MILOŠ JOVANOVIĆ POKAZAO DA RADI PROTIV DRŽAVE: Koalicija NADA napala sopstvenu otadžbinu!

DANAS je u skupštini Srbije nastavljena rasprava o izboru predsednika parlamenta, a za tu poziciju je jedini kandidat doskorašnja premijerka Ana Brnabić. Tokom rasprave, poslanici opozicije se ne drže teme već svaku priliku koriste za napad na vlast i predsednika Aleksandra Vučića. Tako je danas poslanik Nenad Tomašević, poslanik koalicije NADA Miloša Jovanovića, za skupštinskom govornicom izrekao kako je Aleksandar Vučić „u Srebrenici organizovao linč sam na sebe“.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Kako je moguće da je stranka Novi DSS, ili koalicija NADA, koja je nastala na temeljima navodne odbrane srpskih interesa, zaštite teritorijalnog integriteta Srbije i bila izrazito „državotvorna“, danas došla dotle da sa skupštinske govornice napada sopstvenu državu? Svi su videli snimke koji su pre jedne decenije obišli ne samo celu Srbiju, već čitav Balkan, na kome tadašnjeg predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića masa u Srebrenici pokušava da bukvalno linčuje, gađajući ga kamenicama i raznim drugim predmetima. Kada vi danas, nakon deset godina, kažete da je tadašnji legitimni premijer, ko god on bio, usred Srebrenice inscenirao sopstveni linč, to nije napad na Aleksandra Vučića. To je napad na državu Srbiju, sopstvenu otadžbinu. Svuda u svetu opozicija politički napada vlast, što je potpuno legitimno, ali nigde u svetu nijedna opozicija ne napada svoju otadžbinu, jer rezervnu nema. Doduše, i ovde je situacija specifična, s obzirom na to da lider koalicije NADA Miloš Jovanović ima rezervnu otadžbinu, a to je Francuska, pošto je i francuski državljanin i tog pasoša ne želi da se odrekne. Ali ipak postoje neke granice koje ne bi trebalo prelaziti.

Ovakvo besramno aboliranje napadača na premijera Srbije u Srebrenici, samo govori da Miloš Jovanović i NADA apsolutno prpipadaju koaliciji koju čine Ana Lalić, Aida Ćorović, Dinko Gruhonjić. Aida Ćorović je rekla da je zlo u Srbiji okrenulo pun krug, Ana Lalić govori sve najgore o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Dinko Gruhonjić, koji kaže da ima divno ime kao Dinko Šakić, komandant u logoru Jasenovac, da li ste tada čuli Miloša Jovanovića i koaliciju NADA da su to osudili? Ne. Zato što svi oni zajedno čine jedan tim. Ove ličnosti su zvezde Šolakovih medija, oni ih uvek brane i jasno je da je sada pod tom kapom i Miloš Jovanović. S obzirom na to da je koalicija NADA potpisala sporazum sa Proglasom i Đilasovim pokretom Srbija protiv nasilja, jasno je kojim putem je krenula ova koalicija. Znak da su sada prešli u taj tabor dali su i 17. marta, na dvadesetogodišnjicu pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji, kada nisu rekli o tome ni jednu jedinu reč, isto kao i Srbija protiv nasilja. Umesto da tada kažu nešto o pravima Srba, oni su danas u skupštini rekli da Srbi režiraju linčovanje sami na sebe u Srebrenici.