"MOŽDA NA PETROVDAN..." Vučić: Posetiću u julu srpski narod u Crnoj Gori i obići Berane

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u julu, možda na Petrovdan 12. jula, posetiti srpski narod u Crnoj Gori i obići Berane.

Vučić je to rekao gostujući na TV Prva, a na poziv predsednika Demokratske narodne partije Crne Gore Milana Kneževića koji ga je pozvao da dođe u Crnu Goru u svoje ime, kao i u ime predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i srpskog naroda u toj zemlji.

Knežević je prethodno rekao, povodom toga što je Skupština Crne Gore usvojila Rezoluciju o genocidu u logorima sistema Jasenovac, Dahau i Mathauzenda, da Hrvati imaju problem da se suoče sa svojom genocidnom prošlošću.

Knežević je poručio:

- Crna Gora dok se mi budemo pitali, a verujem da ćemo se pitati, nikad više neće biti antisrpska država i želim u vašoj emisiji da pozovem predsednika Vučića u moje ime, kao i ime predsednika Skupštine Andrije Mandića i svih Srba u Crnoj Gori da nas poseti u julu. Volim da to bude u Beranama, da posetimo hram Svetog Simeona Mirotočivog čiju je obnovu Vlada Srbije, tada na čelu sa Aleksandrom Vučićem, dominantno finansirala i učestvovala u njegovoj obnovi i to bi bila jedna jasna poruka naše saradnje i želje da dodatno produbljujemo i razvijamo odnose sa nama najbližom i najbratskom državom, a to je Srbija.

Vučić je rekao da u julu ima puno obaveza, ali da će svakako naći vreme i da bi najbolji termin bio Petrovdan.

- Možda bi bilo najbolje na Petrovdan, ali nisam siguran ko će od gostiju biti ovde u Beogradu na taj dan, ali tokom jula spremam sam i sa najvećom radošću da posetim Berane i Vasojeviće i da razgovaram sa narodom - istakao je Vučić i zahvalio Kneževiću na pozivu da ih poseti u Crnoj Gori.

Vučić je rekao da kada je Milorad Pupovac kao Srbin bio u hrvatskoj vladi u Beogradu nije bilo predstavnika Hrvata u vladi iako je proporcionalno i do 15 puta bilo više Srba u Hrvatskoj nego Hrvata u Srbiji i da je o tome slušao kritike na svim međunarodnim forumima, kako je to dokaz diskriminacije Hrvata i kako oni daju sva prava Srbima i sve ostalo. Predsednik Vučić je naglasio da je sada u Vladi Srbije Hrvat ministar dok u hrvatskoj vladi Srbi nemaju ministra, kao i da hrvatski mediji već danima izbacuju tekstove protv njega i njegove porodice i učestvuju u regionalnoj i evropskoj kriminalizaciji i njega i njegove porodice.

- Poslednjeg rata nisam ja njihove kuće spaljivao, već oni kuće Vučića. Sve kuće Vučića su prvo bile spaljene. I onda kad imate takvu argumentaciju i neko neće da vam se izvinjava ni za Jasenovac - rekao je Vučić.

Poručio je da nema problem sa tim da mi moramo da imamo bolje odnose sa Hrvatskom.

- I želim bolje odnose sa Hrvatskom, ali ne po cenu da lažem sebe, da lažem svoj narod, da lažem bilo koga. Oni ne izjednačavaju više Jasenovac i Stajićevo, što je iluzorno, smešno i strašno porediti. Stajićevo je stvarni zločin, jezivi zločin, a Jasenovac je 'izmišljena srpska propagandistička priča'. Oni kažu - bacili ste senku na strašni genocid počinjen u Srebrenici ovim što ste izglasali. Čekajte ljudi. Pa Franjo Tuđman, osporavajući sve činjenice koje su jugoslovenski organi i ne samo jugoslovenski već i međunarodni, prihvatali i priznavali posle Drugog svetskog rata, i nakon suđenja i nakon sagledavanja i svih komisija koje su to pregledale, kaže - lažete, 40.000 je ubijeno i aplaudiraju mu Hrvati i ustaše širom sveta, od Argentine, Amerike do Australije - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ističe da Hrvati kažu za ono što je laž da je tačno i da je Tuđman u pravu, a sa druge strane da je svako slovo koje su rekli o Srebrenici tačno i naglasio da je reč o pokušaju da se izvrši revizija istorije.

- Vi to nipodaštavate i poredite (Jasenovac) sa Stajićevom, a u Lori je stradalo mnogo više ljudi nego na bilo koji način u Stajićevu. Ali vas to ne interesuje. Zato što vi imate mogućnost da vršite reviziju istorije - rekao je Vučić. Naveo je da se isto tako radi i sa Hitlerom i Staljinom, pa se kaže da je Hitler bio samo ludak, a Staljin najveće zlo i da će se na kraju ispostaviti da Staljin i Crvena armija u stvari nisu ni oslobađali Evropu, već da su to radili samo Čerčil i Ruzvelt.

Knežević je prethodno prokomentarisao donošenje rezolucije o genocidu u Jasenovcu u Crnoj Gori i to što su njegovu stranku i druge u toj zemlji zbog toga nazvali marionetama, što je predsednik CG Jakov Milatović u danu kada je usvojena ta rezolucija govorio o marionetama i rekao da je Milatović juče pričao telefonom sa predsednikom Hrvatske i optužio Srbiju i Vučića i nazvao one koji su izglasali rezoluciju marionetama.

- Na taj način postali smo prva država na svetu koja se jasno odredila prema genocidu u Jasenovcu, kao i u Dahau i Mathauzenu i time otvorili mogućnost i osnovu da se govori o holokaustu nad Srbima u Drugom svetskom ratu, jer su Srbi najstradalniji narod na Zapadnom Balkanu u 20. veku - istakao je Knežević.

On je ocenio da je Jakov Milatović osvojio 222.000 glasova i postao predsednik države u drugom krugu na ovim narativima koje su oni zastupali i koje su izglasali u ovoj rezoluciji o genocidu u Jasenovcu, Dahau i Mathauzenu.

- A sada preuzima spoljno-političke pozicije Mila Đukanovića i onih protiv kojih smo se borili i nema nikakve razlike između njega i Mila Đukanovića i svih ovih koji su ovih dana krenuli da nas hapse po Crnoj Gori zato što smo izglasali rezoluciju o genocidu u Jasenovcu - rekao je Knežević.

On je podsetio da je Nemačka bila sponzor rezolucije o Srebrenici i da je Hrvatska bila kosponzor rezolucije. - I mislim da je sasvim prirodno da se sad oni suoče sa svojom genocidnom prošlošću iz Drugog svetskog rata. I ako sad Hrvati, odnosno institucije Hrvatske u liku predsednika države i premijera napadaju ovu našu rezoluciju, oni u stvari negiraju genocid koji se desio u Jasenovcu i u nacističkoj Nemačkoj - naglasio je Knežević.

