da su Srbi na vreme pročitali sve zamke i ignorisali proces "prebrojavanja", jasno je da režim Aljbina Kurtija planira da na njihova vrata šalje kaznene ekspedicije, s planom da ih potpuno finansijski iscrpe.

Foto: Profimedia

Direktor prištinske Agencije za statistiku Avni Kastrati izneo je podatak da je registrovano 35.000-36.000 Srba, uglavnom onih na jugu, a da je samo mali broj popisanih sa severa KiM:

- Srbi su bili izloženi pritisku kako bi bojkotovali ovaj proces. Najveći deo srpske zajednice na severu nije učestvovao uprkos našem pokušaju, tri puta smo birali popisivače, birali tim, izlazili na teren - rekao je Kastrati, upozoravajući na novčane kazne za one koji su odbili da se popišu.

Prema Kurtijevom "cenovniku", predviđene su kazne i do 2.000 evra za sve koji su ignorisali proces. S obzirom na to da je propisano kažnjavanje svakog pojedinca, to znači da bi četvoročlanoj srpskoj porodici mogla da stigle globa od čak 8.000 evra!

Politikolog Ognjen Gogić kaže, za "Novosti", da je suštinsko pitanje ko će i kako utvrditi da se građani nisu popisali, i ističe da je to veoma teško dokazivo.

- Građani srpske nacionalnosti, pre svega na severu KiM, s pravom mogu reći da na ovom području niko nije ni obavljao popis. Možda je u početku bilo pokušaja, ali su građani bili nezainteresovani, pa se od toga se odustalo. Svakako ostaje pitanje da li su i gde išli popisivači. Eventualno kažnjavanje na severu značilo bi kolektivno kažnjavanje ionako ugroženog naroda.

Uprkos tome što sada upire prstom u političke predstavnike našeg naroda u Pokrajini, ali i na Beograd, tražeći alibi za krah čitavog procesa, prištinski režim je prethodno učinio sve kako bi Srbe na KiM učvrstio u odluci da je bojkot popisa jedini ispravan potez. Privremene prištinske institucije, naime, zloupotrebile su popis, ubacujući u anketni listić pitanja o "žrtvama" i "ratnoj šteti", s ciljem da obezbede materijal za tužbu protiv Beograda, a kojom uporno prete. Tražili su se podaci zaključno s junom 1999, što znači da su srpska stradanja namerno ignorisana, jer su se sva ubistva Srba, kidnapovanja i uzurpacija imovine događala posle tog perioda, odnosno po dolasku međunarodne zajednice na KiM.

S druge strane, serija hapšenja, montirana suđenja, zabrana srpske robe, proterivanje dinara, maltretiranje - sve je bilo sračunato s ciljem da što manje ljudi popuni anketne listiće. Jer, plan je da se prikaže da Srba, posebno na severu KiM, nema dovoljno da bi se formirala Zajednca srpskih opština, što Priština godinama izbegava. Osim toga, postoji i realna opasnost da Kurtijeve računovođe kazne sredine s većinski srpskim stanovništvom, odnosno da te opštine dobiju manje novca iz budžeta, jer se računaca uglavnom pravi na osnovu broja stanovnika.

Koliko je Prištini bilo stalo da se popišu Srbi potvrdili su i anketni listići, prepuni besmislenih pitanja, materijalnih i slovnih grešaka. Tzv. kosovska Agencija za statistiku nije uložila ni minimum napora da naš narod bar razume pitanja, već je cilj bio da se samo formalno primeni zakon - da anketa tobože bude i na srpskom.

Prepostavalja se da je korišćen "gugl prevodilac", jer nema drugog objašnjenja što je na popisnom listiću, kao opcija, naveden odgovor - muškarac ili "žena sa krunom", odnosno "žena bez krune". Upitnici na latinici sadržali su slova bez "kvačica" pa je je tako bilo napisano slovo "c" umesto "č".

Inače, Agencija za statistiku objavila je da na severu KiM popisano ukupno 6.746. stanovnika. Izneta je ocena da je tzv. Kosovo i dalje najmlađa populacija u Evropi, čiju strukturu čini 49,9 odsto žena i 50,1 odsto muškaraca.