"PODGREVANO IZNUTRA I SPOLJA" Putin o sukobu u Jugoslaviji i bombardovanju SRJ

UNUTRAŠNjI sukob koji je doveo do događaja u Jugoslaviji 1999. godine, podgrevan je iznutra i spolja, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin u intervjuu za film „Beograd“ televizijskog kanala „Rusija“.

- Prvi korak je, naravno, bio problem unutrašnjeg sukoba. Neću sada procenjivati ko je i za šta kriv, ko je kakvim ciljevima težio. To je, svakako, podgrevano i iznutra i spolja - istakao je ruski lider.

Putin je naglasio da je upravo to i „dovelo do takve unutrašnje konfrontacije i suštinski do veoma teškog građanskog rata“.

Prethodno, predsednik Rusije je ocenio da je bombardovanje Jugoslavije pre 25 godina velika tragedija i ocenio da su dejstva Zapada bila nedopustiva i da su, u suštini, pokrenula rat u Evropi.

Svetska premijera dokumentarnog filma „Beograd“ održana je u Ruskom domu 24. marta, tačno 25 godina nakon što su prve bombe agresora pale na srpsko tlo. Film je istog dana emitovan i na ruskoj državnoj televiziji „Rusija 1“.

U filmu učestvuju očevici i političari, posmatrači i neposredni učesnici tih tragičnih događaja. Film prikazuje njihov odnos prema bombardovanju Srbije koji se desio pre tačno dve i po decenije.

Prvi put nakon pobede na predsedničkim izborima za film je govorio predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin. U filmu učestvuju i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov i drugi.

