VUČIĆ O PISANJU HRVATSKIH MEDIJA: To je lupetanje, briga me šta će da kaže Kurti, ovaj ili onaj

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na TV Prva pričao o sramnim navodima u hrvatskim medijima.

On je komentarišući pisanja hrvatskih medija o napadu Srbije na srpsko Kosovo, da je to "lupetanje".

- Briga me šta će da kaže Kurti, ovaj ili onaj. Niko ne pominje invazije niti ratove, a oni to svuda vide. Kada oni svaki dan pominju rat, u tome ne vide ništa loše. Kada vide zastave Albanije u Skoplju ili u centralnoj Srbiji, nikome to ne smeta. A gde god vide jednu trobojku, makar je videli u 33 odsto srpskih kuća u Crnoj Gori, to je najveći problem i počinje rat - kazao je Vučić.

On je istakao da je precizno rekao da nas niko neće naterati da prihvatimo najgore moguće stvari za našu zemlju.

- Sve ste nas slagali. Pričali ste o Banjskoj, a nije došla iznebuha, nego zato što ste lagali te ljude. Pobunili su se zbog svoje slobode, i niko od njih nije bio iz centralne Srbije. Ne, navijaćemo za one koji su ih napadali. Pa ste preko kmetskih duša napravili ovde da svi treba da progonimo Srbe. 12 godina će uskoro kako nije formirana ZSO. Niko je nije ni pomenuo. Svaki dan slušam neke gluposti, a to ne pominju - dodaje predsednik.

Kaže i da očekuje da Priština bude primljena u Savet Evrope.

