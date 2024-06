ĐURIĆ: Tepić laže na svaku moguću temu

I PORED najbolje volje, zaista ne razumem zašto Marinika Tepić traži od Marka Atlagića da zakaže sednicu Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kada je on od početka ovog saziva samo član, a ne predsednik Odbora, izjavila je Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Radi se o tome da je Marinika Tepić još jednom pokazala i dokazala da joj nije stalo ni do dece, ni do rešavanja bilo kakvog problema, nego do čiste samopromocije i zauzimanja prostora u medijima. Ovim putem je obaveštavam da je predsednik pomenutog Odbora Bogdana Koljević Grifit, iz stranke njihovog partnera Branimira Nestorovića, pa neka se njoj obrati povodom zakazivanja sednice, ako joj je do toga zaista stalo - dodaje Nevena Đurić.

- Današnji istup Marinike Tepić najbolje pokazuje o kakvim se neznalicama i diletantima radi. Da su to ljudi koji nisu u stanju da nauče ko obavlja koju funkciju u instituciji u kojoj rade i primaju platu. Uzgred, ako već ne zna ko vodi koji Odbor, mogla je jednostavno da ode na sajt i proveri, ali ni to nije uradila. Zašto? Pored toga što ima neverovatnu potrebu da ze predstavlja pametnijom nego što jeste, verovatno i zato što je htela da nekako poveže rad Odbora sa Srpskom naprednom strankom i njenim poslanicima, iako to nikakve veze nema od početka ovog saziva - ističe Đurić.

- Nismo očekivali mnogo od osobe koja je dokazala da bez i malo stida i srama bezočno laže na svaku moguću temu, bez bilo kakvog izvinjenja i opravdanja. Još manje smo očekivali da bilo kakvo razumevanje na pojave u društvu pokaže osoba koja je roditeljima ubijene dece u Ribnikaru poručila da "nemaju tapiju na bol". Ali jesmo očekivali od narodnog poslanika koga narod svakog meseca plaća da radi svoj posao, da bar zna ko je ko u Narodnoj skupštini. I pogrešili smo. Naša očekivanja su se u slučaju Marinike Tepić pokazala prevelikim. Ovo pokazuje još jednom o kakvim se manipulatorima, neznalicama i političkim amaterima radi. Ukoliko njihova politička partnerka Bogdana Koljević Grifit bude zakazala sednicu, mi ćemo učestvovati u njenom radu sa željom da pronađemo rešenja i odgovore. Do tada će i Marinika možda naučiti ko je na kojoj poziciji u Skupštini Srbije - zaključuje Nevena Đurić.

