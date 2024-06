DOMINACIJA SNS: Analiza "Novosti" - Šta su nam pokazali upravo završeni izbori na kojima je SNS trijumfovala

DOMINACIJA Srpske napredne stranke, koja je na lokalne izbore u 89 gradova i opština za vikend išla sa SPS, JS, Zavetnicima i starim partnerima, apsolutno je potvrđena posle brojanja glasova.

Foto: Printskrin

Utisak je da je opozicija međusobnim nesuglasicama, igranjem sa bojkotom, praktično pucala sebi u nogu. Iz obračuna Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, partije koja se odlučila za delimičan bojkot i krila opozicije koje je išlo na izbore pod sloganom "Biram borbu", "izrodio" se dobar rezultat "Kreni-promeni" Save Manojlovića, koji je pokupio zbunjene i razočarane birače. Možda po istom recepcu, dr Dragan Milić dobio je četvrtinu glasova Nišlija. To je ujedno i pokazatelj, da oni koji nisu za naprednjake, traže neka nova opoziciona lica.

Ovako bi se, ukratko, mogli sumirati utisci sa lokalnih izbora, koji su došli tek pet meseci posle parlamentarnih i beogradskih. Sada je sasvim jasno da je prestonica dala podršku timu oko naprednjaka (mogu sami da formiraju vlast sa 64 mandata). Ubedljivu pobedu i natpolovičnu većinu naprednjački tim ostvario je i u Novom Sadu, ali je Niš poslao drugu poruku pa je tamo opozicija maltene bila na korak do mogućnosti da formira većinu. Očigledno je došlo do velikih grešaka u niškom rukovodstvu SNS, na šta je ukazivao i predsednik Aleksandar Vučić, pa su listom zamenjeni novim ljudima koji su vodili izbornu trku. Ipak, birači su ih očigledno kaznili, a razlog tome treba tražiti i u međusobnom sukobu niških naprednjaka. Tabor SNS jeste pojedinačno najjači, ali im neće biti komotno da upravljaju gradom na Nišavi. Tas na vagi je Ruska stranka sa jednim, ali "zlatnim" mandatom koji će po svemu sudeći pridružiti tesnoj većini koju će sastaviti naprednjaci.

Danilo i braća PREDSEDNIK Aleksandar Vučić objavio je na instagram-profilu snimak proslave izborne pobede. - Moj sin Danilo i moja braća! Živela Srbija - napisao je u opisu videa na kojem se predsednikov prvenac veseli sa ministrom Zlatiborom Lončarom uz pesmu "Ja sam momče sa Kosova". Vučić je u izbornoj noći poručio da slavlje treba da traje kratko, a da onda svi treba da nastave da rade i da ne budu arogantni prema protivnicima.

Ivo Čolović iz CeSID rekao je da rezultat "Beograd sutra - Aleksandar Vučić" po broju mandata bolji nego u decembru, ali ipak po broju glasova nešto lošiji od onog što su SNS i SPS odvojeno na prethodnim izborima osvojili za čak nekih 15.000 do 16.000 glasova.



- To je posledica i toga što se ovde, ipak, radi o lokalnim izborima, te dve političke stranke nisu uspele da izvuku sve svoje birače na biračka mesta. Bolji rezultat u odnosu na decembar lista oko SNS je ostvarila i u Novom Sadu.

Čolović je istakao da novi ljudi, odnosno pokreti, dobro prolaze kod naših građana, makar u prvi mah.

- Uz Manojlovića, doktora Dragana Milića dodao bih i Branimira Nestorovića, koji je relativno kasno ušao u politiku. On je čak i popravio rezultat u odnosu na decembar i čini se da ljudi traže stalno neka nova lica, posebno oni koji su nezadovoljni - rekao je Čolović.

Kol-centri regularni U IZBORNOM danu naveliko se pričalo o kol-centrima koje je koalicija oko SNS ogranizovala kako bi mobilisala svoje birače da izađu i glasaju. Ovaj vid komunikacije postoji odavno i nekada su ga u Srbiji imale maltene sve stranke. Sada kapacitet da to sporovedu imaju samo naprednjaci i SPS, koji su resurse koristili u nedelju. Međutim, opozicioni političari su napali nekoliko takvih punktova, između ostalih i u Novosadskom sajmu i Sportskom centru "Banjica" u Beogradu. Međutim, SNS je zakup pomenutog prostora platio, on se nalazio na dozvoljenoj udaljenosti od biračkog mesta i time nije prekršen zakon.

Cepanje opozicije odrazilo se na rezultat liste "Biramo Beograd", pa je jedan od lidera ove koalicije Radomir Lazović rekao da su imali dva protivnika - SNS, ali i dojučerašnje koalicione parnere koji su im zabadali klipove u točkove.



- Odgovorni su oni koji su prihvatili da pod postojećim uslovima izađu na izbore. Svako snosi odgovornost što opoziciona lista, koja je u decembru imala 325.000 glasova, sada nije imala jedinstven stav. Prihvatio sam svoju odgovornost, smatrajući da je ona, ipak, manja s obzirom na to da su kolege odustale od onoga što smo svi potpisali, a to je poboljšanje izbornih uslova. Moramo da nastavimo borbu na tom planu i da već u sledećoj godini dođe do vanrednih izbora na nivou cele Srbije. Niko iz SSP nije pozivao na bojkot, pa smo čak kolege podržali, na primer u Grockoj, tako što smo dali prostorije da se skupe potpisi.

Oglasio se i Miloš Jovanović predsednik Nove DSS, koja je, uz POKS deo koalicije NADA (nisu izlazili na izbore u Beogradu):

- Nova vlast u Beogradu ne može i ne sme biti smatrana legitimnom. Stoga ćemo kao društvo ubrzo morati da pronađemo odgovor na sve brutalnije gaženje demokratskih procedura. Nesumnjivo je da ćemo vrlo brzo biti pozvani da joj pružimo odlučan otpor.



Inače, lokalni izbori su pokazali da pojedine stranke uveliko idu putem političke penzije, a među njima je svakako Narodna stranka Vladimira Gajića. Ova politička organizacija osvojila je svega 0,6 odsto glasova u Beogradu.