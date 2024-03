ĆUTA TOALET-PAPIROM NA PREDSEDNICU PARLAMENTA: Đilasova lista "Srbija protiv nasilja" bira prostakluk kao vid političke borbe

TOALET-papir je u Skupštini Srbije do sada dva puta korišćen kao "političko" sredstvo. Prvi, pre skoro deceniju, kada su ligaši Nenada Čanka, na rolne udarili pečate organizacije "Obraz" želeći da ukažu da vlast pušta desničarsku organizaciju da deluje, a drugi preksinoć kada ih je poslanik "Srbije protiv nasilja" Aleksandar Jovanović Ćuta bacio prema stolu predsedsednice Ane Brnabić. LSV je u međuvremenu stigao do marginalne stranke, što preti i aktuelnom opozicionom bloku, ukoliko ne promeni strategiju. Jer, udaranje u klupe, vika, zviždanje, mogu biti jedna od epizoda otpora, ma kako nesrećna, ali na duže staze ne dovodi do cilja - podrške birača.

Foto: Printskrin

Ako je dugoročni plan da se na svakoj sledećoj sednici sprovodi isti scenario, kako će onda građani da čuju šta je na dnevnom redu ili šta sadrže zakonska rešenja za koja opozicionari tvrde da su loša. Ukoliko su posle izbora u decembru prošle godine, za koje tvrde da su pokradeni, prihvatili mandate, onda je valjda namera da narod u direktnom prenosu čuje šta imaju da kažu, a ne u šta lupaju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Brnabićevoj na izboru, dodao da je težak posao pred njom, i poručio joj i da ne dozvoli više "da se bilo šta krade iz Skupštine".



- Sramota me je da izgovorim tu reč jednog koji je vređao Stojana Radenovića zbog godina, koji, ne samo da otac može da mu bude, već je toliko puta pametniji i obrazovaniji od njega da je sramota da mu se ovaj uopšte obraća bez dubokog naklona i ogromnog poštovanja. Po starom maniru su pokrali toalet-papire iz skupštinskih prostorija i gađali Anu i ostale. Niste ono od kuće donosili, da su bar platili, pa doneli. Ako je to Srbija koju predlažu građanima ove zemlje, onda verujem da nikada neće doći na vlast. Nekad su krali slike, a sad su došli do toga da kradu toalet-papire. To što viču i lupaju u klupe, nije mnogo važno. To da sam ja glavna tema, to nije sporno. Od onog iz partije francuskog državljanina Miloša Jovanovića koji kaže da se Vučić dogovorio sa Bakirom Izetbegovićem da ga linčuju u Srebrenici, do toga koliko košta duks mog brata od milijardera Đilasa.

Politički analitičar Branko Radun rekao je, za "Novosti", da ovakvo ponašanje opozicije ne može da donese poene:

- Žele da isprovociraju vlast da reaguje i kazni ih, pa da se to koristi kao argument da je opozicija ugrožena i da se sprovodi represija. A ako ih vlast ne kazni, onda misle da tako dominiraju i vidljiviji su. Šta god vlast da uradi, oni će imati objašnjenje da su ugroženi. Ako vlast ne reaguje, onda se degradira Skupština, a mislim da je to velika šteta za Srbiju. Opoziciji bi bilo bolje da iznose neke konkretne stvari, pokrenu nerešene slučajeve ili skandale. Ali, ovo je vreme rijalitija i mnogi misle da je efikasnije, a svakako je i lakše, napraviti cirkus nego ponuditi neko rešenje. Opozicija je imala problem sa biračima, jer su prvo govorili da su pokradeni izbori, pa su prihvatili mandate, što nosi razne benefite, između ostalih i finansiranje stranaka. Onda im je sada ovo ponašanje neki kompromis prema delu birača koji je smatrao da treba da bojkotuju parlament - ušli smo u Skupštinu, ali sprovodimo aktivni bojkot.



Radun dodaje da svi imaju deo odgovornosti, takođe i vlast, što se videlo iz polemika koje su vođene tokom tri dana rada Skupštine prilikom biranja rukovodstva, ali da su ovi koji prekidaju parlament najodgovorniji.

- U pitanju je degradiranje institucija na jednom dubljem nivou. Glasači očekuju odgovornije ponašanje od neozbiljnih prepucavanja, psovki... Na beogradskim izborima koji slede će se videti ko je tu kažnjen, a ko nagrađen.

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je da se na sednici videlo "gaženje demokratije i institucije parlamenta", da im nije bilo dozvoljeno da diskutuju i da se u istoriji parlamentarizma to nikada nije dogodilo:

- I žao mi je što je zapravo to poruka šta možemo očekivati u narednom periodu. Dakle, ne da nećemo ići ka nekom boljem dijalogu i normalizaciji, nego ćemo ići dalje u gašenje institucija parlamentarizma.

Inače, izbor na novu funkciju Ani Brnabić, između ostalih, čestitali su predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer RS Radovan Višković i prvi čovek parlamenta Crne Gore Andrija Mandić, koji su poručili da očekuju lepu saradnju.

"Aseko" Mariniki preti tužbom POVODOM tvrdnji poslanice "Srbija protiv nasilja" Marinike Tepić da firma "Aseko" ima veze sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić, iz ove grupacije su saopštili: - Naši poslovni odnosi na svakom od tržišta na kojima poslujemo su u potpunosti transparentni i temelje se isključivo na profesionalnosti i poštovanju zakonskih normi. ASEE grupacija, u čijem je vlasništvu kompanija ASEE u Srbiji, deo je ASSECO grupe koja posluje u više od 55 zemalja sa više od 27.000 zaposlenih, čije su članice izlistane na Varšavskoj berzi, berzi u Tel Avivu i američkoj NASDAQ. Ističemo da svako spominjanje kompanije "Aseko" u političkom kontekstu nanosi nesagledivu štetu ugledu kompanije na regionalnom nivou, kao i da ćemo zbog toga biti prinuđeni da reputaciju i poslovanje kompanije zaštitimo koristeći raspoloživa pravna sredstva.