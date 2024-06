"RAZLOG DEBAKLA OPOZICIJE JE MRŽNJA": Brnabićeva jasna - U izveštaju ODIHR-a nema kol-centara niti imena liste

PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se u juče objavljenom izveštaju ODIHR-a nijednom rečju ne spominju kol-centri SNS-a niti ime liste koja se zove Aleksandar Vučić, jer su to najnormalnije stvari u svim demokratskim zemljama.

Foto: TANJUG/ NARODNA SKUPŠTINA SRBIJE/ PEĐA VUČKOVIĆ/

Ona je za televiziju Prva rekla da su građani na izborima poručili da žele napredak i stabilnost, a ne sukobe i mržnju, te da je onog trenutka kada je videla ponašanje opozicije tokom izbornog dana, bila uverena u njihov izborni debakl.

- Ključna poruka birača je da žele stabilnost i da Srbija nastavi da radi i pobeđuje. Sa druge strane, ne žele nestabilnost i ne žele nikakve sukobe. A ono što im je opozicija ponudila baš na izborni dan jesu upravo nestabilnost i sukobi. I mislim da su to građani kaznili, pogotovo nakon onih scena od nedelje, čime je opozicija čak motivisala i naše birače koji ne bi izašli na izbore, da izađu i kažu šta misle o tome. Ja zbog takvog ponašanja opozicije nisam srećna, tužna sam, jer je moj posao da vodim dijalog u parlamentu. Da razgovaramo čak i ako se ne slažemo. Fizičko obračunavanje sa neistomišljenicima je nešto što ja uvek osuđujem i što ću uvek osuđivati. Videla sam izjavu Radomira Lazovića da se u nedelju borba vodila i na izborima i na ulicama, to je upravo ono što građani ne žele. Vi imate danas standard u zemlji kakav Srbija ne pamti, imamo cilj da plata 2027. godine u Srbiji bude 1.400 evra, prosečna penzija i minimalna zarada 650 evra. I u takvoj zemlji, koja napreduje, niko ne želi nikakvu borbu na ulicama - izjavila je Brnabićeva.

FOTO: Novosti

Govoreći o juče objavljenom preliminarnom izveštaju OEBS-ove kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIHR, Brnabićeva je istakla se u njemu ni jednim jedinim slovom ne spominju kol-centri niti, po opoziciji, sporno ime njihove liste.

- Da budem sasvim iskrena, u izveštaju ODIHR-a ima i pozitivnih i negativnih aspekata. Radićemo i dalje na implementaciji njihovih preporuka. Meni su dve stvari najvažnije – u čitavom izveštaju ODIHR-a nemate ni jednu jedinu rečenicu o našim kol-centrima. Oni su na poziv opozicije obišli čak tri naša kol-centra samo u Beogradu u nedelju, i dakle, oni su potvrdili da je to najnormalnija stvar u jednoj demokratskoj zemlji, da jedna stranka ima svoj kol-centar. I druga stvar, koja je pogotovo važna za organizacije civilnog društva poptu Građanskih inicijativa – ne piše ništa o nazivu liste koja sadrži ime Aleksandra Vučića, dakle, to se i ne spominje u izveštaju. Toliko o tome protiv čega se određene organizacije bore. Jedna od tačaka o kojima ću ja tražiti dodatno pojašnjenje jesu mediji, jer ste vi recimo imali poslednje nedelje kampanje debatnu emisiju na javnom servisu gde je odnos snaga bio tri prema jedan. Tri predstavnika opozicije a jedan predstavnik vlasti. Oni imaju 45 minuta, a mi 15. Oni sve vreme napadaju tog jednog, koji u 15 minuta treba da odgovori na sve te napade i predstavi naš program i to je ravnopravan odnos - upitala je Brnabićeva.

Predsednica parlamenta je rekla da je rezultat doktora Milića u Nišu primer da je moguće ostvariti dobar rezultat na izborima, te da je priča o lošim izbornim uslovima samo alibi za malu podršku birača.

- Ljudi su cenili na izborima i rad Aleksandra Vučića, mnogo idem po terenu i u Beogradu i u celoj Srbiji i ljudi ga jednostavno vole. Znaju koliko se zalaže, koliko se trudi i znaju da je Srbija bezbedna dok je on vodi. I hvala mu još jednom što je pozajmio svoje ime našoj listi. To je bila naša prednost, ali nikako nedemokratska prednost. To je nešto što se radi u celom svetu, nešto što je radio i Boris Tadić dok je bio predsednik zemlje, u mnogo lošijim izbornim uslovima nego danas te 2012. godine je pobedila opozicija, bez jedinstvenog biračkog spiska, bez adresnog registra... Vidite i u Nišu, recimo, rezultat grupe građana Dragana Milića, svaka mu čast na rezultatu, dobio je ogromnu podršku, dok je opozicija u Nišu prošla loše, ali pokušavaju da se prikače na gospodina Milića. Dakle, moguće je ostvariti dobar rezultat. Ali u tome je poenta - u današnjoj Srbiji, koja je premrežena auto-putevima i brzim saobraćajnicama, koja će do kraja godine imati brzu prugu do Subotice, koja je lider u stranim direktnim investicijama, gradi BIO4 kampus, vi u takvoj zemlji ne možete da zasnivate svoju politiku na tome da će neko da glasa protiv nekoga. Treba, dakle, da sednete, zagrejete stolicu, napravite viziju, pravite mesne, opštinske odbore... Nemojte nuditi mržnju, nemojte napadati sve sa fokusom na Aleksandra Vučića. Ljudi vide da on živi za ovu zemlju i vide koliko se trudi i radi i ne žele da glasaju za mržnju - poručila je Brnabićeva.

Ona je istakla da je opozicija u potpunosti bila fokusirana da spreči glasače koji ne glasaju za njih da izađu na izbore.

- Meni deluje da su oni potpuno zaboravili na svoje glasače. Oni su se fokusirali da spreče naše glasače da izađu, umesto da apeluju na svoje i da se bore svakoga minuta u nedelju. Ja sam sa druge strane imala priliku da učim od najboljeg, a to je Aleksandar Vučič i to ne samo u Srbiji, već je on političar svetskog kalibra. Dakle, naučila sam da se fokusiram na sebe, na to šta radi moja stranka, da se borim za svoje glasače. Nije pobeda ako sprečim nekoga da izvede nekog svog glasača. Ja sam nedelju, kao i svaki izborni dan, provela u gradskom odboru Srpske napredne stranke. Naši kol-centri non-stop rade, posvećeno, imaju spiskove naših sigurnih glasova na kojima radimo godinama, pa i decenijama. Sa druge strane, jedan od lidera opozicije Đorđe Pavićević je na dan izbora proveo pet sati u našem izbornom kol-centru. Ja sam rekla našim ljudima da ga ponude pićem i hranom, nek sedi čovek tu. Ali zamislite da ja provedem pet sati u izbornom centru njihove koalicije. Zamislite samo to i onda kažem - pa ja sam izgubila i na Vračaru. Pa možda bih i pobedila da sam se bavila svojim članovima. Potpuno je bilo za očekivati da će oni imati ovakav debakl kada su se videle prve scena nasilja na dan izbora: Banjica, Novi Sad, Dorćol... Bilo mi je kristalno jasno kako će se to završiti - rekla je predsednica skupštine i uputila za kraj poruku građanima.

- Zaista mi je stalo da se zahvalim svim građanima koji su učestvovali na izborima, pogotovo onima koji su nam dali podršku. Sada je odgovornost na nama, da ispunimo sve ono što smo obećali - zaključila je Brnabićeva.

