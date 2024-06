PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji.

Foto: Printskrin RTS

Predsednik je na početku istakao da će danas isključivo govoriti o Srbiji, ne pominjujući političke partije, već o lepim stvarima, te zamolio sve ljude da sagledaju sve važne stvari o kojima će pričati i da zajednički dogovori na izazove koju su pred Srbijom.

Predsednik je rekao da očekuje eskalaciju situacije u narednim mesecima, govoreći o Evropi i svetu.

- Mi moramo da budemo opredeljeni da svoje zadatke izguramo do kraja i uradimo na najbolji mogući način i sačuvamo mir, ali obezbedimo i ekonomski rast i bolji život svih građana bez obzira kako će političari to da tumače.

- Rekli smo da je EKSPO ključan i prekretna tačka za razvoj Srbije, i danas ću da avm predtsavim dokle smo stigli, i broje stvari koje ćemo da učinimo i govoriti o izazovima, te vas molim da bez obzira da bez obzira na partijsko i bilo kakvo opredeljenje saslušate jer će biti reči o mnogo stvari o kojima je važno čuti mišljenje svakog građanina - rekao je on.

Vučić je potom pokazao na pemtnoj tabli kako izgleda EKSPO prema dosadašnjem planu.

- Očekujemo da u novembru dobijemo zastavu EKSPA i od tada smo zvanični domaćini... Nacionalni stadion će biti povezan sa EKSPO-m i u tku su razgovori sa velikom kopmanijom koja je radila svetske poznate stadione, kako bi oni upravljali ne smao stadionom u Beogradu, već i Zjaečaru, Leskovcu , Loznici.. Neke od najvećih svetkih zvezda ćemo dovesti na EKPO - rekao je on.

Dodao je da je dozvoljeno da EKSPO bude na 25 hektara raspoređen.

Istakao je da posebno ponosan na ulaz u EKSPO koji su radili srpski arhitekti.

- Ovo je aktivaciona zona, a pored će biti veliki paviljoni koji će moći da iznajme velike zemlje - rekao je Vučić, te dodao i da će biti mogućnost za manje zemlje koje će na videu zidu moći da predstave svoje aktivnosti.

Potom je pokazao i naš nacionalni paviljon, rešenje našeg arhitekte i što će biti gotovo fascinantnog izgleda.

Foto: Printskrin RTS

- Biće od stalnog materijala i biće tu kao galerija od 6 hiljada kvadrata, na mnogo nivoa, restorana, kafića i prostora za mlade - rekao je Vučić.

Takođe tu će biti veliki prostori i otvoreni auditorijum koji će moći da se koristi za priredbe, a tu su i brojni sportski tereni koji će biti napravljeni tako da se smenjuju u skladu sa potrebama.

Predsednik je rekao da će sve da izgleda fascinantno, te da očekuje da se 2028. igra nacionalno finale na novom stadionu u Beogradu.

- Na samom nacionalnom stadionu radili smo određene izmene, na primer koji se tiču izlaza, da bi se mogla garantovati bezbednost svakom čoveku koji dođe na koncert i da može u bilo kom slučaju nepovređen da napusti ovaj velelepni objekat - rekao je Vučić.

Kada je reč o akvatik centru, Vučić je rekao da je od Mađarske i Orbana dobio ceo projekat, i da je to sjajna prilika za vaterpoliste ali i ostale vodene sportove.

- To će biti drugi ili treći centar po veličini u celoj Evropi - rekao je.

Zatim je ukazao gde će biti smešteni svi učesnici EKSPA, te naglasio da će ti stanovi biti ponuđeni onima kojima je najpotrebnije i da će Vlada o tome donesti odluku kome će pripasti po završetku EKSPA.

Predsednik je napomenuo da je u planu gradnja najvećeg akvaparka i da su u toku razgovori sa najvećim preduzećem koje je zaduženo za stalne postavke cirkusa i zabavnih parkova i da će to bili od velikog značaja za razvoj privrede, privlačenje turista samim tim i razvoj ekonomije.

- Akvarijum će biti smešten sa druge strane Save pored Prirodnjačkog muzeja. Imaćemo i delfinarijum na EKSPU. Osim što je atrakcija postoje i takozvani terapeutski delfini za decu sa autizmom, i ništa bolje ne utiče na njih nego ti delfini. On će biti i za svu drugu decu - rekao je Vučić te napomenuo da se o svemu već konsultovao sa ministarstvom zdravlja.

Kada je reč o letećim o automobilima, u toku su konsultacije sa kompanijama.

- Od 2026. te kompanije će imati dozovole, mi ćemo pripremiti sve što se tiče regulative... To nije čudi i nije hir, već preka potreba za zemlje koje žele da npreduju. Imećete 10 puta više dronova nego aviona, a 20 hiljada do 2035. po jednom stau takvih automobila koji će da lete iznad Beograda - rekao je on.

- Ne pričamo o bajakma, i nećemo nažalost biti prvi, ali imaćemo sve to. Daleko smo u pregovorima, iako su mi se mnogi smjejali to smo obećali i to ćemo da uradimo - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je potrebno više od stabilnosti i finansija, i da Srbija može da se pohvali da je u prvom kvartalu ove godine imale najveću stopu rasta u Evropi.

- Rast je taj koji nam omogućava da imamo i više novca i da možemo da obezbeđujemo veća primanja jer bez toga to nije moguće. Vidim da je krenula sezona štrajkova, gledaćemo da učinimo sve što je moguće, ali molim sve ljude da se ponašaju u skladu sa realnim mogućnostima zemlje, rasta ove zemlje, a ne u skladu za željama... Svake godine slušam o tome kako će svi da bace svoj rod nečega, kako im se ne isplati, a savke godine rade sve više, sve novije mašine i profit sve veći. Samo vas molim da budete malo više fer prema svojoj zemlji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da očekuje da inflacija u junu bude 4,1% i da i dalje pada.

- Na rekordnom smo nivou broja zaposlenih, preko dva miliona i 313 hiljada. Priliv stranih investicija je prešao dve milijarde i po tome je smo već prvi u regionu. Devizne rezerve su na 27 milijardi, zlato nam je 41,3 tone... Važno je da pokušamo da tokom ove godine imamo stipu rasta 4,3% jer bi njome podigli BDP na nivo na 135 odsto više nego prethodnih godina. Satnje na računu, imamo 615 milijardi dinara. To je naša zajednička politika, premijera Vulevića, ministra Malog da napravimo bafere za rizike koje predviđamo i obezbedili smo ddoatne bafere i da stopu javnog duga držimo na 49,5%. Očekujem velike poremećaje na tržištu svega od energenata, do hrane i svega drugog, u celom svetu, zato smo se mi snašli, iako to mnogo košta ali gledamo da u našoj zemlji uvek imamo dovoljno svega - rekao je Vučić.

Kako je već najavljeno Vučić će se obratiti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika.

Obraćanje je predviđeno za 18 časova, navela je ranije Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

BONUS VIDEO