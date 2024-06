KONFERENCIJA ZA MEDIJE GIK NOVI SAD: Nema nikavih nepravilnosti u radu (VIDEO)

GRADSKA izborne komisija u Novom Sadu održala je konferenciju za medije.

Foto: Printskrin

Do 16 časova glasalo je ukupno 34,35% upisanih birača, saopštio je potpredsednik Gradske izborne komisije Novog Sada Milovan Šiljakov.

- GIK dobija informacije isključivo iz biračkih odbora, što se tiče nepravilnosti. Prujavu bilo kakvih nepravilnosti u radu biračkih odbora GIK do ovog trenutka nije dobila. Izbori se odvijaju na način na koji je to uobičajeno, bez bilo kakvih većih uticaja na regularnost i tok izbornog procela - istakao je on.

- Mi intervenišemo na zahtev svakog biračkog odbora, timovi GIK su tu i rešavaju probleme koje birački odbori imaju, ako ih imaju. Do sada su bili samo tehničke prirode, bez ikakvog uticaja na izborni proces - istaknuto je na konferenciji.

- GIK ima zakonsku predviđenu proceduru u kojoj prima izborni materijal, u kom roku i gde će da obrađivati. Izborni materijal će biti brojan u prostoriji koja je zakupljena pre nekog vremena. GIK nema informacije validnog karaktera o tome - rekao je Šiljakov o incidentu na novosadskom sajmu.