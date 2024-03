SRAMNO: Đilasovac se smeje posle napada na aktivistkinje SNS (FOTO/VIDEO)

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić saopštila je da je u prethodna tri dana bilo brutalnog nasilja nad dve aktivistkinje SNS - Jelenom Milosavljević i Slavicom Vujačić.

- Napadnute su od strane onih koji nam svakodnevno tvrde da se bore protiv nasilja za bolju, lepšu, nenasilnu i tolerantnu Srbiju - rekla je Brnabić.

Nikola Ristić, o kojem je Ana Brnabić govorila, se na Iksu smeje na to da su napadnite aktivistkinje SNS.

lol — Nikola Ristić #Pričač (@pricac_dpm) March 12, 2024

- To su ovi lažni studenti koji su mučki napali Jelenu. To je student koji nije student, koji prima sredstva od nemačkog Dojče Velea. On (Ristić) je danas ovo objavio na svom profilu. Mi smo valjda mala uplašena deca koja treba da beže od njih. Ali kako su se oni baš tako okuražili. Samo kada pogledate nakon izbora u decembru, Nikola i Ivan su organizovali proteste ispred RIK. Samo da podsetim ljude, pošto je jasno kako smo došli do ovog trenutka - kazala je Ana Brnabić.

Brnabićeva podseća da su protesti postali nasilni, i da su se oni tamo proslavili.

- Tajkunski mediji su od njih napravili zvezde ovog društva, elite i pokreta Srbija protiv nasilja. Oni su pokušali da upadnu u RIK sa noževima i palicama. Oni su pokušali linč Miladina Kovačevića, čoveka od 70 godina. To su ljudi koji su blokirali Kneza Miloša, sa svojih 20 šatora. Ti lažni studenti, taj Nikola i taj Ivan, koji su maltretirali Jelenu, i ranije su maltretirali žene. Muškarce izgleda zaobilaze ili ne smeju da im prilaze. Oni su maltretirali žene državne službenice ispred Ministarstva državne uprave i nisu im dali da izađu sa posla - podsetila je ona.

Ivan Bijelić koji je maltretirao Jelenu; Foto Novosti

Ana Brnabić ističe da su upravo Bijelić i Ristić najavili "mobilizaciju" i nove grupe, i da su upravo ti ljudi danas napali Jelenu.

- Pogledajte ovu sliku Ivana Bijelića, to je čovek koji je zvezda NVO i udruženja mladih. A drži pušku na slici. Ovaj čovek nakon majskih tragedija je njihova zvezda. Zato što je sve dozvoljeno ako ste protiv Aleksandra Vučića i SNS. Onda nije bitno da li ste nasilnik, ljubitelj oružja, otvoreni psihopata. Ako ste protiv Vučića, onda samo dođite, i bićete jedan od najpoznatijih boraca protiv nasilja - rekla je ona.

Ivan Bijelić koji je maltretirao Jelenu; Foto Novosti

Zapitala je sve građane da li bi voleli da ovakav čovek (Ivan Bijelić) prati njihovu ćerku ili ženu.

- Ono što oni rade je promocija fašističkog društva. Oni imaju pravo da rade šta god hoće, imaju pravo da prete, ubijaju, imaju pravo na sve. Zato što su oni elita, a svi ostali nemaju pravo ni na šta. Napadaju žene, pa dan nakon toga najavljuju mobilizaciju. Da ima još grupa, da napadaju još žena koje se drznu da nose rančeve. Jeste li čuli da je ProGlas to osudio. Koji se javlja po svakom pitanju. Jeste li čuli N1, Nova S, NiN, Vreme, Radar, Dubrovnik, Zadar gde gostuju? To njima nije za osudu, ako je nasilje protiv SNS, to nije nasilje - dodaje ona.

Foto Novosti