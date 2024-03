"MEĐUNARODNA ISTRAGA - NIKADA" Premijerka za "Novosti": Dok god je to u glavama Aleksića, Đilasa, Marinike to ne zadire u suverinitet Srbije

PREMIJERKA Srbije, Ana Brnabić je tokom današnjeg obraćanja medijima posle vanredne sednice Predsedništva SNS, za "Novosti" govorila i o navodnoj međunarodnoj istrazi koju pominju pojedini čelnici opozicije.

- Što se tiče međunarodne istrage Aleksić kao i Stefanović ima imaginarnog prijatelja. Niko od nas nije video tu međunarodnu istragu. Ali dobro, kod njih se vodi međunarodna istraga sa njihovim imaginarnim prijateljima. Dok god je ona u glavi Aleksića, Đilasa, Marinike, Lazovića to ne zadire u suverenitiet Srbije. Za sve ostalo međunarodne istrage u obliku u kom oni žele, kako govore u tajkunskim medijima to tako u Srbiji nikada neće biti dok se za to pitaju ljudi iz SNS. Sigurna sam da bi voleli takvu istragu kada bi oni bili na vlasti, ali zato nisu na vlasti. Ljudi u Srbiji cene svoju slobodu i znaju da su preci ginuli za to i znaju da smo mi tu da odbranimo to, i da taj suverenitet naše insitucije i zakone prenesemo na generacije iza nas. Međunarodna istraga - nikada. Ako je u njihovoj glavi, sve okej ja tu ne mogu da se mešam - kazala je Brnabić za "Novosti".

