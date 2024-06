GOTOVO JE NEMOGUĆE IZBEĆI SUKOB HEZBOLAH - IZRAEL: Vučić o krizi u svetu - "To angažuje i kompletan zapad i kompletan istok"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je uveren da za svet stiže mnogo teže vreme i ocenio da je vrlo teško, "gotovo nemoguće", izbeći sukob Hezbolah - Izrael, a taj sukob, kako kaže, je pravi veliki sukob, jer iza Hezbolaha stoji Iran.

- Hamas je taj koji može da okupi ceo islamski svet, u smislu deklaracija, humanitarne podrške, ali ne direktnog učešća u ratu. A Hezbolah je sukob (Izraela) sa Libanom, nas uvodi u veliki sukob na onome što se zove Sveta zemlja, na celom istoku, ali angažuje i kompletan zapad i kompletan istok - izjavio je Vučić za TV Prva.

U osvrtu na intervju koji je dao za švajcarski list Veltvohe, rekao je da stoji pri stavu da je siguran da dolazi mnogo teže vreme za svet i da veruje u logiku kojom je to zaključio.

- Veoma sam tvrd u stavu koji sam izneo. Verujem u logiku koju primenjujem, koju ja nazivam logikom gvozdenih determinizama, reda i činjenica. Kada poređaš činjenice i kada si siguran da su to što si izgovorio činjenice, lako ćeš doći do ispravnog zaključka. Ja sam siguran da nama dolazi mnogo teže vreme - izjavio je Vučić. Podsetio je da je još 25. novembra 2021 govorio o nastupajućim mnogo težim vremenima u Evropi, tri meseca pre početka rata u Ukrajini i naveo da su, od državnika prisutnih na zimskim Olimpijskim igrama u Kini, jedino on i šejk Muhamed bili uvereni da će biti sukoba na istoku Evrope.

- On je rekao 'očekujem u junu', ja sam mu rekao prvi mart. Promašio sam za sedam dana - dodao je Vučić.

Govoreći o teškim vremenima koje očekuju svet, napomenuo je da bi voleo da greši i dodao da je spreman da prihvati da je pogrešio, kao što je prihvatio da je pogrešio u proceni da crnogorski parlament neće doneti rezoluciju o gencidu u Jasenovcu.

- Ja kažem, 'izvinite, čestitam', baš kao što sam rekao - naveo je Vučić. Kada je o situaciji u Evropi reč, ukazao je da EU dobija Evropsku komisiju koja će biti radikalnije antiruska, kao i da je biranje estonske premijerke Kaje Kalas za novu visoku predstavnicu EU za spoljnu politiku poruka Rusima da "nema kompromisa".

Ocenio je da Veltvohe postaje mediji koji na nemačkom govornom području ima popularnost sličnu Takeru Karslonu.

