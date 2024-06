IMA LI KRAJA PROVOKACIJAMA? Protest u Loznici u sklopu ultimativnog provokatorskog projekta "Merdita-Dobar dan" - HOĆE DA IZAZOVU HAOS

Udruženi eksponenti uticaja političkog Zapada i NATO pakta su od svojih šefova iz inostranstva dobili zadatak da sve resurse usmere na provokaciju takvih razmera, da nijedan Srbin koji ima makar trunku nacionalne svesti i ponosa neće moći da joj odoli.

Naravno, s obzirom na to da su NATO nasilnici i do sada uvek vodili računa da efekat provokacija pojačaju ironičnim izborom datuma koji je od velike simbolike za srpski narod, ponovo su, kao što je to već bio slučaj u nekoliko navrata, za dan otpočinjanja svog „projekta“ izabrali Vidovdan.

Za Vidovdan ove godine je u NATO kuhinji za Srbiju pripremljeno obilno posluženje, što bi se reklo za svakoga po nešto, za nekoga sve. Uvod u ceo „spektakl“ su otpočele „Građanske inicijative“, tendencioznim širenjem izmišljenog narativa o ugroženosti ljudskih prava i sloboda u Srbiji, što poslednjih dana pojačano plasiraju od naše zemlje, preko svojih partnera u regionu, sve do institucija međunarodne zajednice, pripremajući tako teren za ono što je trebalo da usledi, a što su slobodni NATO zidari poverili drugim podizvođačima.

Protest u Loznici u organizaciji lažnih „ekoloških“ udruženja, u prvom redu „Ne damo Jadar“ i „Ekološkog ustanka“, podržanih liderima pro-NATO opozicionog bloka, predviđen je da dodatno podigne tenzije i uzdrma atmosferu, koja je trebalo da kulminira promocijom nezavisnosti tzv. Kosova u centru Beograda, u sklopu ultimativnog provokatorskog projekta „Merdita-Dobar dan!“, za koji su njegovi organizatori sasvim racionalno procenili da će morati da izazove revolt građana Srbije i incidente koji bi poslužili kao povod za realizaciju daljih aktivnosti sa ciljem uvođenja Srbije u potpuni haos.

Međutim, odlukom da se navedeni skup zabrani iz bezbednosnih razloga, taj scenario je onemogućen, tako da je krug zatvoren i loptica se vraća ponovo „Građanskim inicijativama“, koje su dobile novi zadatak, a to je da sa svojim partnerima iz zemlje i inostranstva preduzmu aktivnosti na promociji zabrane navedenog skupa kao nedvosmislenog dokaza postojanja „diktature“ u našoj zemlji, sve do stvaranja nove prilike za političku i bezbednosnu destabilizaciju Srbije.

