PREMIJER ODGOVORIO NA NAVODE SARAJEVSKIH MEDIJA: Vučević - Politika Vlade o KiM je identična politici predsednika i podržava je

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da je politika Vlade Srbije o Kosovu i Metohiji identična politici koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i da je podržava.

Foto: Tanjug

Na pitanje da prokomentariše pisanje sarajevskog portala Slobodna Bosna o tome da on daje umerenije izjave od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, poput one da je za kompromis Srba i Albanaca, Vučević je istakao da Aleksandar Vučić priča to već 10 godina.

On je dodao da bi kompromis Srba i Albanaca bio potreban i da bi bio veliki uspeh, ali da to ne znači priznavanje nezavisnosti tzv. Kosova.

- Kompromis nije poraz ni predaja. Kompromis ne znači da će neko ikada priznati de fakto ili de jure tzv. kosovsku nezavisnost. Ali je nama, Srbima i Srbiji, potreban kompromis sa Albancima. Mislim da bi to bio uspeh za Srbiju - poručio je Vučević.

Dodao je da je, pritom, vrlo precizno rekao da kompromis znači da i obe strane moraju da budu jednako zadovoljne, odnosno nezadovoljne, a ne da jedna strana treba da dobije sve.

- Kad kažem sve, ne pričam o teritoriji, odmah da ljudi ne misle da se priča o podelama, nego sam pričao o odnosima Srba i Albanaca po pitanju o KiM. Ali daleko smo mi još od nivoa mogućeg dogovora između Srba i Albanaca. Suštinski sam rekao politiku vlade koja je apsolutno identična i podupire politiku predsednika Republike - zaključio je premijer.

Dodao je da nije važno kako su to pojedini mediji u Sarajevu, Prištini ili Tirani izvukli iz konteksta.

Kako je rekao, najvažnije je da mi znamo šta radimo.

- Rekao sam da veliki narodi, velike države nisu velike zbog teritorije, već što su u stanju da traže mir i kada ona druga strana radi sve suprotno od održavanja ili postizanja mira. Mi time pokazujemo odgovornost kao narod i država. Nije vreme za junačenje, vreme je za mudrost - poručio je Vučević.

Kako smatra, Srbiji treba politika Miloša Obrenovića.

- Treba nam da smo strpljivi, da razumemo geopolitičke okolnosti, da nismo pokolebani, da nismo slabi, da nismo obeshrabreni, ali da smo mudri, racionalni, da dobro promišljamo i da imamo jasnu strategiju o zaštiti državnih, nacionalnih i narodnih interesa. I upravo takvu politiku isprovodi predsednik Republike i sprovodi i Vlada Srbije. Tako da mi smo sinhronizovani i imamo isti cilj - naglasio je Vučević.

Ponovio je da bi kompromis s Albancima bio veliki uspeh za Srbiju i Srbe kao narod, jer bi time, kako je rekao, zatvorili jednu otvorenu ranu koja postoji.

