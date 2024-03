ŽENE GA JURILE: Najbliža saradnica otkrila kakav je Šešelj bio u studentskim danima

PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj važio je za najvećeg zavodnika u studentskim danima, tvrdi potpredsednik radikala Vjerica Radeta.

Vojislav Šešelj / Privatna arhiva

Žene su ga jurile, a on se nije trudio da se od njih odbrani, ističe Radeta.

- Tako je to kad si popularan među damama - kazala je ona u emisiji "U ringu".

- Godinu dana sam mlađa od njega i kada sam došla na fakultet, on je već bio u veliko student. Bio je jako popularan. On i ja smo bili prijatelji, tu ničega više nije bilo. Nikada nikakva ljubav. Šešelj je neko s kim sam ja izuzetno bliska. Smatram ga svojim najboljim prijateljem. On je najveći živi Srbin! - dodala je Radeta.

Insitiranje Haga da Srbija tom sudu isporuči nju i još nekoliko radikala je ne dotiče.

- Kada sam prvi put čula da me traže, izlazila sam iz kancelarije. Imala sam zakazano kod kozmetičare. Stranačke kolege su žele da razgovramo o tome, ali nisam mogla. Pa, zar da me kozmetičarka Vesna čeka? To ne dolazi u obzir - kaže Radeta i dodaje da ona dobrovoljno neće otići u Hag.

(alo.rs)