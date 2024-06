ŠAPIĆ PORUČIO: Beograđani jesu i biće prioritet našeg političkog delovanja

- MISLIM da je došlo vreme i pokušaću to svojim primerom da pokažem, kao što sam se trudio i na Novom Beogradu, dok sam bio na njegovom čelu 10 godina, da u ovom mandatu, stavimo Beograđane u prioritet našeg političkog delovanja i da pokažemo da su sve naše različitosti manje važna stvar.

Foto: Printskrin RTS

Moja vrata će biti otvorena za svakog ko želi da doprinese. A moj savet za opoziciju, je ukoliko ona želi da me posluša, iako su ubeđeni da se meni u političkom životu nakon 14 godina sve dešava slučajno, jeste da prvo steknu neko znanje, onda pokušaju nešto od nekog i da nauče, i pre svega, da budu konstruktivni, da nešto konkretno uradite, a da se međusobno ne napadamo i ne omalovažavamo, jer to može svako.

Ovo je rekao Aleksandar Šapić, predsednik Privremenog organa Grada Beograda, gostujući u „Beogradskoj hronici“ na RTS-u. Osvrnuo se i na rezultate izbora u beogradskim opštinama, i potvrdio da će SNS većinski formirati vlast u svim gradskim opštinama.

-Lokalni odbori će se pozabaviti opštinama Vračar, Savski venac i Stari grad, gde je očigledno da će biti neophodno sklapanje koalicija, i nakon toga očekujemo da ćemo u svih 17 beogradskih opština imati priliku da preuzimamo punu odgovornost za vođenje opština, kao i prethodnih četiri godine - rekao je on.

Na pitanje da li će na vođenje opština uticati to ako vlast bude formirana od strane opozicije, Šapić kaže:

-I kao predsednik opštine Novi Beograd govorio sam da, ukoliko dobijem priliku da budem na čelu Beograda, nikada neću dozvoliti da, zbog naše različitosti ili zbog toga što Grad ili Opštine vode ljudi iz različitih političkih opcija, da opština i građani te opštine trpe. To sam rekao i u izbornoj noći, ja ću biti gradonačelnik svih Beograđana, a samo će od te Opštinske uprave zavisiti da li ćemo imati nekih problema. To vam je isto kao Privremeni organ, gde za osam meseci koliko je bio na snazi, Dobrica Veselinović i Vladimir Obradović nisu glasali ni za jednu odluku koju smo donosili. Ili su bili uzdržani, ili su bili protiv. Po zakonu verovatnoće je nemoguće da ni jedna odluka nije bila dobra. Tako da se ovde postavlja pitanje stava opozicije, da li žele da učestvuju u konstruktivnim odlukama, a to će imati priliku da pokažu i „Kreni-promeni“, i ova druga lista, „Biram Beograd“, koja će sad biti dosta heterogena - kazao je Šapić.

Napomenuo je da će vladajuća većina svaki predlog, koji dolazi sa strane opozicije, a koji bude bio konstruktivan, smislen i sprovodiv, oni biti spremni da prihvate, jer samo tako bavljenje politikom ima smisala.

-Očekujem da se u toku juna meseca konstituiše Skupština grada, i da do kraja juna krenemo normalno da funkcionišemo. Da završavamo stvari koje smo započeli i da se spremamo za jesen, za ono što smo planirali, ali nažalost, nismo mogli da ostvarimo zbog privremenog finansiranja i pozicija u budžetu. Želim Beograđanima ono što želim i sebi, a to je da se u toku leta stabilizujemo i da krenemo život od septembra što normalnije. Verujem da Beograd za četiri godine neće moći da se prepozna. Velika je prilika da sada, infrastrukturno i kvalitativno Beograd doživi najveće promene u poslednjih 20 godina. Da budemo nadomak prve linije metroa jer on menja suštinski život u našem gradu, a da od svih stvari o kojima smo puno govorili, poput Ekspa, i drugih velikih ulaganja i investicija i od strane države, vrlo brzo vidimo plodove tog rada koji je iza nas i da Beograđani osete ono što smo radili u proteklom periodu - zaključio je Šapić.