SVESRPSKI sabor održava se danas u Beogradu, a na centralnoj manifestaciji će se okupiiti nekoliko hiljada ljudi iz Srbije i Republike Srpske. Delegacije Srbije i Republike Srpske održale su brojne sastanke i sednice, a program u ostatku dana upotpuniće kulturno umetnički program. Najvažnija istorijska odluka ovog dana je jednoglasno usvajanje Deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

Ceo tekst usvojene Deklaracije

Na Svesrpskom saboru danas je usvojena Deklaracija o zaštiti nacionalnih interesa i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

Vučić se pohvalio gostoprimstvom za delegaciju iz RS

"Po ovoj vrućini najbolje je prase iz furune" stoji u opisu ftografije.

Naime predsednik je okačio zanimljivu objavu na Instagram, a o čemu je reč, pogledajte u nastavku.

14.15 - Vučević se sastao sa Srbima u regionu

Premijer Srbije Miloš Vučević sastao se u Palati Srbija sa Srbima iz regiona.

Vučić i Dodik sa veteranima srpske vojske

Predstavnici udruženja veterana iz Srbije i Republike Srpske okupili su se danas u Domu Garde na Topčideru.

Pored dvojice predsednika, u programu učestvuju i veterani, resorni ministri Republike Srbije i Republike Srpske, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nemanja Starović i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Egić, a zatim i general Vojske Republike Srpske Budimir Gavrić i general Vojske Jugoslavije Vladimir Lazarević koji će se i obratiti prisutnima.

U Domu Garde prisutni su predstavnici svih boračkih organizacija i organizacija veterana iz Republike Srbije i Republike Srpske.

Na suretu sa veteranima prvo se obratio Milorad Dodik.

- Nacionalni interes i zaštita Srbja je ključno pitanje za nas. Snažna Srbija, ona za koju se svi borimo je interes svih nas, to najbolje danas radi Aleksadnar Vučić. Ako vam nešto nije jasno oko državne i nacionalne politike onda gledajte šta kaže Vučić. Politika koja ne prihvata da bude vođena sa strane, politika koja traži u budućonsti jedinstvo srpskog naroda, poruke da će se braniti gde god bio ugrožen je politika koju imamo u Srbiji - rekao je Dodik.

Obraćanje Vučića

- Svih prethodnih godina svi su se plašili da zahavle ljudima koji su branili otadžbinu, a nisu smeli sebe da pogledaju u oči i kažu da je to običan narod koji je ustao da se bori za svoj narod... Zato vam hvala što ste odbranili i do dnašanjeg dana doveli Srpsku kao uspešan entitet... Hvala Vama iz Srbije što ste uvek i na svako mestu štitili naše nacionalne interese, gde god vas je država pozvala... Hvala vam jer ste davali svojoj zemlji i otadžbini ono što je najvrednije i zato što niko drugi ne može sa vama da se poredi. Mi danas ne stavljamo srpske junake u crne džakove i ne izručujemo ih nekom drugom, mi danas svoje junake poštujemo, pognemo glave pred njima i kažemo hvala za sve što ste uradili... Beskrajno hvala i vama generale i svima koji su danas sa nama i prema našem narodu i molim vas da zajedno sa braćom iz RS se često družite, razgovarate i razmenite iskustva jer verujem da će nam oni biti od značaja kako bismo mogli da se sećamo svega što se dešavalo na teritoriji Jugoslavije i da ne bismo dali da se zaborave zločini nad našim narodom, ali i vaše herojstvo - kazao je Vučić, te za kraj svima poželeo sve najbolje.

Prisutnima su se potom obratili general VRS Budimir Gavrić i komandant prištinskog korpusa VJ za vreme rata na Kosovu general, general Vladimir Lazarević.

Vučić posle usvajanja deklaracije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se nakon zajedničke sednice vlada Republike Srbije i Republike Srpske sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i crkvenim velikodostojnicima.

Momirović: Jaka ekonomija je ključna za opstanak našeg naroda

Rast BDP-a i jačanje naše ekonomije je ključno za opstanak našeg naroda i mir na Balkanu. Neumorno ćemo raditi kako bi naši ljudi imali veće plate i kako bi obezbedili još više investicija, rekao je ministar trgovine Tomislav Momirović nakon održanog sastanka sa Stašom Košarcem zamenikom predsedavajućeg Saveta ministara BiH i ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Denisom Šulićem ministrom trgovine i turizma Republike Srpske u Palati Srbija.

Foto Novosti

- Danas smo svedoci važnog koraka ka daljem jačanju našeg zajedništva i posvećenosti unapređenju trgovinske saradnje čime ćemo osigurati bolju podršku za naše proizvođače, trgovce i preduzetnike, ali i stvoriti povoljnije uslove za rast privrede i stvaranje novih radnih mesta sa obe strane Drine - istakao je ministar Momirović i dodao da je politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića jasna i nedvosmislena - Srbija će uvek stajati uz Republiku Srpsku, poštujući Dejtonski sporazum i uvažavajući suverenitet Bosne i Hercegovine.

- Ova dosledna podrška je temelj naše saradnje i razvoja, koja se zasniva na međusobnom razumevanju i zajedničkim interesima - naglasio je Momirović.

Republika Srpska predstavlja značajnog spoljnotrgovinskog partnera Srbije, imajući u vidu da je oko 34,5% od ukupne robne razmene sa BiH, koja je u 2023. godini iznosila 3 milijarde evra, relizovano upravo sa Republikom Srpskom.

- Važno je da nastavimo da radimo na rešavanju praktičnih problema sa kojima se suočavaju kompanije u Srbiji i Srpskoj, ali ćemo takođe nastaviti da pružamo dodatnu podršku velikim investicijama u infrastrukturne projekte, jer pored trgovine, koja predstavlja jedan od najznačajnijih stubova ekonomskih veza između Beograda i Banja Luke, posebno mesto pripada i investicionoj saradnji - zaključio je ministar Momirović.

Razmena dokumenata

Posle zajedničke sednice vlada, usledila je razmena dokumenata.

Dokumenta su razmenili ministri iz obe vlade.

Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda

Pošto nije bilo javaljenih za reč usledilo je glasanje.

Deklaracija je jednoglasno uvojena!

Kako je prethodno rekao predsednik, u deklaraciji se govori o Kosovu i Metohiji, poštovanju Rezolucije 1244, ali i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između Srba i Albanaca i jer, kako je rekao, ne postoji drugo rešenje sem dijaloga i insistiranja na poštovanju Briselskog sporazuma i ispunjavanja obaveza o ZSO.

Druga tačka - Razmatranje predloga odluke o raspisivanju međunarodnog konkursa za idejno rešenje spomenika posvećenih Jasenovačkim žrtavama...

O ovoj tački je govorio ministar kulture Nikola Selaković.

Rekao je da će upravljački odbor za realizaciju te odluke u narednom periodu u hitnom roku pripremiti detaljan plan aktivnosti, kao i da će se lokacija u Beogradu naknadno utvrditi, ali da će ona biti na obali Save.

- Sava je ta spojnica između Jasenovca, Donje Gradine i Beograda- poručio je ministar.

Ministar je precizirao da konkurs treba da bude mešovit i da ima cilj da se dođe do idejnog rešenja za obeležavanje mesta stradanja i izgradnju memorijalnih centara.

Foto Novosti

Usledilo je glasanje, te je i ova tačka jednoglasno usvojena.

Dakle, vlade Srbije i Republike Srpske usvojile odluku o hitnoj pripremi konkursa za idejno rešenja izgradnje memorijalanih centara za obelžavanje mesta stradanja u Donjoj Gradini i u Beogradu

Treća tačka - Zjedničke investicije RS i Srbije

Ministar Mali je u ovoj tački govorio prvenstveno o EKSPU koji je od najvećeg značaja, kako za Srbiju tako i za RS.

Takođe je naveo da će krenuti ulaganja i brojne putne ifrastrukture, ako i radovi na graničnim prelazima koji će ubrazi protok roba između RS i Srbije.

Foto Novosti

Napomenuo je da je prioritetna izgradnja industrijske znoke između Zvornika i Bijeljine kako bi se otvarale nove kompanije, jer će to sve doprineti rastu penzija i plata, što će samim tim doprineti stabilnosti u zemlji.

I ova odluka je jendoglasno usvojena.

Vučević je na kraj spomenuo da su članovi vlade obavezni da primerke Deklaracije odstave narodnim skupštinama koje će ih potvrditi te da svi minstri u obe vlade prve posete treba da imaju kod svojih kolega iz Srbije odnosno Srpske i da to bude početak rada ministra.

Obraćanje patrijarha Porfirija

Patrijarh Porfirije je istakao da je sve glavno već rekao u jutrašnjem molebanu.

Foto: Printskrin RTS

- Svaki narod ima svoj pečat, svoju posebnost, identitet a to je duhovna kategorija u zavisnoti od toga koji je duhovni identite, zavisiće sve ostalo, svaka druga vrsta identiteta. Naš duhovni identitet od Svetog Save do danas je zapečećen hristom - kazao je Porfirije.

- Ono što je rekao predsednik Vučić podvlačenjem faktora ekonomije, dodao bih i važan faktor a to je duhovni identitet. Važno je da budemo ono što jesmo. Može biti da obezbedimo sve spoljašnje, ali ako nas nema onda je to prazna orahova ljuska. Kao svaki narod imamo pravo da saborujemo, imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima, da nas bude. Iz tog razloga, kako sam rekao, sabiramo se, ne protiv i nikada se nismo sabirali protiv, sabiramo se za. Za to da budemo ono što jesmo, da darove koje smo dobili od boga umnožili u slavu njegovu, da bi bez straha i kompleksa stupali u kreativan plodotvoran dijalog sa svima koji su oko nas i sa nama. Molim se da svaki sabor koji ima za cilj dobro uvek bude bogom blagosloven - rekao je Porfirije.

Foto Novosti

Patrijarh je poručio da sabor počinje molitvom da bi bili us premnosti da razmemo i da možemo da prihvatimo jedini druge.

Obraćanje predsednika Vučića

Obraćanje Vučića

Na početku je istakao da nije lako govoriti posle Dodika.

- Analizirajući sve naše greške, pre 10 godina smonapravili dogovor, a to je da bez obzira na sve razlike ili međusobne odnose da naš narod to ne sme da trpi i da nikada u Srbiji ne sme da se čuje nešto ružno o RS i obrnuto... Neretko smo se stideli našeg naroda iz Krajine, do toga da uvek imamo nešto dakažemo o onima sa druge strane Drine... Ponosan sam što sam rođen u Beogradu, ali me nikada niste čuli da sam zato bolji ili veći od nečeg drugog, uvek sa se osećao kao prekodrinski Srbin - rekao je predsednik.

Foto: Printskrin RTS

Poručio je da naš narod na KiM nikada neće dozovliti da ostane bez svog imena i prezimena, i bez srpske države koliko god to teško bilo.

Kako je rekao nije bilo teško pogoditi šta će se dešavati u svetu kada "udari sila na silu" i dešavanja u Ukrajini nas uvode u katastrofu.

- Mi smo verovatno šampioni u broju ratova koje smo vodili u 20. veku. - rekao je Vučić.

Danas bi nas bilo više nego Holanđana da nismo učestvovali u tim ratovima i zato smatram da je mir naš osnovni interes.

- Govrili smo danas o dijalogu kao suštinskom rešenju između nas i Albanaca... U samoj Deklaraciji videćete da su pažljivo birane reči i govoreno o svemu... Mi smo uvažili određene zahteve RS jer smatramo da je to naša obaveza. Prihvatili smo jer ne možemo mi uvek da budemo ti koji kažu ljudima u RS da bolje razumemo njihove probleme nego oni sami - rekao je Vučić.

Kako je rekao srpski nacionalni interes je nešto o čemu danas nije bilod ovoljno reči, a to je ekonomija.

- Od vitalnog je intresa za sve nas i to nam daje snagu. Bez ekonomije nema očuvanja ćirilčnog pisma ni jezika, jer ne možemo ulažemo u udžbenike, muzeje, pozorišta i sve drugo... Ta ekonomija znači privlačanje novih investitora... Bilo smo izloženi teškim pritiscima popitanju tzv. Kosova u SE, stim da nisu ispunili ništa iz sporazuma, a donošenje rezolucije o Srebrenici, koja je bila mesto užasnih i jezivih stvari i to osuđujemo, ali na jedno pitanje nikada nismo mogli da dobijemo dogovor - ako je 2015. doneta generlana rezolucija o genocidima počinjenim us vim delovima sveta zašto je morala da se donosi specifična 9 godina kasnije? Još jedno pitanje je da li je ovarezolucija donela pomirenje u BiH ili regionu? Nije, e pa zašto ste je donosili... P aupravo zbog toga da se mi sukobljavamo pa da nam dođu "mirotovorci" iz sveta koji će donositi pravila kako njima odgovara - kazao je Vučić.

Foto Novosti

Vučić je rekao da u Deklaraciji ima tačka o očuvanju zajedničkog prijateljstva koji imaju Srbija i RS, i koje traje već vekovima.

Predsednik je napomenuo da će Srbija uvek biti spremna za dijaloge koji će da vode u bolje odnose od onih koji postoje, da Srbi u Srbiji imaju dobar odnos sa Bošnjacima.

- Ova Deklaracija se poziva na Dejton, i što se mene tiče ne moramo ni ovu konferenciju da držimo, jer ćemo sada najveći deo toga reći. Dakle, pozivamo se na Dejton, jasno znamo da smo ga potpisali, ne kao slučajni prolaznik već garat, a oni će nam reći a niste vi garant... U Hrvatskoj imate 20 hiljada Hrvata pravoslavne vere, a to je tekovina NDH i lažnog patrijarha kako bi Srbi koji su se borili protiv ustaškog režima okrenuli nekom drugom. A o tome se šuti... Zabranjuju nam da posetimo Jasenovac, i ćute svi. Zbog toga ćemo da gradimo i izgradimo i formiramo tim, ja sam kriv što smo bili neposobni prethodnih godina, ja ću sada da nagledam to i da što pre izgradimo i Donju Gradinu i Beograd. Naćićemo pogodno mesto da ceo svet može i u Beogradu i Donjoj Gradini da vidi kakvo je bilo stradanje srpskog naroda - rekao je on.

Konačno sam srećan što su se svi minitrikonačno upoznali, što su mogli da razgovaraju, što su im sepojavile nove ideje, što znaju ljudi iz RS koje lekove i generičke baze imamo i špo znaju za druge stvari koje ćemo zajedno moći da radimo, naglasio predsednik.

- Uvek ćemo biti spremni na razgovore koji će da vode miru i poboljšanju odnosa. Moja molba Dodiku i svima je, u deklaraciji se pozivamo na Dejtonski sporazum, jasno znamo da smo potpisali Dejtonski sporazum, kao neko ko bi morao da bude garant sprovođenju.



Mile dobro čita raspoloženje naroda u RS. Moja molba vama, Srbija je tu i nigde neće otići, uz Srpsku je. Neću da vam ulazim u to, vi donosite odluke, samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Nemojte da brinete, znam sve one koji se zaklinj u kafani, nagledao sam se i onih koji su mi držali pridike o srpstvu, a kad sam uneo zastavu prišli su mi i rekli da je to zabranjeno. Znaju ovi i sa KiM, da kad god je muka zovi Vučića. Srbija nikada neće ostaviti Srpsku na cedilu, pokušajte u miru sa svim drugima da rešavate probleme - rekao je Vučić.

Napomenuo je da se za koji danuplaćuje 10 milina evra za put Sremska Rača - Bijeljina.

Foto Novosti

- Obaveza i za one koji dođu posle mene, kao što je rečeno uvek je bilo saboroavnja. Za jednu stavr nemojte da brinete nikada. Srbija će uvek biti uz narod, ovo u UN je bilo toliko komplikovano. Ja vas molim da se borimo za napredak ekonomije, a za jedinstvo smo se izborili danas i nikad niko neće da nam se oduzme - rekao Vučić.

Istakao je da delegacija sa KiM nije dobila reč jer imaju svoje predstavnike u predsedniku Srbije.

12.05 - Počela zajednička sednica vlada

Na sednicu su stigli i Dodik, Vučić, Cvijanović, patrijarh Porfirije.

Foto Novosti

Sednicu je otvorio Miloš Vučević, a dnevni red je jednoglasno usvojen.

Usvojen je i zapisnik sa poslednje zajedničke sednice.

Vučević je istakao da je pred njima velik posao iz svih sfera, pre svega očuvanje kulturnog identiteta našeg naroda, te da su spremni na zajednički rad sa predstavnicima srpskog naroda gde god on živi. Kako je rekao Deklaracija je ključni dokument koji je danas pred prisutnima, te da punu podršku daju predsedniku Vučiću.

Potom se obratio premijer Višković, koji je istakao da je velika čast što sednici prisustvuje patrajrh Porfirije.

Foto Novosti

- Ovo je danas istorijski dan - rekao je Višković, te dodao da ono što je do sada rađeno treba da bude i dokumentovano, te da će biti formiran poseban Savet koji će pratiti dešavanja vezano za Deklaraciju.

Višković se zahvalio Srbiji, predsedniku Vučiću i čitavom timu koji je pružio bezulsovnu podršku svim Srbima, te poručio da je ovo veliko ohrabrenje za naš narod gde god da živi.

- Sve što radimo, radimo da zašititimo sebe, svoj put a ne da bi naneli štetu nekom drugom - kazao je Višković, te istakao da je vreme da Srbi zaštitie svoje interese.

Reč je potom uzeo Andrija Mandić, predsednik Skupštine CG, koji se svima zahvalio na pozivu te poručio da je srećan što je deo ovog sastanka. Kako je rekao sa njim u delegaciji su Srbi za koje je glasao srpski narod u CG te koji žele da štite interese našeg naroda.

Foto Novosti

- Zamolio bih vas da imate osećaj za vaše usnarodnike kojima pripadamo, koji su sve ove patnje proživljavali sa vama, ali mi nismo svi isti u Crnoj Gori... Naša dužnost je da pronađemo zajednički jezik sa svima da tu malu državu učinimo boljom, i vidim da to ljudi na izborima nagrađjuju i verujem da u budućnosti nećemo biti samo gosti na ovom skupu već da budemo zajedno, kao što smo bili godinama unazad - poručio je Mandić.

Milan Knežević, narodni poslanik u Skupštini CG na početku se zahvalio sponzorima i kosponzorima rezolucije, te amandmanašima jer su upravo oni podstakli ovo veliko ujedinjenje i današnji skup.

- Ponižavali su nas i vređali sa priznanjem tzv. Kosova, potapali svetinje i ubeđivali da je sramota da se posle 2006. izjasniš kao Srbin... Želim da na ovom saboru saopštim da se ponosim time što sam Srbin iz CG i Zete i što sam sa svojom porodicom glasao za zajedničku državu sa CG. Poslao bih i poruku svom narodu da digne glavz gore, bude ponosan i da zna da naše bitke tek počinju i da je ovo poruka sprksog jedinstva koja govori da smo kao nekeda svi zajedno se suprostavljali raznim imperijama i sada smo svi zajedno pred izazovima.. - rekao je Knežević.

Foto Novosti

Istakao je da apeluje da se srpski jezik normira kao službeni u Ustavu, de sa se potpiše sporazum o dvojnom državljanstu sa Srpskom.

- Sve ne može jedna majka da rodi ali se braća poznaju u muci. Neka kosponzori rezolucije nastave da ih donose, a mi ćemo nastaviti da se skupljamo. Danas je istorijski dan jer su predtavnici Crne Gore na sastanku vlada Srbije i Republike Srpske, i hvala vam predsedniče Vučiću na ovo trojstvu - rekao je on.

Prisutnima se obratio Ivan Sotijlković, poslaniku u Sobranju iz Severne Makedoniije.

Po njegovim rečima ovaj sabor i srpsko jedinstvo su odličan odgvor svemu što se dešava srpskom narodu.

Foto Novosti

- Valja istaći da svako od nas ko je uspeo da prilagodi vektor delovanja vektoru srpske politike pronašao je prostora za sebe, i prioritetno je da svi Srbi u regionu svako na svoj način prilagodi svoje delovanje politici Srbije, jer je Srbijapolako ali sigurno počela da bude lider u regionu, ne samo u ekonomskom već i političkom smislu - rekao je on.

Obraćanje Dodika

Predsednik Republike Srpske istakao je da se bez Vučića ne bi ni desilo ovakvo okupljanje.

- Ovo je sabor svih nas... mada verujem da ima nekih među nama koji su ovo shvatili kao eto još jedan dan, ali moram reći da sam ponosam što sam saradnik predsednika Vučića na Deklaraciji. Bićete ponosni što ste ovde sa nama donoseći istorijski dokument - rekao je Dodik.

Foto Novosti

- Samo srpski državni i nacionalni interes nema alternative - jasan je on.

Dodik je istakao da je ponosan što je deo ovog plenuma, kao što je bio ponosan i 1992. kada je digao ruku za formiranje RS.

- Deklaracija je suštinski nacionalni dokument i dala je odgovore na ono što ne samo da je trenutak već ono što treba da činimo u budućnosti. Deklaracija koju danas usvajamo biće potvrđena i u NS RS i postaće naše vlasništvo. Odnosi se na odgovore na najaktuelnija pitanja. I ovaj sabor se ponovo rehabilituje nakon nekoliko vekova i povezuje nas sa onim što je radio Car Dušan... - rekao je Dodik, te napomenuo da se Deklaracijom obuhvataju svi važni odnosi Srbije i RS, a prema njegovoj želji glavnia psket je da se 15. februar obeležava kao Dan RS, ali da će se prigodno obeležavati i 9. januar kao dan nastanka.

Kako kaže legitimna i legalna je politička definicija da je srpski narod jednak bez obzira gde živi i odakle je.

- Ne želimo nikoga da ugrozimo, ali je problem da se zbir svih napora oko nas ugrožavao nas i izlazimo iz ovoga sa važnom Deklaracijom... U vremenu smo kada se u UN dešava sramni čin, okupljanja onih koji su hteli da nam nametnu etiketu 'genocidnog naroda'... Mi nismo genocidan narod i tačka. Ova rezolucija se nas ne tiče u smilsu da treba da je provedemo. Najveće poniženje je što su korišteni mehanizmi iz rada Skupštine koji to tretira kao nevažno pitanje - rekao je Dodik, te napomenuo da srpski narod treba da stane iza Vučića, i da je njegov način borbe u ovim današnjim uslovima za svaku pohvalu.

- Obeležiće nas samo onda kada mipristanemo da to tako bude - kazao je Dodik.

Foto Novosti

Istako je da je KiM neotuđivi deo Srbije i RS, koja svoje vrednosti i sve važno za naš narod baštini u korenima sa Kosova i "zato je ono naše".

Dodik je istakao da je Dejton doveden u pitanje, i da to danas nije moguće jer postoje ljudi koji ne žele da se vrate na Dejton i odbacuju Srbiju koja je bila potpisnik istog.

- Moramo da kamežmo da RS ne može više da afirmiše svoje zadovoljstvo dobijeno Dejtonom i da su njena ovlaštenja oteta... Važno je da damo dogovor na to i da budu jedinstveni... - rekao je Dodik, te dodao da Vučić bolje razume dešavanja na međunarodnomplanu bolje nego iko drugi.

- Mislimo da je bolje da živimo kao dobre komšije sa svojim pravima, političko teritorijalnims ubjektima nego da budemo trajno posvađani ukićani i da to psotane način života. Srpski narod želi mir... Potpuno sam uvren ako dođe trenutak da moramo da odlučimo i okolnosti nametnu da nam je ugrožen mir samo treba slediti odluku Vučića, jer on je čovek koji može da da najbolji odgovor na to - jasan je Dodik.

Dodik je istakao da je važno zanti ko je bio "za prokeltu rezoluciju o Srebrenici" te da naš narod ne može olako preko toga da pređe.

- Želimo da Srbija bude jaka, Srbija je u poslednju deceniju neprepoznatiljva... Vidim promenu, vidim snagu, a snaga nije u zgradi, putu već u opredeljenjeu. Kada sretnem Vučića on svaki dan živi u opredeljenju za borbu za srpski narod... - kaže Dodik.

Srbija, prema njegovim rečima, zahvaljujući Vučiću se vratila obeležavanju zajedničkih datuma iz istorije.

- Ponosam sam na Vučića što je u izradi deklaracije odbio sve napade od onih koji za uspeh smatraju to da Srbi ne postignu svoje ciljeve... vratimo se našim pravim vrednostima - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je uvek imao bratsku pomoć u Beogradu, ali da sa Vučićem Srpska ima drugu vrstu podrške koja je vidljiva na svakom mestu.

- Zhavalni smo što nam pomažete da se izlečimo od frustracije kako smo neshvaćeni... Ima onih koji govore u medijima da je RS teret Srbiji, ali ja to nikada nisam osećao. Ova Deklaracija leči to i stavlja tačku na sve - rekao je Dodik, te napomenuo da je ovo kontinuitet ali da je prvi put srpski Sabor i da će u narednim godinama biti smišljeniji, sa više dokumenata i da trebamo ostati privrženi tome da se sastajemo svake dve godine.

Uskoro zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske

Zajednička sednica vlada održaće se u pristustvu predsednika Vučića i Dodika, kao i crkvenih velikodsotojnika.

Foto Novosti

Kako se može videti na fotografijama članovi vlada, kao i sveštena lica uveliko pristižu.

Zajedničkoj sednici prisustvuje i delegacija Crne Gore.

Foto N. Skenderija

Predsednik o sastanku u Palati Srbija

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas, povodom prvog svesrpskog sabora "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska", sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsednicima narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske, predsednicima vlada Republike Srbije i Republike Srpske, kao i sa Nj.S. patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem.

- Posebnu pažnju posvetićemo ekonomskom napretku, projektima od zajedničkog interesa i daljem sveukupnom produbljivanju svih vidova sarardnje. Nastavićemo da se zalažemo za očuvanje mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta - ističe Vučić.

11.00 - Počeo sastanak

Sastanak predsednika Republike Srbije i Republike Srpske, srpskog člana Predsedništva BiH, predsednika narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske, predsednika vlada Republike Srbije i Republike Srpske i Nj.S. patrijarha srpskog počeo je u Palati Srbija.

Foto: Novosti

Tačnije, počeo je sastanak delegacija Srbije i Republike Srpske, koje predvode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, a sastanku prisustvuje i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije.

Sastanku prisustvuju i srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović, kao i predsednici parlamenata Srbije i RS, Ana Brnabić i Nenad Stevandić.



Takođe, sastanku prisustvuju i premijer Srbije Miloš Vučević i predsednik vlade RS Radovan Višković.

Posle ovog sastanka predviđena je zajednička sednica Vlade Srbije i Republike Srpske.

Doček ispred palate Srbija

Nakon molebana u Hramu Svetog Save sledi sastanak predsednika Republike Srbije i Republike Srpske, srpskog člana Predsedništva BiH, predsednika narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske, predsednika vlada Republike Srbije i Republike Srpske i patrijarha srpskog.

Foto: M. Škorić

Tačnije, Ispred Palate Srbija Vučić, Brnabić i Vučević dočekali zvaničnike iz Republike Srpske, Dodika, Stevandića, Viškovića, Cvijanović.

Posle sledi sastanak u Palati Srbija.

10.00 - Ministar Mali sa delegacijom RS u obilasku nove zgrade Poreske uprave

Kako je prethodno najavljeno ministar finansija Siniša Mali krenuo je u oblizaka npve zgrade poreske uprave zajedno sa svojim kolegama iz delegacije Republike Srpske.

Sa ministrom Malim, u obilasku su Zora Vidović ministarka finansija u Vladi RS, te Srđan Amidžić ministar finansija u Savjetu ministara BiH.

Posle obilaska usledile su izjave za medije. Prva se obratila Dragana Marković, direktorna Poreske uprave Srbije, koja je istakla da je saradnja sa RS u poslednjim godinama izuzetno dobra, ali da je u planu njeno unapređenje.

Prisutnima se potom obradila Zora Vidović, koja je poručila da joj je jako drago što je videla savršen objekat nove zgrade poreske uprave te da je sigurna, da iako su dosadašnji rezuzlatati ove ustanove bili odlični, u narednom periodu će biti još bolji. Kako je najavila fiskalizacija u Srpskoj kreće ove sedmice, i izrazila je veliku zahvalnost partnerima na podršci iz Srbije koja je uvek tu.

Foto: Novosti

- Srbija je lider u regionu, a da bi to imali morate da imate uslove, a jedan od njih je pravilno korišćenje uslova fiskalne - monetarne - rekao je na početku obraćanja Srđan Amidžić. Dodao je da je za efikasnu politiku, zadužen efikasan sistem.

Direktor banke Poštanske štedionice, poručio je da je zahvalan za svu dosadašnju saradnju sa RS.

- Mislim da smo na pravi način ovim događajem pokazali i opravdali moto ovog sabora. Drago mi je da sus vi tu sa kojima gradimo budućnost regiona. Najveća šansa nam je EKPO, i očekujemo da će biti podsticaj razvoja celog regiona - rekao je ministar finanasija Srbije, Siniša Mali.

Kako je naveo sve se radi u cilju da građanima Srbije i Republike bude bolje.

Vučević na sastanku sa Mandićem

Miloš Vučević, premijer Srbije razgovarao je danas sa Andrijom Mandićem predsednikom Skupštine Crne Gore.

Foto: Novosti

Oglasio se predsednik Vučić posle molebana

Predsednik republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas, povodom prvog svesrpskog sabora "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" molebanu za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku u Hramu Svetog Save sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, zvaničnicima najviših instutucija Republike Srbije i Republike Srpske i predstavnicima Srba iz regiona.

9.30 - Moleban u Hramu Svetog Save

Patrijarh Porfirije stigao je u Hram Svetog Save. Moleban za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku trebalo bi da počne u 9.30 sati.

U Hram su stigli brojni zvaničnici Republike Srpke i Srbije. Moleban će služiti patrijarh Porfirije.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Svesrpski sabor simbolično počinje u crkvi koja je simbol sabornosti i jedinstva.

U Hram su stigli predsednici Srbije i Republike Srpske.

Pored njih tu je osim zvaničnika i delegacija naše dve zemlje, i Andrija Mandić predsednik Skupštine Crne Gore.

Počeo moleban.

Kako se može videti na slikama, Hram je prepun.

Foto N. Skenderija

FOTO: N. Skenderija

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

Molebanu prisustvuje Anđelko Aćimović, otac devojčice Angeline ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar" prošle godine.

FOTO: Novosti

Po završetku molebana, svim prisutnima se obratio patrijarh Porfirije.

- Za jedinstvo, za sabornost, za mir, nema boljeg mesta za sabiranje i saborovanje za početak svakog dobrog i blagoslovenog dela od doma božjeg. Drugo ime za crkvu jeste sabor, duhovni zakon je takav da što se više približavamo bogu, bliži smo i jedni drugima. Kada se udaljimo od boga i crkve time se udaljavamoi jedni od drugih. Gde ima crkve ima i naroda, našeg naroda, tamo gde nema crkve, gde se narod udalji od crkve on odumire, prestaje da postoji.

FOTO: N. Skenderija

- Sabiramo se u jedno braćo i sestre, da bi darove koje smo dobili od boga upotrebili za dobro. Ne sabiramo se protiv, protiv bilo koga, nego se sabiramo za dobro najpre svoje, ali i svih koji žive sa nama i oko nas. Svaki drugi cilj i sadržaj sabiranja nije naš i neće i ne može biti blagosloven. Samo onda kada znamo ko smo, vrednujemo pravoslavni način života, mi dobro znamo ko smo, zato i jesmo sposobni da razumemo jedni druge, da razumemo drugog i drugačijeg čoveka druge vere i drugog naroda - poručio je patrijarh.

Foto: Novosti

Kako je naglasio od davnih vremena naš narod se sabira u hramovima i slavi ime Isusa Hrista.

Foto N. Skenderija

- Crkva sve poziva i vapi raširenih ruku da dođu u zgarljaj - rekao je on.

Rekao je da u današnje doba kada orkanske bure prete svetu, poziva sve na duhovno jedinstvo, na razumevanje i poštovanje.

Na kraju molebana mogla se čuti Himna Svetom Savi.

Potpisan Memorandum o saradnji MDULS i Ministarstva Republike Srpske

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Jelena Žarić Kovačević i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisale su, u okviru današnjeg Svesrpskog sabora, Memorandum o saradnji između dva ministarstva.

Sporazum je potpisan u cilju jačanja partnerstva i uspostavljanja dinamičkog okvira za uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti reforme javne uprave i lokalne samouprave, kao i unapređenja, planiranja i sprovođenja projekata u lokalnim samoupravama, uz koordinaciju i pribavljanje donatorske podrške za projekte od lokalnog značaja.

Program Svesrpskog sabora

Hram Svetog Save

9.30 Moleban za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku

Palata Srbija

11.00 Sastanak predsednika Srbije i RS, srpskog člana Predsedništva BiH, predsednika narodnih skupština, predsednika vlada Srbije i RS i srpskog patrijarha Porfirija

12.00 Zajednička sednica vlada Srbije i RS u prisustvu dvojice predsednika i crkvenih velikodostojnika

13.00 Razmena potpisanih dokumenata u prisustvu predsednika Srbije i RS

13.10 Obraćanje predsednika Srbije i RS Aleksandra Vučića i Milorada Dodika

13.40 Premijer Vučević se sastaje sa Srbima sa KiM

Dom garde Topčider

14.00 Obilazak veterana iz Srbije i Republike Srpske

Trg Republike

17.00 Centralna manifestacija "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska"

17.45 Obilazak Narodnog muzeja

21.00 Vatromet iz Parka RS na levoj obali save (Novi Beograd)

Očekuje se da u okviru sabora 10.000 ljudi prisustvuje skupu koji će biti održan na Trgu republike. Kako je najavljeno, učešće će uzeti 48 kulturno-umetničkih društava, među njima 2.500 igrača koji će izvesti splet srpskih igara.

Pored toga pet "migova" će nadletati Trg republike. Planiran je i prenos fudbalske utakmice Srbija-Švedska na video-bimu. Da bi ugođaj bio potpuniji planiran je karneval brodova na Savi.

Predsednik Vučić o Svesrpskom saboru

Predsednik Republike Srbije je juče prilikom obilaska novog brzog voza SOKO koji je stigao u Srbiju govorio i o sutrašnjem saboru, istakavši da ovakva manifestacija nosi jaku simboliku koja će pokazati jedinstvenost jednog naroda.

FOTO TANJUG/ STRAHINjA AĆIMOVIĆ

- Biće velika manifestacija, želimo da pokažemo jedinstvo u opredeljenju da ne krijemo pripadnost istom narodu, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma što se tiče Srpske... Ljudi misle da je to samo sastanak Vučića i Dodika. Ne, svaki ministar će primiti svog kolegu, fudbalski klubovi isto. Svako je svog partnera pronašao. Mnogo simbolike, ali i važnih i konkretnih stvari. Uplatićemo 10 miliona za put Bijeljina - Sremska Rača. Odluka o izgradnji memorijalnih centara, da sa priče pređemo na dela - istakao je Vučić.

