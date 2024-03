ŠEŠELJ UPOZORAVA: Đilasovci počeli da ugrožavaju mirne građane

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je za "Novosti" da ljudi iz Đilasove koalicije sve više postaju razularena banda.

Foto: EPA/Koča Sulejmanović

- Počeli su da ugrožavaju mirne građane i građani to neće da trpe. Režim sad mora hitno da reaguje - kazao je Šešelj.

Dodaje da nije bilo napada na aktiviste SRS.

- Naši aktivisti bi se branili. U slučaju da nas policija ne zaštiti, pribegli bismo merama samozaštite - izjavio nam je lider radikala.

Ne očekuje da predsednik NDSS Miloš Jovanović osudi nasilje đilasovaca.

- On se već dovoljno oglasio! Šta on ima da osuđuje?! On je potpuno u Đilasovom taboru. On je u izdajničkom sektoru! Lažno se predstavljao kao patriota i time je privlačio određeni broj glasova, ali sad ga je narod prozreo i mislim da će to ugasiti njegovu političku delatnost - kazao je Šešelj.

Podsećamo, potpredsednica Glavnog odbora SNS-a Ana Brnabić izjavila je danas da su u protekla tri dana napadnute dve aktivistkinje SNS-a na ulici dok su obavljale stanačke aktivnosti i istakla da su ih napali oni koji tvrde da se bore za Srbiju protiv nasilja.