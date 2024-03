PRAVOSLAVNE HRAMOVE NEĆETE PIPNUTI: Jovanov poručio Gruhonjiću - Srpske crkve niste ni gradili pa ih nećete ni pretvarati u pabove

ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov poručio je danas da oni koji nisu gradili hramove Srpske pravoslavne crkve, neće smeti ni da ih diraju.

Foto: Printskrin/Jutjub/SNS

- I šta kaže Dinko? To naviklo da u svakoj situaciji izigrava žrtvu i umesto da se izvini srpskom narodu, reče da sam ga ja poredio sa ustaškim koljačem! E, neće to da prođe, nego ćemo da vidimo spektakl: Dinko protiv Dinka! Nego ne reče jesam li izmislio i da je rekao da bi pravoslavne crkve u Vojvodini trebalo pretvarati u pabove? I to je bila šala koju mi, glupi i zatucani pravoslavni Srbi, ne razumemo, je li? E, neće ni Dinko, ni bilo ko drugi skrnaviti pravoslavne hramove! Neće, jer srpske crkve po Vojvodini nisu ni gradili, napisao je Jovanov na društvenoj mreži Iks.

- Ono što su sebi pravili neka pretvaraju u šta hoće, a hramove Srpske pravoslavne crkve neće ni pipnuti. Ni danas, ni bilo kada. I još nešto. Ne dva, nego 222 dana ću da govorim o ovom verbalnom prolivu koji su bljuvali iz usta po milom im Dubrovniku. Sram ih i stid bilo!

