"KLEČALI SU ISPRED EVROPARLAMENTARACA..." Mali o opoziciji - Ako misle da će neko drugi da ih dovede na vlast, varaju se, odlučiće građani

MINISTAR Siniša Mali je tokom gostovanja u "Jutru" pričao i o tome kako je sve izgledalo nakon što su objavljeni rezultati u decembru prošle godine, i da su jako ružne slike poslane u svet zbog sramnog ponašanja opozicije.

- To dovoljno govori o njima. Oni su sami tražili izbore i bili sigurni u svoju pobedu. Kada se to pokazalo da nije baš tako, jer nije Dragan Đilas došao na vlast, a namera im je da uđu u kasu koja sad ima para, krenulo je rušenje grada. Molili su i klečali ispred evroparlamentaraca da ih dovedu na vlast. Ružne slike su poslate iz naše zemlje. Kada su sada ponovo dobili priliku za beogradske izbore onda govore da to nije dobar datum. Iako su lagali o uslovima izbora, sad im ti to ne odgovora. Oni nemaju ni program ni politiku. Žele samo da im Dragan Đilas dođe na vlast. Videćemo šta će građani reći. Mi vremena za gubljenje nemamo - kaže Mali.

- Videli smo kako je izgledao grad za vreme Dragana Đilasa. Mi ćemo izaći sa konkretno politikom. Ako misle da će neko drugi da ih dovede na vlast, varaju se, odlučiće građani.

