PREDSEDNICA Vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovuje polaganju kamena temeljca za NTP Kruševac.

Pitanja novinara

Premijerka je rekla da se NTP Čačak više bavi hardverom, pa će biti sličniji ovomu Kruševcu.

- Na svakom NTPu je da vidi kakav je potencijal privrede i da naprave sinergiju za uspeh. Kruševac je poseban jer će biti regionalni, važno je da ljudi koji budu vodili ovo sve ustvari uključi i obrazovanje i privredu i odluči čime će se baviti strat ap centri i kompanije - dodala je.

- Jako je lepo što smo počeli da luvamo naše industrijsko nasleđe, jer nećemo rušiti staru zgradu Župe jer ćemo je rekontruisati. To smo radili sa starom Ložionicom u Beogradu, to radimo u Kragujevcu sa Institutom za seme, koja takođe obeležava 100-godišnjicu. Lepo je što imamo spoj starog i ovog i to je dobra poruka za budučnost Srbije - kazala je Brnabić.

Položen kamen temeljac

Obraćanje premijerke

Brnabić je n apočetku istakla kako je uvek važan dan kada se počinje nešto novo, a Srdbija počinje da gradi projekat koji je obećala u okvriu projekta "Srbija 2027 - Skok u budućnost."

- Svaki dan samo rad, rad, rad i pritisak. Mnogi su mislili da je plan "Srbija 2027" bajka, ali vidite da svaki dan počinjeno ili nastavljamo ono što smo počeli. Sigurna sam da ćemo obezbediti da se u Srbiji bolje živi, da prosečna plata bude 1400 evra, da prosečna penzija najmanje 650 evra, i minimalac 650 evra. Da bi to postigli moramo ostvariti sve đto smo obećali. I ovaj projekat je važan deo toga. Ovde sam bila na molbu mog prijatelja Bratislava Gašića na Vidovdan 2022, a na Vidovdan 2021. prvi put smo razgpvarali o tome koje potencijale ima Kruševac i kako mladima da obezedimo da imaju bolje uslove, da ostanu ovde i ovde grade svoje porodice i karijere. Tako smo taj da doneli odluku da gradimo ovde jednu vrtsu NTP i insudtrijsko-razvojni regionalni park i koliko brzo radimo govori to da so dve ipo godine nakon toga ovde i postavljamo kamen temeljac - istakla je premijerka.

Dodala je da Srbija nema vremena za gubljenje i svaki dan mora da se radi na tome da se ostvare svi potencijali kojih Srbija ima mnogo.

Kako kaže, ovim Kruševac staje u red svih onih gradova koji imaju naučno-tehnološki park.

- Na Kruševcu je možda i teži zadatak jer ovo treba da bude regionalni park... Čim završimo radove i nabavimo opremu, uložimo 16 miliona evra da odmah prvi dan krenemo da radimo punom snagom i parom, jer Srbija nema vremena da gubi. Previše prilika je propušteno do 2012. Mnogo toga smo nadoknadili do 2024, stvorili smo preko 550 hiljada radnih mesta, ali moramo mnogo više. Veliko hvala našim penzionerima koji su najodgovorniji deo društva koji su na svojim leđima zahvaljujući inicijativi Vučića izneli sve ove promene - kazala je Brnabić i istakla da Srbija može da bude najuspšenija zemlja u regionu.

Dodala je i to da je divno doći u Kruševac auto-putem, ali i da su se pored toga brojne stvari za koje se verovalu da su snovi ispunjeni.

- Treba da zajedno slavimo naše zajedničke uspehe, jer će nam to dati snagu da nastavimo dalje. Čestitam Kruevcu na hrabrosti i viziji, a Vladi Srbije je čast da takve vizije pomogne. Nadam se da ćemo do kraja oktobra 2025 otvoriti naulni park i regionalni centar za naučne tehnologije i pustimo mlade da nam pokažu šta sve mogu - rekla je Brnabić.

Pozdravna reč zvaničnika i investitora

Prvi se obratio gradonačelnik Ivan Manojlović, koji je pohvalio da je ideja RITP-a pokrenuta na inicijativu ministra Gašića. Dodao je i to da je najveća zahvalnost Ani Brnabić jer je pomogla da se ta ideja ostvari. Svemu je doprinela odgovrna Vlada i politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Stigla premijerka

Premijerka Ana Brnabić stigla je na mesto gde se izvode radovi i dočekana je velikim aplauzom.

Polaganju kamena temeljca prisustvuje i ministar Bratisla Gašić, te ministarka Jelena Begović.

Veliki broj radnih mašina je naterenu, što najavljuje velike radove.

NTP će biti lociran na lokaciji bivše upravne zgrade Hemijske industrije Župa u Dedini. Zauzeće površinu od 1,6 ha, na kojoj će se nalaziti glavna zgrada, konferencijske sale i 39 poslovnih modula namenjenih za rad tehnološko i istraživački orijentisanih kompanija sa više od 200 korisnika.

Premijerka Ana Brnabić je prilikom potpisivanja sporazuma naglasila da se, kada je reč o NTP u Čačku i Nišu, radi o fazi dva, odnosno izgradnji drugih zgrada, dok bi se u Kruševcu gradila nova, prva zgrada naučno-tehnološkog parka.

