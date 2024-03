IGRA DATUMIMA NIJE SLUČAJNA: Vučić - Na 11.godišnjicu Briselskog sporazuma, misle da Srbe mogu da ponižavaju doveka

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se obraća javnosti iz Palate "Srbija".

Foto Novosti

Podseća da je Azem Kurtaj, kome mnogi ne znaju ime, a smatraju da je zločinac Milan Radoičić, iako je upucao srpsku decu gonjen za bacanje petardi.

- Niko sa Zapada ne pita šta je sa Kurtajom. Koga briga za upucanu decu, to su srpska deca.Što se tiče ZSO, njihovi eksperti su rekli da je to međunarodna obaveza Prištine. A onda su dobili pismo gde Kurti kaže da će primeniti to čim ih prime u SE. I svi znaju da lažu. I gle paradoksa, verovatno će parlamentarna skupština SE da se održi na 11. godišnjicu od usvajanja Briselskog sporazuma. Igra datuma nije slučajna, misle da Srbe mogu da ponižavaju doveka. A Dori Bakojani da poručim - sram te bilo za to što si uradila. Sram vas bilo. Neki ljudi imaju kičmu, a neki nemaju ništa - kazao je predsednik.