"TO DA URADIMO, BOG DA NAS VIDI..." Vučić o daljim planovima i investicijama - Sve mora biti apsolutno bezbedno

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u "Prvoj temi" istakao da konstantno radi na tome da se obezbede nove investicije i ostvaraju se radna mesta u Srbiji, kako bi ljudi imali struju i bili bezbedni.

Foto: Printskrin

Dodaje da moramo da preživimo i da imamo struju.

- Zamislite da neko u Bugarskoj ili Mađarskoj pogodi nuklearku, pa nismo ni mi bezbedni. Kakva je razlika da li je ovde ili u komšiluku. To je ogroman novac, i sve mora biti apsolutno bezbedno. Kada uradimo to, Bog da nas vidi. Onda nema problema sa suncem i vetrom, to je čista enegija. Mi problem nemamo. Zato sam išao da donosimo investicije, da otvaramo radna mesta. Ne možete gledati stvari samo godinu dana unapred - rekao je predsednik.

On kaže da se radi sa UGTR-om, američkom kompanijom, veliki broj solarnih panela u Srbiji.

- Sada se završava veliki kompleks, termoelektrana B3 u Kostolcu. Da makar ugalj možemo da koristimo. Ali ne smemo da se oslanjamo samo na ugalj, pošto bi nam naplaćivali dodatne takse. Treba nam i zelena energija, moramo da gradimo. Najbolje bi za nas bilo da napravimo jednu veliku nuklearku, kakvu rade Mađari sa Rusima. Ali to košta 11 milijardi, i treba 10 godina. I da pored toga uradimo 4 SMR. Pregovarali smo i sa Rols Rojsom, i sa mnogima - ističe Vučić.

BONUS VIDEO