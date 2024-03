ANA BRNABIĆ O AGRESIJI ĐILASOVIH FAŠISTA: U prethodnih tri dana imali smo brutalno nasilje nad dve aktivistkinje SNS

POTPREDSEDNIK Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić saopštila je da je u prethodna tri dana bilo brutalnog nasilja nad dve aktivistkinje SNS - Jelenom Milosavljević i Slavicom Vujačić.

- Napadnute su od strane onih koji nam svakodnevno tvrde da se bore protiv nasilja za bolju, lepšu, nenasilnu i tolerantnu Srbiju - rekla je Brnabić.

Jelena Milosavljević kaže da su dva momka počela da ih provociraju i vređaju kad su izašle iz zgrade. Pri tom su, kako kaže, vodili psa sa sobom kome je konstantno zakazan povodac.

- Pas nije imao korpu na njušci što me je izuzetno uznemirilo. To je trajalo 15-ak minuta - rekla je ona.

Kaže da je zastrašivanje nedopustivo.

- Kroz Požešku ulicu su nas pratili, i uznemiravali sve prolaznike. Nismo dozvolili da nas isprovociraju, i ovo je zastrašujuće nasilje. Ljudi treba da imaju sukob mišljenja, a ne da se obračunavaju na ulici - rekla je ona.

Slavica je napadnuta danas i to na Terazijama i sa leđa.

- Ja nisam imala priliku čak ni da vidim ko me je napao. Sve bih dala da to lice pogledam u oči i da pitam zašto. Mislim da nisam tako ružna, da nikoga nisam provocirala. Modža je to zbog mog ranca, i nosiću ga uvek. Nemam čega da se stidim - rekla je ona, i pokazala ranac na kome je potpis predsednika Aleksandra Vučića i logo SNS.

Ana Brnabić je podsetila na izjave ideologa đilasovaca Jove Bakića da će "ih juriti po ulicama", da će "plivati Savom i Dunavom", kako "bez krvi neće otići sa vlasti", kako "ovde demokratija nema nikakvog smisla".

- Imaju samo da ponude mržnju i naš narod za tu mržnju neće da glasa - rekla je ona.

- Da ne pričam o izjavama Brkića, koji je na prvom mitingu Srbija protiv nasilja rekao da treba da uzmu puške, da odu u Predsedništvo i ubiju Vučića. Kako mu psuje majku, porodicu, uključujući i decu - kazala je ona.

Brnabićeva podseća da nikada od samozvane elite nije čula nijednu jedinu reč osude.

- Ne, svaki takav poziv na nasilje, svaki takav brutalni akt mržnje je dočekan sa oduševljenjem od strane njihovih NVO, političkih elita i medijskih poslenika. I svako takav, koji je bilo šta tako rekao, je u roku od 24 časa postajao njihov novi heroj - ističe Ana Brnabić.

Nakon toga je spomenula Nikolu Ristića i Ivana Bijelića.

- To su ovi lažni studenti koji su mučki napali Jelenu. To je student koji nije student, koji prima sredstva od nemačkog Dojče Velea. On (Ristić) je danas ovo objavio na svom profilu. Mi smo valjda mala uplašena deca koja treba da beže od njih. Ali kako su se oni baš tako okuražili. Samo kada pogledate nakon izbora u decembru, Nikola i Ivan su organizovali proteste ispred RIK. Samo da podsetim ljude, pošto je jasno kako smo došli do ovog trenutka - kaže ona.

Brnabićeva podseća da su protesti postali nasilni, i da su se oni tamo proslavili.

- Tajkunski mediji su od njih napravili zvezde ovog društva, elite i pokreta Srbija protiv nasilja. Oni su pokušali da upadnu u RIK sa noževima i palicama. Oni su pokušali linč Miladina Kovačevića, čoveka od 70 godina. To su ljudi koji su blokirali Kneza Miloša, sa svojih 20 šatora. Ti lažni studenti, taj Nikola i taj Ivan, koji su maltretirali Jelenu, i ranije su maltretirali žene. Muškarce izgleda zaobilaze ili ne smeju da im prilaze. Oni su maltretirali žene državne službenice ispred Ministarstva državne uprave i nisu im dali da izađu sa posla - podsetila je ona.

Ana Brnabić ističe da su upravo Bijelić i Ristić najavili "mobilizaciju" i nove grupe, i da su upravo ti ljudi danas napali Jelenu.

- Pogledajte ovu sliku Ivana Bijelića, to je čovek koji je zvezda NVO i udruženja mladih. A drži pušku na slici. Ovaj čovek nakon majskih tragedija je njihova zvezda. Zato što je sve dozvoljeno ako ste protiv Aleksandra Vučića i SNS. Onda nije bitno da li ste nasilnik, ljubitelj oružja, otvoreni psihopata. Ako ste protiv Vučića, onda samo dođite, i bićete jedan od najpoznatijih boraca protiv nasilja - rekla je ona.

Zapitala je sve građane da li bi voleli da ovakav čovek (Ivan Bijelić) prati njihovu ćerku ili ženu.

- Ono što oni rade je promocija fašističkog društva. Oni imaju pravo da rade šta god hoće, imaju pravo da prete, ubijaju, imaju pravo na sve. Zato što su oni elita, a svi ostali nemaju pravo ni na šta. Napadaju žene, pa dan nakon toga najavljuju mobilizaciju. Da ima još grupa, da napadaju još žena koje se drznu da nose rančeve. Jeste li čuli da je ProGlas to osudio. Koji se javlja po svakom pitanju. Jeste li čuli N1, Nova S, NiN, Vreme, Radar, Dubrovnik, Zadar gde gostuju? To njima nije za osudu, ako je nasilje protiv SNS, to nije nasilje - dodaje ona.

Podseća na slučaj Dimitrija Radovanovića koji je učestvovao u nasilnim protestima i upadu u Skupštinu Grada, a potom je postao, kako kaže, heroj samozvane elite.

- Intervjuisali ga svuda, sjajan mladi čovek, sram bilo ovu diktatorsku vlast. A onda se pojavio snimak da je Radovanović učestvovao u brutalnom napadu na zdanje Starog dvora i pripadnike MUP. Jesmo li tada čuli izvinite, ili neku osudu? Jeste li čuli da se ograđuju? Ne, čuli ste dalje pohvale, i dalje je on bio divan student prava, samo je bio na pogrešnom mestu u pogrešno vreme - kazala je Ana Brnabić.

Ona je rekla i da je Jelena radila isto ono što su radili predstavnici opozicije - obilazila je članove sopstvene stranke.

- Ne samo da ima pravo, nego je to nešto što stranka očekuje. To članovi očekuju. Ko da dođe, čovek od 2 metra i 200 kila, i da joj kaže da ne može. Da će on da kontroliše ko će gde da ide. To je kampanja od vrata do vrata, kakvu radi i Srbija protiv nasilja - kazala je Brnabićeva.

Ana Brnabić je potom podsetila i na slučaj Aide Ćorović, koja je usred Hrvatske rekla da će Aleksandra Vučića ubiti i da je on "kancer i metastaza".

- I baš niko to nije osudio. Ni iz društvene, ni iz političke, ni iz medijske njihove samozvane elite. Zato što je to dobrodošlo. To je lepo. Šta smo slušali o ljudima iz Republike Srpske? Čuli smo da su to bednici kojima mora biti oduzeto državljanstvo Srbije, uz doživotnu zabranu ulaska. Onda smo na N1 od jednog člana Srbije protiv nasilja, Nenada Mitrovića, on je sa njihove liste, čuli da kada se namnoži mnogo komaraca morate da stavite mrežu za komarce. Rekao je da se ovde namnožilo komaraca koji sisaju krv - dodaje ona.

Brnabićeva je kazala da je u današnjem tajkunskom listu "Danas" njihov kolumnista Pavle Simjanović napisao da mu nacisti i Hitler "izazivaju strahopoštovanje", dok prema SNS oseća "samo gađenje".

- Dakle, "Danas" je objavio da su nacisti i Hitler za neku vrstu poštovanja, ali su ljudi iz SNS "za gađanje". To je "Danas" objavio! Ljudi, nacisti su pobili 6 miliona Jevreja, stotine hiljada Srba, Roma i Jevreja u Jasenovcu, dece, na najbrutalniji način. Zbog nacista je u Drugom svetskom ratu život izgubilo 75 miliona ljudi, ali oni imaju poštovanje prema tim nacistima, a gađenje prema SNS - rekla je Brnabićeva.

Dodaje da je preposna na SNS i na članice te stranke i da se nijedna nije uplašila.

- Nijedna se nije uplašila, baš suprotno. Slavicu su napali sa leđa i pobegli, a Jelena im je rekla tačno ono što su zaslužili - kazala je ona.

Oni misle da je to normalno, da je to ta lepa i pristojna Srbija, ističe Ana Brnabić.

- Srpska napredna stranka će uvek dići glas protiv fašizma, a za slobodnu i nezavisnu, pobedničku Srbiju, u kojoj poslednju reč ima naš narod. A ne Šider, Viola fon Kramon, Šenah, ili bilo ko drugi - istakla je Brnabićeva.

Za kraj je poručila da je normalno da se ovo dešava u zemlji u kojoj su Srđan Milivojević i Miroslav Aleksić vođe pokreta "protiv nasilja".

- Aleksić kaže da je šef mafije u Srbiji Aleksandar Vučić. Svi oni pričaju da smo mi mafija i da nas treba ubiti i to se onda u jednom trenutku i desi. Moja poruka je da nećemo odustati, nećemo se uplašiti i nećemo ustuknuti. Borili smo se za ovu Srbiju, i stranka smo kojoj su Jelena i Slavica jednako važne kao ja ili ministarke iza mene. Mi smo jedan tim sa našim narodom. Mi imamo šta da pokažemo, šta smo uradili za našu zemlju. Duplirali smo vrednost koju stvorimo u Srbiji za 10 godina. Stvorili 550.000 radnih mesta, napravili puteve, brze pruge, četiri naučno-tehnološka parka. Nezaposlenost spustili sa 26 odsto na 9 odsto - kaže ona.

Ana Brnabić je zamolila medijske, društvene i političke elite opozicije da se oglase povodom napada na Jelenu i Slavicu.

- To su nečije sestre, supruge i majke. I da kažu da li osuđuju ovo ili ne. Da li žele ovakvo društvo - zapitala je ona.

Potom je prikazan snimak maltretiranja Jelene Milosavljević.

Večeras smo uhvatili SNS na delu prilikom popisivanja gde mogu da prijave fantomske birače za ponovljene beogradske izbore! @svice_rs @BoraKonj @EkoStraza pic.twitter.com/sduPD2bObc — Nikola Ristić #Pričač (@pricac_dpm) March 10, 2024

Brnabićeva je rekla da je ovo suština fašizma i istakla da je da, bez obzira da li neko voli Vučića ili ne, mora da shvati da je ovo neprihvatljivo i da društvo mora da se upusti u borbu protiv toga.

- Dok se to ne desi, vi ćete i dalje imati društvenu i medijsku elitu koja smatra da je ovo prihvatljivo. Oni kada čuju da neko ima drugačiji naglasak, smatraju da ga treba izbaciti. Jeste li vi ljudi svesni šta radite? - zapitala je ona.

Najveći fantom je, kaže, Borko Stefanović.

- On je Borislav iz Novog Sada, pa je onda Borko iz Novog Sada, pa je odjednom Borko iz Beograda kad treba da postane odbornik - rekla je ona.

Istakla je i da opozicija živi u sistemu kasti, i da im je bitno samo da li im je nešto rekao neki Nemac, ili Proglas.

- Na dnu te piramide smo svi mi, običan narod. SNS je stranka iz naroda, i mi ništa nismo zaslužili. U tom njihovom sistemu nas možeš da biješ, da nam kažeš da smo lopovi, a oni su iznad nas. Oni smeju da idu u kampanju od vrata do vrata, mi ne smemo. Kada oni to rade, to je prelepa akcija, a mi kada odemo, onda nas tuku. Mi smo "zlo, kancer, metastaza" - rekla je Ana Brnabić.

Dodaje i da je to fašistički sistem, i kaže da stranac u odnosu na naš narod nema ista prava da odlučuje.

- To ima samo i isključivo pravo naš narod, i to je to. Ovi drugi mogu da nam budu prijatelji ili partneri. Da nam oni naređuju ili serviraju naredbe ili direktive, to ne može. To mogu kada dođe Srbija protiv nasilja, da formiraju kaste. Naša piramida u sistemu vrednosti je suprotna, s tim što mi nemamo kaste. Narod je prvi u hijerarhiji, i on odlučuje ko će i kako da vodi zemlju - kaže ona.

Ana Brnabić je istakla da se mora osuditi svakakvo nasilje i spomenula je Anu Lalić.

- Ona je užasne stvari rekla, zaista užasne. A na pretnje njoj je našao vremena da reaguje čak i OEBS, n a anonimne pretnje, kakve mi dobijamo na hiljade dnevno. Ne Vučić samo, nego i mi ostali - pretnje, kletve, uvrede. Nadležni organi su odmah reagovali i pokrenuli istražne postupke. A vidite Aida Ćorović je rekla jednako brutalne stvari, za legitimnog predsednika Srbije, i niko nije reagovao - dodala je premijerka.

Ona kaže da neće prestati da se bori protiv nasilja i da će stalno pokazivati primere licemerja samozvane elite.

- Kada pokažete snimak, na kom se vidi šta je radio taj lažni student, oni kažu da to nema veze, i da je on i dalje najbolji među njima - rekla je Brnabićeva.

Na kraju se zahvalila Jeleni i Slavici, i poručila da neće odustati od borbe za našu zemlju i grad, tolerantnu i slobodnu Srbiju.