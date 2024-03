DRŽAVA POMAŽE PARTIZANU: Vučić - Prvi put su dozvolili da se ogole finansije, dug je 50 miliona evra

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti iz Palate "Srbija".

FOTO: M. Vukadinović

Predsednik je prokomentarisao i pomoć države Partizanu, i kaže da se zbog toga ministar Mali mučio ceo dan.

- I glavni peder u državi, to sam ja, mučio se ceo dan. Da bi ovi što nisu glavni pederi zbog svoje neodgovornosti i ogromnih dugova mogli da igraju u Evropi. Pa smo pomogli koliko smo mogli. Užasno je stanje u finansijama Partizana. I u Zvezdi je, iako je malo bolje. U Partizanu ima jedna dobra vest za navijače tog kluba. Država je svoje uradila, i omogućili smo 3.2 miliona evra fudbalskom klubu Partizan da bi mogli da šutiraju loptu u Evropi.

Foto Tanjug

- Dobra je stvar to da je rukovodstvo Partizana prvi put prihvatilo da ogole svoje finansije, i da naši eksperti i stručnjaci mogu da sagledaju stvari i napravi stvarni program, kako da se ozdravi Partizan. Ne samo na šest meseci da se preživi, nego dugoročno. To je prvi, ali veliki korak. Na putu su ozdravljenja, ali će to biti dug i težak proces. Taj dug je preko 50 miliona evra. Zvezdin dug je manji, ali i da je toliki, bio bi lakše podnošljiv - rekao je Vučić.