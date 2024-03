"TU NIŠTA NIJE SMEŠNO!" Vučić o sramnim izjavama Dinka Gruhonjića

PRDSEDNIK Aleksandar vučić je tokom gostovanja na TV Prva istakao da niko nema pravo nikome da preti, pa čak ni onima koji kao Dinko Gruhonjić govore o ustaškom zločincu Dinku Šakiću kao svom imenjaku.

Foto: Medija centar Beograd

- Svakome sam ja kriv za sve u ovoj zemlji. Meni dođe da odem na jednu Partizanovu utakmicu, napišem ime jednog čoveka, i da kažem taj nije peder, a ja jesam. Smejala bi se cela zemlja. Šta da radite. Niko nema pravo da preti nikome, pa čak ni ovima koji govore ove gadosti. A da bi ljudi razumeli Dinko Šakić je bio upravnik Jasenovca. U Beču se pridružio ustašama, bio nasilnik i siledžija, u Hrvatskoj je bio najbahatiji mogući od svih Ustaša. I umro je u Zagrebu 2007. ili 2008, i sahranjen na Mirogoju. I tada su na mnogim mestima stvarno žalili. Dinko Šakić je odgovoran za ubistvo desetine hiljada Srba i da se vi kliberite i da vam je to smešno... Ništa nije smešno! Još manje je smešno mom ocu koji nikada svog oca nije video jer je bio u utrobi majke - kazao je Vučić.

U ovoj zemlji neće praviti "zaje*anciju" od crkava, kazao je Vučić.

- Najveća kazna za njih je da ih pustite da narod čuje šta govore. Za ovu što govori da sam svakako mrtav, ja im preporučujem već milion puta da me neće pobediti i da ću sam da se sklonim. Rekao sam im da ako hoće ranije da se dočepaju vlasti, pošto im je politika krađa toalet papira, što me ne ubijete? Rešite taj problem već jednom. To što ćete vi da me hapsite, a ja dinara nisam uzeo, a vi multimilioneri, slobodno to uradite. Pobediću vas i iz zatvora. Moju ideju i idelologiju ne možete da pobedite. A moja ideja je Srbija - kaže Vučić.

Zapitao je i zašto Dverima, POKS-u i Novom DSS-u smeta crkva na Limanu, iako su "veliki vernici".

