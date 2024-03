PRED SVETOM ČVRSTI DOKAZI O ISTREBLJENJU SRBA SA KiM: "Novosti" istražuju - prva godina suđenjima liderima tzv. OVK otkrila patnje našeg naroda

SRBI su sa mesta za svedoke u Specijalizovanom sudu u Hagu uglavnom govorili javno, navodeće patnje kroz koje su prošli u logorima tzv. Oslobodilačke vojske Kosova. Oni koji su preživeli sećali su se kako su kidnapovani i mučeni. Deo njih došao je da govori o članovima porodica koje su teroristi OVK ubili, a njihova tela dobili su mnogo godina kasnije, ili se ni danas ne zna gde počivaju. Albanci koji su svedočili bez mera zaštite uglavnom su u sudnici gubili pamćenje, nisu se sećali rata, govorili su da tzv. OVK nije imala komandu ni organizaciju. To su, takoreći, po njima, bili paori koji su danju orali njive, a noću uzimali oružje da se brane. Pripadnici međunarodnih organizacija i pored pokušaja da u nekoj meri opravdaju tzv. OVK, iskreno su govorili da se Tačijeva gerila pitala za sve i da su Srbi praktično bili glineni golubovi.

Ovako se, ukratko, može sumirati prva godina suđenja (počelo 3. aprila 2023.)



Seljimiju i Jakupu Krasnićiju kojima se pred Specijalizovanim sudom u Hagu sudiza ratne i zločine protiv čovečnosti.

U optužnici se navodi da su bili deo udružene zločinačke organizacije od marta



1998. do septembra 1999. godine, optužuju se za zastrašivanja, hapšenja,maltretiranja, kidnapovanja, najmanje 102 ubistva Srba, Roma, "nelojalnih" Albanaca, u 42 improvizovana logora na Kosovu i Metohiji i severu Albanije nadpreko 400 zatvorenika.

Tužioci baziraju ispitivanje na tome da je tzv. OVK imala svoju komandu,



Advokat Zoran Živanović koji je učestvovao u suđenjima Tribunala u Hagu, a sada se



"Novosti"da "generalno gledano proces za optužbu ide u dobrom pravcu".- Tužilaštvo tvrdi da je u vreme posle povlačenja naših vojnih snaga OVK vedrila

i oblačila na Kosovu i Metohiji i činila sve da što više Srba koji su ostali odu

iz južne srpske pokrajine. Takođe, po meni je i na osnovu svedočenja u ovih godinu

dana dokazano da je bilo masovnih ubistava Srba i progona i pre toga. Svi koji su

se nalazili na čelu OVK su deo zločinačkog plana da što više Srba napusti

Kosovo i moraju biti odgovorni za zločine. Takođe, i na osnovu toga što ih ne

puštaju da se brane sa slobode može se zaključiti da će biti kažnjeni na dugi niz

godina i da se optužbe ne mogu ublažiti. Po mojoj proceni, to su kazne od 30 godina

pa do doživotnih, ne možete biti odgovorni za ubistva sto ljudi i dobiti nekoliko

godina zatvora - naveo je Živanović. On dodaje da je zaštita svedoka relativna, jer u nekom trenutku odbrana dobija

imena onih koji će govoriti. - Mislim da taj njihov pokušaj da zastraše svedoke može eventualno da utiče na

albanske žrtve, jer se u optužnici pominju i Albanci koji su stradali, jer su bili

protiv OVK. Smatram da će biti još optužnica i da ovo nije kraj. Kao saučesnici u zločinačkom udruženju, u optužnici su navedeni i oficiri tzv.

OVK: Azem Sulja, Ljah Brahimaj, Fatmir Ljimaj, Sulejman Seljimi, Rustem

Mustafa, Šukri Buja, Ljatif Gaši i Sabit Geci. Živanović smatra da će se i oni

u nekom periodu naći u optužnicama i da će im se suditi u odvojenim postupcima

pred drugim sudovima.

Umesto vode pili razređivač OPISI iz optužnice su jezivi. Pominje se kako su zatvorenici tučeni, kako su morali da vrše nuždu u prostorijama gde su bili zatvoreni, slušali patnje

ostalih, tukli su ih šipkama, puškama, lancima...

- Kada je jedan zatvorenik pitao da dobije vodu naterali su ga da popije razređivač. Član OVK naredio je dvojici pritvorenika da se skinu i imaju seks. U ćelijama su

ih napadali slepi miševi svuda po telu. Udarani su čekićem. Cigarete su im gašene po koži - navodi se u delovima optužnice gde se opisuje maltretiranje

organizaciju i hijerarhiju. Do sada su se čule priče 48 svedoka, a biće ih još oko150. U sudnici se često ukazivalo na zastrašivanje svedoka, a Veseljiju, Tačiju iSeljimiju su uvedene posebne mere u zatvoru, jer su preko posetilaca koji su imdolazili u Hag pokušavali da utiču na svedoke da promene iskaze koje su davaliranije. Tako je u sudnici o knjizi koju je napisao o ratu i strukturi tzv. OVK govorioHajruš Kurtaj, nekadašnji komandat brigade "Agim Bajrami", ali je pred svojimnekadašnjim komandantima govorio kako je sve pogrešno pisao, da to nije bilotako, da nije imao komandu, ni telefon da nekome javi šta se dešava, te da se neseća da je Tači uopšte dolazio da obiđe brigadu koju je vodio. A, sve suprotno jeranije govorio u iskazu.

Možda i najpotresnije svedočenje bilo je Dragice Božanić iz sela Opteruša, kojoj



su oteti i ubijeni maloletni sin Nemanja (16) i suprug Mladen (49) u julu 1998. kodOrahovca. Tela je dobila tek 2006. godine kada su pronađeni njihovi ostaci umasovnoj pećini Volujak, među ostalim Srbima.

Božanićeva (64) je svedočila da su pripadnici paravojske u noći između 17. i 18.



jula 1998. pucali na kuću njene porodice i napali druge Srbe u selu Opteruša i dasu se ujutro svi predali.

- Tražili su nešto po kući, ne znam šta, a nama su naredili da sednemo u



dvorište. Moj sin je bio povređen, izgreban po licu od cigle dok su bacali granatena kuću. Potom su žene odvojili od muškaraca koje su pritvorili u podrumu jednekuće. Čula sam kako muža tuku i ispituju o starijem sinu koji je bio u vojsci tada kaoredovan vojnik i kada su nas napali nije bio u selu - rekla je Božanićeva.Ispričala je i da se, od kada su joj nestali sin i suprug, u potpunosti promenila, asnagu da se bori za istinu, daje joj unuka.

- Kada su mi odveli sina, pola srca su mi odneli, umreću sa tim, a poslednji moj



dah će biti za mog sina i supruga. Idem na kraj sveta samo zbog istine, ne pričamništa što je loše, što nije, ispričala sam ono što mi je najteže, što me najvišebolelo - navela je Božanićeva.

Dok teče proces protiv zloglasne četvorke koja tvrdi da nije kriva i dalje ostaje



Tragedija Kostića U optužnici se pominje i porodica Kostić čijih je 15 članova, muškaraca iz Retimlja, oteto i ubijeno 1998. godine. Olgica Božanić, rođena Kostić, čuva

Albanije naći u optužnicama. Upravo je na osnovu izveštaja švajcarskogizvestioca Dika Martija u Savetu Evrope i oformljen sud. Srbi se nadaju da ćepravda stići, makar i četvrt veka kasnije...





Foto: Printskrin Dejan Jeftić tokom svedočenja u Hagu





TUKLI NAS PUŠKAMA I LANCIMA

NISMO dobili ništa osim batina! Imao sam 19 godina kada sam otet zajedno sa



Foto: Printskrin Sandra Mičel o ulozi tzv. OVK

od malena. Tukli su nas, udarali lancima i puškama, vezivali nam oči, bili smogoli do pojasa. Bili smo izmučeni, imali smo samo jednu želju - pitali smo se dali ćemo preživeti.





OVK SE PITALA ZA SVE

POSLE ulaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju juna 1999. bilo je dosta



Foto: Printskrin Predrag Dedić još traži telo sina Bobana

osvetoljubivosti, ubijenih Srba, poginulih Roma. Mnogo lokalnog stanovništva jepočelo da odlazi. Na početku je bio samo haos. Albanci su se vraćali kućama izizbeglišta u Albaniji, videli zapaljene kuće, bili su ljuti i onda su to iskalilina nekom. Počeli smo da primećujemo razne obrasce i trendove. Muškarci obučeniu crnu odeću sa znakom OVK obavljali su funkcije policije, delili imovinu ilistanove. Bilo je izveštaja da OVK kidnapuju ljude, hapse, vode ih na informativneizveštaje. Čitav niz aktivnosti je bio u pitanju - od paljenja kuća do pretnjiSrbima i Romima da napuste pokrajinu. Sa svih krajeva pokrajine su dolazileovakve informacije. Kada god bih pripadnicima tzv. OVK govorila o slučajevimanapada, oni bi odgovarali isto - to nisu pripadnici OVK, oni se samo takopredstavljaju, to su banditi koji nose uniforme OVK. To je govorio i Tači. Tražilismo da istraže krivična dela, ali nikada nismo dobili odgovor. Ljudi iz OVK supreuzeli sve - komunalne službe, bolnice, policiju, a gradonačelnici su ponosnogovorili - nas je postavio Tači.





I DANAS NE ZNAM GDE JE TELO

MOj sin je otet jula 1999. u Orahovcu. Imao je 37 godina. Saznao sam da je odveden u



zatvor tzv. OVK u zgradi bivšeg vatrogasnog doma i otišao sam da pokušam da gaoslobodim. Zatvorili su i mene. Kasnije su me oslobodili, a Bobanovo telotražim i danas. Albanci su terali Srbe da im prodaju stanove. Morao sam daprodam stan koji su prvo opljačkali. Preko jednog posrednika Šiptara sam prodao.Rekao mi je - danas mi ga prodaj za 8.000 maraka, a ako nećeš, sutra će vredeti5.000 maraka. Dao sam ga za osam.