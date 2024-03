ANA BRNABIĆ O SLUČAJU AIDE ĆOROVIĆ: Kada pominju ubistvo Vučića to niko od opozicionih medija ne osuđuje

ANA Brnabić je na konferenciji povodom napada na aktivistkinje SNS podsetila i na slučaj Aide Ćorović, koja je usred Hrvatske rekla da će Aleksandra Vučića ubiti i da je on "kancer i metastaza".

Foto: Printskrin

- I baš niko to nije osudio. Ni iz društvene, ni iz političke, ni iz medijske njihove samozvane elite. Zato što je to dobrodošlo. To je lepo. Šta smo slušali o ljudima iz RS? Čuli smo da su to bednici kojima mora biti oduzeto državljanstvo Srbije, uz doživotnu zabranu ulaska. Onda smo na N1 od jednog člana Srbije protiv nasilja, Nenada Mitrovića, on je sa njihove liste, čuli da kada se namnoži mnogo komaraca morate da stavite mrežu za komarce. Rekao je da se ovde namnožilo komaraca koji sisaju krv - rekla je Ana Brnabić.

BONUS VIDEO - RUSI UNIŠTILI PRVI ABRAMS: Američki tenk u plamenu