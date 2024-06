"PUTIN JE SEDEO 30 METARA DO NAS..." Vučić o početku rata u Ukrajini - Samo šeik Muhamed i ja smo govorili da će rata biti, video sam to

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ovog jutra govori o svim važnim i gorućim temama za Srbiju. Vučić je između ostalog govorio o veoma teškoj međunarodnoj situaciji, ali i tome kako je tri meseca pre početka rata upozoravao da se sprema veliki sukob u Ukrajini.

Foto: Profimedia/Ercin Erturk / Anadolu Agency

- To je bilo tri meseca pre početka rata u Ukrajini. Kada smo bili na Olimpijadi u Kini Putin je sedeo 30 metara do nas. Ja sam sedeo sa princom Albertom, Dudom... Otišao sam boks iza do šeika Muhameda. Od svih u Kini tada svi su govorili da su sigurni da neće biti nikakvog rata. Jedino smo šeik Muhamed i ja govorili da će sigurn biti. Ja sam to video i po govoru tela pojedinih prisutnih prilikom izlaska pojedinih reprezentacija. Šeik je rekao da očekuje u junu, ja sam mu rekao 1. mart. Promašio sam za 7 dana. Ne zato što sam bio mnogo pametan ili sam imao informacije, nego zato što sam ređao činjenice - ispričao je Vučić.