NIKADA MU NEĆE OPROSTITI BORBU ZA SRBIJU: Brnabićeva o novim napadima na porodicu predsednika

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da najnoviji napadi na porodicu predsednika Republike imaju za cilj njegovo slabljenje i da ne može da zamisli kako se predsednik Vučić oseća kada se svaki dan suočava sa ovakvim stvarima.

Ona je, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, pozvala predstavnike opozicije da se oglase i upitala ih da li žele da žive u zemlji u kojoj su legitimna meta napada deca političkih protivnika.

- Ovo nema nikakve veze sa Danilom Vučićem. Ovo je to neopraštanje borbe Aleksandru Vučiću za Srbiju. Tamo je bilo 35.000 naših ljudi, ali izgleda da Danilo Vučić nema to pravo. On nema pravo da putuje u Bosnu i Hercegovinu – šta će on tamo? On nema pravo da boravi na Kosovu i Metohiji, jer je to provokacija. Nažalost, on mora da ima obezbeđenje. Zašto? Zato što je njegov otac objavio rat mafiji. Videli smo da jedan opozicioni lider plače kada neko kaže da je on lopov, a niko nije spomenuo njegovu decu. Kako treba da reaguje Aleksandar Vučić? Da plače svaki dan? Cela poenta je da se on oslabi, jer ko bi izdržao ovo?! Gledajte vi vaše dete svaki dan na naslovnoj strani. Sad će reći nije dete, pa dobro, evo, nek ima 50 godina, to je član njegove porodice. Napadaju mu porodicu jer njemu ne mogu ništa da zamere i ništa da nađu – ni račun, ni imovinu, ništa. Samo udaraju na Danila, na Milicu... I onda imaju i komentar Srđana Milivojevića, koji kaže kako za razliku od Srbije, Hrvatska ima institucije. Znači opet je Hrvatska super, a Srbija je bljak. U Hrvatskoj niko ne zna kako se zovu deca Plenkovića ili Milanovića. Zašto se malo po tome ne ugledaju na Hrvatsku - upitala je Brnabićeva.

Brnabićeva je podsetila i na slučaj kada je prilikom putovanja u Bosnu i Hercegovinu sinu predsednika republike bila ugrožena bezbednost.

- Rodoljub Šabić je sve o sebi sam rekao, onda kada je sam pao na ulici, pa optužio državu da ga napada. To je on i sve što treba da znamo o njemu. Uopšte me ne zanima da pričam o njemu. To nije važno. Oni su našli kao komentatore njega i Srđana Milivojevića, i kao argument uzimaju Hrvatsku. Ja ne mogu da zamislim kako se Aleksandar Vučić oseća. On je u Briselu, gde se bori za interese Srbije ceo dan, probudi se i vidi ovakvu naslovnu stranu. A šta vi želite tačno, da deca predsednika Republike nemaju obezbeđenje? Setite se da su jednom institucije BiH pustile svoj dopis nekim medijima, gde je objavljeno na koji je granični prelaz ušao Danilo Vučić u Bosnu i Hercegovinu, koje su tablice vozila, kako se zovu osobe iz njegove pratnje i na koji će granični prelaz napustiti zemlju. Dakle, izvolite, imate sva uputstva. Tada su i reagovale međunarodne institucije na takvo ugrožavanje bezbednosti Danila Vučića, a ja pitam da li će iko sada reagovati na pisanja tajkunskih medija - izjavila je Brnabićeva.

Ona je rekla da u delu javnosti ne postoji nijedna pozitivna reč za bilo šta što se dešava u Srbiji i da je to pokazatelj ogromne mržnje.

- Ta mržnja usmerena prema Srbiji je zaista neverovatna. Ostaje vam samo da se prekrstite levom i desnom rukom. Ne postoji stvar koja je njima lepa a da se radi o Srbiji. Gradimo auto-put – šta će nam Moravski koridor. Gradimo delfinarijum – šta vi tamo gradite. Pobedimo na Ekspu – to je vaše bogaćenje. Ne postoji stvar koja se desi u Srbiji da nije predmet kritike. Jedina pozitivna stvar je što ima sve više ljudi koji neće da u tome učestvuju. Imate novinare koji beže iz tih redakcija, sumanuto im je više, vređa im inteligenciju. Zamislite novinara koji mora da piše o tome ko plaća putovanja sina predsednika države? Ja pitam gospodu iz opozicije gde su? Dajte, ljudi, oglasite se. Hoćete li vi da živite u zemlji gde je ovo dopušteno - upitala je predsednica skupštine.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Brnabićeva je istakla da se po ko zna koji put pokazalo ko je posvećen dijalogu a ko ne sme da sedne za sto sa predsednikom Vučićem.

- Aljbin Kurti ne želi nikakav razgovor, nema baš nikakvo interesovanje da napravi neki iskorak ka tome da Srbi na Kosovu i Metohiji uživaju osnovna ljudska prava. On je jučerašnjim gestom ponovio da nema nikakvu nameru da implementira Briselski sporazum i osnuje Zajednicu srpskih opština. Moj utisak je da on ne sme da sedne za sto sa Aleksandrom Vučićem jer ima argumente, ima legitimna pitanja kao što je to pitanje kada će biti formirana ZSO i kada će čitav svet učiniti nešto da Aljbin Kurti krene da poštuje sporazume i osnovna ljudska prava Srba. Kurti na to nema odgovor i zato ne želi da sedne preko puta Aleksandra Vučića. I moram da kažem da je predsednik Vučić kompletan teret oko pregovora preuzeo na sebe i time nama ostalima mnogo olakšao. On na sebe preuzima najteže zadatke, ne izbegne nijedan sastanak ma koliko težak i nepopularan bio, da se bori za Srbe, za poštovanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije i na tome mu svaka čast. Ja mislim da se Kurti nada da predsednik jednom neće doći i da će imati alibi. A kada ga iznova i iznova vidi, onda ipak kaže da neće sastanak sa njim. Srbija pokazuje da je tu, da je spremna na kompromise koji se ne tiču naših crvenih linija - rekla je Brnabićeva i dodala:

- Ja ću podsetiti na mesec maj. Koliko se Aleksandar Vučić tada borio za Srbiju. Koliko su te okolnosti bile teške i nenormalne. Na kraju je to ispao debakl za međunarodnu zajednicu, a Srbija je pobedila. Opozicija i neki mediji su se radovali maju, jer je težak za Vučića i težak za Srbiju, ali nisu očekivali da Aleksandar Vučić neće odustati. Ostvarili smo rezultat koji je bio prst u oko mnogima, ali ja mislim da smo time stekli poštovanje za našu zemlji i poštovanje za predsednika koji brani nacionalne interese. Svi poštuju ljude koji se bore argumentima i koji se bore za interese svoje zemlje. Možda su ti interesi suprotstavljeni, ali svi poštuju borbu - izjavila je predsednica parlamenta.

