BRNABIĆ: Šta vam je Vučić toliko zgrešio pa ga nazivate vrhunskim zlom i napadate mu porodicu?

PREDSEDNICA skupštine Srbije Ana Brnabić upitala je večeras opoziciju i deo medija šta im je to toliko Aleksandar Vučić zgrešio pa ga nazivaju vrhunskim zlom i napadaju mu porodicu.

Ona je u emisiji “Direktno sa Minjom Miletić” izjavila da je to čovek koji ima nesporne rezultate i da je ceo život dao za Srbiju, a uprkos toga je u delu medija predstavljen kao lažov, šef organizovane kriminalne grupe i njegova porodica trpi konstantne uvrede.

-Znam koliko radimo i koliko smo problema rešili. I znam koliko još treba da radimo. Ja sam čitav svoj život uložila u to da Srbija napreduje. Beskrajno sam ponosna što sam u timu Aleksandra Vučića, što sam deo njegovog tima pod čijim vođstvom je Srbija ovoliko napredovala. I onda me nepravda toliko boli kada vidim kako lažima napadaju predsednika Vučića, da ja moram da odgovorim, izjavila je Brnabić.

-Nažalost, Srbija protiv nasilja i mediji Junajted grupe stvaraju atmosferu nasilja. Mediji Junajted grupe relativizuju svaki napad na aktiviste SNS-a i svaki napad na Aleksandra Vučića. Ne mislim da je profesionalni medij onaj koji organizuje emisiju u kojoj imate petoro koji dva sata sede i pričaju sve najpogrdnije stvari za predsenika Srbije. On je psihopata, lažov, šef organizovane kriminalne grupe? Ne mislim da je profesionalno, ne mislim da je u redu niti da na bilo koji način doprinosi depolarizaciji u našem društvu. Čemu to, zašto to radite? Šta je taj čovek uradio? Osim što je čitav svoj život dao da nešto uradi da ova zemlja pobeđuje i ima rezultate, nesporne rezultate. U autoputevima, u BDP-u, u radnim mestima, platama? Šta je problem? Zašto je on vrhunsko zlo, zbog čega? Zašto takve stvari pričate o njegovoj porodici, o njegovoj majci, sinu, bratu? Zaista ne razumem, rekla je predsednica skupštine.

